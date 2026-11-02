Банк предлагает три страховки, а нужна не каждая: где ипотечники могут сэкономить без риска

Ипотека обычно начинается не с ключей, а с пачки полисов, которые банк выкладывает на стол почти как обязательную программу. Одни заёмщики хватают всё подряд, другие пытаются отмахнуться от страховки вовсе, а потом удивляются, почему ставка внезапно стала тяжелее на ощутимую сумму. На деле тут нет магии: часть полисов действительно нужна по закону, часть — только по желанию банка или самого клиента. Разобраться в этом полезно заранее, потому что переплата за лишнее иногда выходит дороже, чем кажется в момент подписания договора.

"Полис на предмет залога — единственный обязательный. Если банк требует больше, это уже не закон, а условия конкретного договора. Поэтому заёмщику важно не брать все полисы подряд, а отдельно считать, где реальная защита, а где навязанная надбавка к расходам. В ипотеке мелочей не бывает: один лишний пункт в договоре потом превращается в ощутимую переплату". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Какая страховка обязательна при ипотеке

По закону при ипотеке обязательно страхуется только предмет залога, то есть сама квартира. Это требование прямо закреплено в статье 31 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке": недвижимость в залоге нужно защитить от утраты и повреждения либо на полную стоимость, либо на сумму долга перед банком. Деньги при страховом случае получает не владелец квартиры, а кредитор — они идут на погашение задолженности.

Такой полис закрывает только конструктивные элементы жилья: фундамент, несущие стены, перегородки, перекрытия и крышу. Отделка, мебель, техника и инженерные системы в базовое покрытие не входят. Их можно добавить отдельно, но тогда полис подорожает, и это уже будет не обязательная часть, а дополнительная опция.

Отдельно в 2026 году банки начали включать в обязательный полис риск повреждения при атаках беспилотников. Полный набор покрытия может предусматривать ущерб от работы ПВО, ударной волны и последствий падения летательного аппарата, включая пожар или залив. Для заёмщика это ещё один повод внимательно читать не рекламный буклет, а сам договор.

Сколько стоит полис и от чего зависит цена

Цена обязательного страхования завязана на самой квартире, которая выступает залогом. В начале 2026 года тариф по страхованию имущества при покупке квартиры опустился до 0,06% — это минимум за четыре года, и за это время показатель снизился почти в 1,7 раза, отмечали эксперты. В пересчёте на деньги такой полис обычно обходится в 3000–7500 рублей в год, хотя итог зависит от региона, банка и оценочной стоимости объекта.

В целом стоимость обязательного полиса может составлять от 0,06% до 0,25% от суммы кредита или цены жилья. Если к полису добавляют отделку на 2 миллиона рублей, а также мебель и технику на 1 миллион рублей, годовой платёж может выйти на 10-15 тысяч рублей. Тут всё просто: чем шире покрытие, тем выше чек.

Для примерного расчёта можно воспользоваться калькуляторами на маркетплейсах "Банки.ру" и "Сравни.ру". Они позволяют сравнить предложения разных страховых компаний по одному набору данных. Это удобный способ быстро понять, где цена выглядит разумно, а где вам продают воздух по завышенной ставке.

Льготная ипотека помогает одним, но отдаляет квартиры от других напрямую связана с тем, как банки считают полную нагрузку на заёмщика. Когда меняется ставка и набор обязательных расходов, переплата по кредиту уходит далеко за пределы одной строчки в договоре.

Жизнь и здоровье: когда отказаться выгоднее

Страхование жизни и здоровья защищает не квартиру, а самого заёмщика. Полис покрывает смерть, инвалидность и временную нетрудоспособность, но по закону он не обязателен, и банк не вправе отказать в ипотеке только из-за его отсутствия. При этом банки часто ставят две ставки: с полисом и без него, а разница обычно составляет от 0,5 до 3 процентных пунктов.

В 2026 году надбавки за отказ от такого полиса у крупных банков выглядят заметно. У СберБанка и банка "ДОМ.РФ" это +1 процентный пункт по семейной ипотеке, у ВТБ — тоже +1, у "Альфа-Банка" — +1 по стандартным программам, у "Газпромбанка" — +1 по программам "Семейная ипотека" и "Ипотека с господдержкой". У Россельхозбанка на отдельных программах сельской ипотеки надбавка достигает +1,5 процентного пункта, а у "Райффайзенбанка" — +0,5.

Если по ипотеке осталось 5 миллионов рублей, отказ от полиса при надбавке в 1 процентный пункт может стоить примерно 50 тысяч рублей в год. При этом средняя цена страховки для 35-летнего заёмщика составляет около 8650 рублей в год для мужчин и 5100 рублей для женщин. Но с возрастом картина меняется: для 50-летнего клиента средняя стоимость полиса уже около 37 110 рублей в год, и тогда отказ иногда оказывается выгоднее, если банк даёт небольшую надбавку.

Отдельный смысл этого полиса — защита семьи. Если заёмщик умирает или получает инвалидность, страховая закрывает долг, а наследники получают квартиру без обременения. Без полиса кредит переходит вместе с жильём, и родным приходится самим искать деньги на погашение.

"Когда у человека уже есть ипотека на несколько миллионов, страхование жизни нельзя считать формальностью. Для молодого и здорового заёмщика полис часто дешевле банковской надбавки, и это видно по цифрам сразу. Но после пятидесяти, а тем более при хронических заболеваниях, расчёт может измениться, и тогда уже надо сравнивать стоимость полиса с переплатой по ставке. Ещё один момент: страховать лучше всех созаёмщиков, а не только одного, иначе защита работает не на весь кредит". дизайнер интерьеров, эксперт по оформлению жилых пространств Елена Маркова

Как выбрать страховщика без лишней переплаты

От выбранной страховой компании зависит и цена полиса, и шанс спокойно получить выплату при страховом случае. С 2026 года банки обязаны раскрывать полную стоимость кредита с учётом страховых взносов, а у заёмщика появилось больше свободы в выборе страховщика из числа подходящих компаний. Это уже не история про "берите только нашего партнёра", а про нормальный выбор без лишнего давления.

Сентябрьское правило 2023 года тоже никуда не делось: банк обязан принимать полисы компаний с рейтингом не ниже "А-" по шкале "Эксперт РА". При этом кредитные организации иногда тянут проверку, если страховщик не входит в их привычный список. Поэтому перед оплатой полиса стоит отдельно уточнить, примет ли банк именно эту компанию, и попросить обоснование, если ответ будет отрицательным.

Ещё один рабочий принцип — смотреть не только на цену, но и на долю фактических выплат. В 2026 году СберБанк публиковал рейтинг по ипотечному страхованию жизни: у "СберБанк страхование жизни" показатель составил 86%, у "СОГАЗ" — 54%, у "РЕСО-Гарантия" — 52%. У страхового общества "ВСК" он был 31%, а у "Согласие" — 4%, и это уже выглядит как повод дважды подумать перед покупкой.

Полисы можно оформлять в разных компаниях, а не собирать всё в одном месте. Это касается и страхования квартиры, и жизни, и других добровольных опций. Такая схема часто позволяет снизить общую стоимость, если не лениться сравнивать условия каждый год, когда остаток долга уменьшается, а тарифы рынка меняются.

Хозяин квартиры нашёл царапину и забрал залог при выезде жильцов хорошо показывает, как одна невнимательная подпись потом превращается в спор о деньгах. С ипотекой логика та же: то, что кажется мелкой формальностью, на практике может стоить очень дорого.

FAQ

Можно ли не страховать жизнь и здоровье при ипотеке?

Да, такой полис не обязателен по закону. Но банк может поднять ставку, и тогда отказ от страховки окажется дороже самого полиса.

Можно ли выбрать не аккредитованную банком страховую?

Да, если у компании есть рейтинг не ниже "А-" по шкале "Эксперт РА". Банк не вправе навязывать только своего партнёра, хотя проверку он может затянуть.

Что будет, если не продлить обязательный полис?

Банк может начислить неустойку, а в отдельных случаях потребовать досрочное погашение кредита. Новый полис лучше покупать до окончания старого.

Можно ли сэкономить на страховке без нарушения договора?

Да, если сравнивать предложения разных компаний, пересчитывать полис каждый год и не брать лишние опции. Ещё помогает раздельная покупка разных видов страхования у разных страховщиков.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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