Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стройка в Тюмени
Стройка в Тюмени
© Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 19:33

Ипотека с "начинкой": как не остаться с бетонной коробкой и долгами на 20 лет

Когда человек покупает квартиру, мысль про ремонт обычно приходит следом за ключами. Сначала — одобрение ипотеки, потом — пустые стены, шум перфоратора у соседей и прикидка, сколько уйдёт на материалы, бригаду и мебель. И тут возникает логичный вопрос: можно ли сразу заложить ремонт в кредит, чтобы потом не бегать по банкам ещё раз? На практике всё упирается в условия сделки и тип жилья, а не в желание въехать "под тапочки".

"Если квартира сдается с отделкой, часть расходов на ремонт уже сидит в цене объекта. Это удобнее для покупателя: не нужно искать подрядчиков сразу после сделки, а переезд можно не растягивать на месяцы. Но нужно заранее смотреть, что именно входит в отделку и что прописано в договоре".

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Ипотека на квартиру и ремонт

Включить в ипотеку расходы на ремонт, который человек делает сам или через стороннюю бригаду, нельзя. Речь идет о работах, материалах и проекте — банк такие траты в сумму жилищного кредита не добавляет. Причина простая: залогом остается сама квартира или дом, а не свежая краска на стенах и не новый ламинат.

Для банка это лишний риск. Он не знает, насколько ремонт поднимет цену объекта на рынке, и не хочет выдавать деньги под сомнительный прирост стоимости. Поэтому если жильё покупают в ипотеку, ремонт обычно оплачивают отдельно.

Если нужен запас денег на отделку, чаще всего смотрят в сторону двух вариантов. Первый — взять квартиру уже с готовой отделкой от застройщика. Второй — оформить отдельный потребительский кредит на ремонт, но только после завершения ипотечной сделки.

Какая отделка бывает в новостройке

Сумма ипотечного займа не может быть выше стоимости самой недвижимости. Поэтому, если хочется уехать без пыли, многие смотрят не на вторичку с готовым ремонтом, а на новостройки с отделкой. Там вариантов несколько, и разница между ними бывает очень заметной.

Черновая отделка — это, по сути, голые стены и базовая подготовка. Застройщик обычно дает перегородки, стяжку пола и в ряде случаев каналы под электрику. Всё остальное ложится на плечи покупателя, а это уже серьезная нагрузка на бюджет.

Предчистовая отделка, или white box, выглядит спокойнее. Пол уже выровнен, стены и потолки подготовлены, электрика сведена к минимуму. Для жизни такой вариант всё равно не годится, но косметический ремонт здесь уже не превращается в капитальный разбор квартиры.

Чистовая отделка называется еще "под ключ". В этом случае на полу, стенах и потолке уже лежат чистовые материалы, стоят сантехника и электрика. В договоре с застройщиком фиксируется, что именно входит в комплект, а в некоторых жилых комплексах можно добрать мебель или заказать индивидуальный проект.

"Когда квартира идет с чистовой отделкой, покупатель реально экономит время на старте. Не надо сразу искать рабочих, покупать материалы и жить среди мешков со штукатуркой. Но у такого решения есть и обратная сторона: качество отделки надо проверять до подписания документов, а не после заселения".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Какие есть альтернативы

Если квартира берется без отделки, у покупателя остаются два рабочих пути. Либо он заранее выбирает объект с готовым ремонтом и мебелью, либо закрывает вопрос отдельным кредитом. Второй вариант удобен не всем, зато позволяет не смешивать ипотеку и бытовые траты в одну кучу.

Заявку на дополнительный заем лучше подавать уже после ипотечной сделки. К этому моменту оформление права собственности завершено, и рисков для банка меньше. Если попытаться получить деньги раньше, шансы на отказ обычно выше.

Отдельно стоит помнить и про налоговый вычет. После покупки квартиры с отделкой от застройщика его тоже можно оформить, частично вернув часть расходов. Это не закрывает всю сумму, но помогает чуть разгрузить семейный бюджет после сделки.

Если же ремонт нужен срочно, а новостройка с готовой отделкой не подходит, приходится считать всё заранее. Ипотека сама по себе дает крышу над головой, но не добавляет в нее розетки, плитку и нормальный свет. Именно поэтому покупатели так часто смотрят на отделку как на способ сэкономить время и не устраивать второй раунд переговоров с банком.

FAQ

Можно ли включить ремонт в ипотеку на квартиру?
Нет, если ремонт делает сам заемщик или нанятые подрядчики. Банк не добавляет в ипотеку расходы на материалы, проект и работы.

Что тогда делать, если квартира без отделки?
Обычно выбирают жилье с готовой отделкой от застройщика или берут отдельный потребительский кредит. Второй вариант оформляют уже после сделки по ипотеке.

Какая отделка считается самой простой?
Черновая. В ней обычно есть базовая подготовка, но почти все работы по доведению квартиры до жилого состояния придется делать самому.

Можно ли получить налоговый вычет после покупки квартиры с отделкой?
Да, такую возможность сохраняют. После покупки квартиры с отделкой от застройщика вычет оформить можно, и часть расходов получится вернуть.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Читайте также

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электронная подпись как приговор: за какие цифровые удобства вы можете заплатить собственной квартирой 23.06.2026 в 14:38

Повсеместное внедрение удаленных форматов при купле-продаже жилья открыло неожиданные лазейки для злоумышленников, использующих доверчивость граждан.

Читать полностью » Хватит мерзнуть: что делать, если газовая колонка перестала греть воду 23.06.2026 в 8:49

Ваша домашняя система перестал включаться, издавая лишь монотонные щелчки, и оставила семью без горячей воды в самый неподходящий момент.

Читать полностью » Канализация — не место для экспериментов: узнай, как не превратить участок в зловонное болото 21.06.2026 в 18:23

Незаметные ошибки при проектировании домашней канализации быстро превращают жизнь за городом в череду бесконечных ремонтов и затратных устранений последствий.

Читать полностью » Бесплатная квартира от государства: пошаговый план, как выбить жилье и не получить отказ 21.06.2026 в 14:23

Семьи, столкнувшиеся с нехваткой квадратных метров, часто упускают важные формальности, которые превращают процесс получения государственных льгот в долгий квест.

Читать полностью » Ремонт мечты пошел пузырями: узнайте, как спасти обои без переклейки всей комнаты 21.06.2026 в 8:19

Появление пузырей после поклейки может испортить весь результат труда, но восстановить гладкость стен часто удается без снятия или полной замены полотен.

Читать полностью » Хватит кормить управляющую компанию: подвальное помещение — золотая жила, которая простаивает зря 20.06.2026 в 17:08

Захламленные подвалы часто становятся источником сырости и юридических конфликтов между жильцами и управляющими компаниями, нарушая нормы безопасности дома.

Читать полностью » Бесполезные метры в подарок: узнай, как не остаться с машиной, которую некуда приткнуть в новом ЖК 20.06.2026 в 13:01

Жильцы новых домов столкнулись с неожиданными трудностями, из-за которых привычный комфорт сменился хаосом, бесконечными поисками места и угрозой безопасности.

Читать полностью » Хватит терять деньги на продаже: один хитрый трюк с перепланировкой заставит покупателей драться 20.06.2026 в 7:56

Просторная квартира может отталкивать покупателей, если каждый метр не подкреплен продуманными сценариями жизни и удобной логистикой перемещения.

Читать полностью »

Новости
Наука
Робот с ИИ ушел на дно Байкала: российский подводный беспилотник начал самостоятельную разведку глубин
Наука
Маленький мозг внутри большого: как крошечная зона, отвечающая за движения, управляет вашим интеллектом
Наука
Интернет-кабели под водой начали "слышать" китов: как оптоволокно превратилось в шпионское оборудование
Авто и мото
Обгон патрульной машины: как не остаться без прав на 1,5 года из-за одного маневра
Авто и мото
Солярка "сухая", как пустыня: скрытая причина, по которой ваш дизель теряет тягу и идет вразнос
Авто и мото
Почему в возврате прав могут отказать? Частые ошибки водителей, из-за которых затягивается лишение
Спорт и фитнес
Хватит прятать руки в длинные рукава: самый простой и эффективный способ вернуть тонус без походов в зал
Спорт и фитнес
Хватит убивать колени бесполезными весами: этот забытый приём подарит вам эстетичные квадрицепсы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet