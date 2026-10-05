Ипотека дороже 15%, а зумеры всё равно идут за ключами: в одном городе их уже каждый пятый

Когда ипотека на новостройку переваливает за 15% годовых, покупатель уже не берёт квартиру "на авось" — считает каждый платёж, первый взнос и лишний месяц ожидания. На этом фоне рынок в I полугодии 2026 года заметно оживился: россияне активнее брали кредиты на первичное жильё, а среди заёмщиков стало больше зумеров. Такие данные привели СМИ со ссылкой на исследование "Сбер2В Аналитики", где изучили ипотечную активность в десяти городах с крупнейшими объёмами жилищного строительства. Картина получилась неровной: где-то молодёжь идёт в сделку уверенно, а где-то упирается в цену квартиры и размер первоначального взноса.

"Когда ставка уходит выше 15% годовых, главный вопрос для покупателя — не "брать или не брать”, а "какую сумму тянет семейный бюджет без срыва”. Молодые заёмщики чаще смотрят на стартовый платёж и ежемесячную нагрузку, потому что ошибка здесь обходится дорого. На первичном рынке это особенно заметно: чем выше цена квартиры, тем дольше люди копят первый взнос. Поэтому возрастная структура заёмщиков и сдвигается туда, где входной порог ниже". строитель Артём Кожин

Кто чаще берёт ипотеку на первичное жильё

В январе — июне 2026 года рыночную ипотеку на новостройки чаще оформляли представители поколения Х. На них пришлось 42% сделок, и это сразу на 15 процентных пунктов больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года. Миллениалы тоже прибавили: их доля выросла до 30%, плюс 5 процентных пунктов.

Зумеры в этой истории тоже не остались в стороне. Их доля поднялась с 11% до 15%, хотя по городам разброс оказался заметным. Исследование показывает, что молодые покупатели есть не везде в одинаковом объёме, и это уже не про возраст как таковой, а про цену входа на рынок.

Рынок первички вообще живёт по простому правилу: чем тяжелее старт, тем старше и осторожнее заёмщик. Поэтому рост доли поколения Х выглядит логично, а не как случайная вспышка. Люди с более устойчивым доходом чаще идут в сделку, когда кредит дорогой и просчитан до рубля.

Как меняется возраст заёмщиков

Аналитики отдельно посмотрели на десять городов с крупнейшими объёмами жилищного строительства. И именно там возрастная структура оказалась очень разной. Во Владивостоке каждый пятый ипотечный заёмщик — зумер, а в Москве и Санкт-Петербурге их доля заметно ниже: 9% и 12% соответственно.

Такой перекос связан не с модой на покупку жилья, а с арифметикой. Когда квартира стоит дорого, молодому покупателю сложнее быстро собрать первый взнос, да и сам платёж становится тяжелее. В результате часть сделок уходит к тем, кто уже успел накопить деньги и меньше зависит от рыночных качелей.

Тут и срабатывает базовая логика рынка: молодёжь чаще заходит туда, где порог ниже, а более возрастные покупатели берут на себя сделки с высоким чеком. Поэтому доля зумеров растёт в одних городах и почти не двигается в других. Разница получается не символическая, а вполне ощутимая.

Почему Москва и Петербург выбиваются из общей картины

Стоимость жилья в столицах заметно тянет статистику вниз по молодым заёмщикам. Средняя цена квартиры в Москве, по данным аналитиков, составляет 18,6 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 10,7 млн рублей. На таком фоне вход в ипотеку становится длиннее: нужно больше денег на первый взнос и больше времени, чтобы их собрать.

Средний ежемесячный платёж по ипотеке в Москве почти вдвое выше, чем в среднем по десяти городам, — 71,7 тыс. рублей. Это не та сумма, которую люди берут на эмоциях после просмотра красивого ЖК. Покупатель сначала смотрит на график платежей, потом на доход, и только потом на планировку.

Именно поэтому в столицах молодые покупатели остаются в меньшинстве. Рыночная ставка выше 15% годовых сама по себе не облегчает задачу, а дорогая квартира сверху добавляет ещё один фильтр. В итоге возрастной состав заёмщиков там получается более взрослым и более аккуратным.

Что покупают заёмщики 18-23 лет

В 2026 году россияне в возрасте от 18 до 23 лет чаще всего оформляли кредиты на готовые квартиры. На вторичное жильё пришлось 52% всех сделок в этой группе. Средняя стоимость такой квартиры, по расчётам аналитиков, составляет 4,2 млн рублей.

Это уже другой сегмент, где билет на рынок заметно дешевле. Для многих молодых заёмщиков вторичка выглядит понятнее и доступнее, чем новостройка с дорогим входом и длинной финансовой нагрузкой. Тут и сумма кредита ниже, и стартовый порог не так пугает.

Собственно, статистика и показывает: молодёжь не исчезла с рынка, она просто выбирает более посильный маршрут. Новостройки при рыночной ипотеке остаются дорогой историей, а готовое жильё - более приземлённым вариантом. И это уже сухая математика, а не красивая картинка из рекламного буклета.

"Разница между новостройкой и готовой квартирой часто упирается в стартовые деньги. На первичном рынке покупатель нередко платит не только за сам объект, но и за более длинный путь к сделке: накопление первого взноса, ожидание сдачи, дополнительные расходы. Когда средняя цена в городе растёт, молодым семьям и заёмщикам 18-23 лет приходится уходить в более доступный сегмент. Поэтому вторичное жильё у этой группы и занимает большую долю". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Почему в 2026 году зумеров стало больше среди ипотечных заёмщиков?

Их доля выросла с 11% до 15%, но рост идёт неравномерно по городам. Там, где жильё дешевле и порог входа ниже, молодые покупатели заходят в ипотеку заметно активнее.

Почему в Москве и Санкт-Петербурге доля молодых ниже?

Потому что квартиры там стоят дороже: 18,6 млн рублей в Москве и 10,7 млн рублей в Петербурге. Из-за этого выше первый взнос и тяжелее ежемесячный платёж.

Кто чаще всего брал рыночную ипотеку на новостройки?

Чаще других это делали представители поколения Х. На них пришлось 42% сделок, тогда как у миллениалов — 30%.

Что чаще покупают заёмщики 18-23 лет?

В этой возрастной группе чаще оформляли кредиты на готовые квартиры. На вторичное жильё пришлось 52% сделок, а средняя стоимость такого объекта — 4,2 млн рублей.

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