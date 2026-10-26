Льготная ипотека помогает одним, но отдаляет квартиры от других: Набиуллина указала на проблему

Когда на рынке один и тот же товар продают по разным правилам, перекос видно быстро: одни берут жильё по льготе, другие смотрят на витрину с обычными ставками и только качают головой. Именно об этом и заговорила глава Банка России Эльвира Набиуллина, напомнив, что льготная ипотека не должна разрастаться до размеров почти всего рынка. Если на такие кредиты приходится львиная доля выдач, обычная ипотека для остальных покупателей начинает буквально вымываться из доступных вариантов. А дальше уже идут знакомые последствия — спрос упирается в предложение, цены на квартиры растут, а рыночные ставки не спешат вниз.

"Льготная ипотека должна быть ограниченной. Недостаточно просто сделать программы адресными. Даже если государство поддерживает отдельные категории заёмщиков, такие программы не должны охватывать большую часть ипотечного рынка. Если на льготные кредиты приходится 90% всей ипотеки, обычные жилищные займы становятся недоступными для остальных покупателей". Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Что именно сказала Набиуллина

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ прямо связала массовую льготную ипотеку с перекосом на рынке жилья. По её словам, мало просто раздать адресные программы отдельным категориям — IT-специалистам, молодым семьям или жителям отдельных регионов. Если таких займов слишком много, обычный ипотечный рынок начинает сжиматься, а для части покупателей кредиты становятся недосягаемыми.

Глава Центробанка напомнила и про более ранние оценки. В марте 2026 года она приводила пример 2019 года, когда на 50 рыночных ипотечных кредитов приходился всего один льготный. К марту 2026 года картина поменялась: на один кредит по рыночной ставке выдавали уже два займа с господдержкой. Сам тезис у ЦБ простой и довольно жёсткий: льготные программы должны быть не только адресными, но и небольшими по масштабам.

При таком раскладе рынок не успевает дышать ровно. Спрос подпитывается, предложение не догоняет, а цены на квартиры получают дополнительный толчок вверх. На этом фоне разговоры о снижении ставок по рыночной ипотеке тоже буксуют, потому что перекос в сторону субсидированных кредитов меняет всю механику выдач.

Почему льготная ипотека давит на рынок

Когда государство долго и широко поддерживает покупку жилья, деньги идут не только в карманы заёмщиков, но и в сам рынок квартир. В итоге растёт спрос на жильё, а новостройки и готовые квартиры не появляются в том же темпе. Именно этот разрыв между спросом и предложением Набиуллина и назвала одной из главных проблем.

Похожую логику легко увидеть и на практике. Чем доступнее льготный кредит, тем выше интерес к покупке здесь и сейчас, особенно если люди опасаются, что программу потом сократят или закроют. Если таких сделок слишком много, обычная ипотека начинает проигрывать не только по ставке, но и по доступности для тех, кто не попал в льготные категории.

Для читателя это означает простую вещь: льготный кредит не живёт в вакууме. Он меняет цены, влияет на структуру спроса и даже мешает рынку уходить в более мягкие условия по обычным займам. Поэтому в ЦБ и настаивают, что поддержка должна быть ограниченной, а не массовой.

"Если льготные кредиты занимают почти весь рынок, обычная ипотека перестаёт быть нормальным инструментом для большинства покупателей. Тогда люди начинают подстраиваться не под свои планы, а под правила программы, и это сразу искажает спрос. При таких условиях цены действительно легче идут вверх, потому что доступный спрос не исчезает. Поэтому ограничение по масштабу здесь не менее важно, чем сама адресность". Строитель Михаил Волков

Сколько денег уходит на субсидии

Государственная поддержка и сейчас занимает заметную долю ипотечного рынка. В сентябре 2026 года на льготные программы пришлось 72% общего объёма выданных жилищных кредитов. На этом фоне бюджетные расходы выглядят ещё весомее: министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2026 году на субсидирование ипотеки предусмотрено около 1,6-1,7 триллиона рублей.

Для сравнения, в 2025 году на эти цели направили два триллиона рублей. То есть расходы остаются огромными, даже если цифра в новом году немного ниже. И это как раз тот случай, когда поддержка вроде бы помогает отдельным заёмщикам, но одновременно забирает большие ресурсы у бюджета.

На этом фоне любой разговор о расширении программ сразу упирается в вопрос цены для государства. Именно поэтому тема ограничений звучит не как абстрактная идея, а как попытка вернуть ипотечному рынку более ровные пропорции. Без этого, по логике ЦБ, обычные кредиты так и будут оттесняться на второй план.

Что происходит с IT-ипотекой

Отдельно сейчас обсуждают будущее IT-ипотеки. Программу могут досрочно завершить уже в 2026 году, хотя формально она рассчитана до 2030-го. При этом в Минцифры заявили, что закрывать её не планируют, а обязательства перед уже взявшими кредит людьми сохранятся.

По данным ведомства, к концу июля программой воспользовались 100 тысяч IT-специалистов. Одновременно расходы бюджета на её субсидирование хотят сократить: с 64,8 миллиарда рублей в 2027 году до 35 миллиардов в 2029-м. Это ещё один сигнал, что государство пытается сдержать объём льготного кредитования, а не разгонять его дальше.

При этом новых ограничений по итогам выступления Набиуллиной 23 октября не объявляли. Рыночная ипотека между тем остаётся заметно дороже льготной: с начала октября ставки подняли сразу три крупных банка, а по состоянию на 16 октября средняя ставка в 20 крупнейших банках составляла 18,76% годовых на новостройки и 18,69% на готовое жильё.

"Сокращение расходов на субсидии всегда влияет на рынок не сразу, а через ожидания и новые условия выдачи. Если программа становится меньше по масштабу, банки и заёмщики быстрее возвращаются к рыночным ставкам, а это уже совсем другой расчёт по ежемесячному платежу. Для действующих получателей важнее всего, что их обязательства сохраняются, а значит резких перемен задним числом быть не должно". Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Почему ЦБ выступает за ограничение льготной ипотеки?

Потому что слишком большая доля субсидированных кредитов раздувает спрос и мешает обычной ипотеке оставаться доступной. В итоге растут цены на жильё, а рыночные ставки снижаются медленнее.

Что будет с уже выданной льготной ипотекой?

В Минцифры заявили, что обязательства перед действующими заёмщиками сохранятся. Речь идёт о возможных изменениях в программе, а не о пересмотре уже оформленных кредитов.

Сколько сейчас стоит обычная ипотека?

По состоянию на 16 октября средняя ставка по новостройкам в 20 крупнейших банках составляла 18,76% годовых, по готовому жилью — 18,69%. Это заметно выше льготных условий.

Насколько велика доля льготных кредитов на рынке?

В сентябре 2026 года на льготные программы пришлось 72% общего объёма выданных жилищных кредитов. Это и есть тот уровень, который в ЦБ считают слишком высоким.

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