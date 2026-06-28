Ипотека с "начинкой": как не остаться с бетонной коробкой и долгами на 20 лет

Когда человек покупает квартиру, мысль про ремонт обычно приходит следом за ключами. Сначала — одобрение ипотеки, потом — пустые стены, шум перфоратора у соседей и прикидка, сколько уйдёт на материалы, бригаду и мебель. И тут возникает логичный вопрос: можно ли сразу заложить ремонт в кредит, чтобы потом не бегать по банкам ещё раз? На практике всё упирается в условия сделки и тип жилья, а не в желание въехать "под тапочки".

"Если квартира сдается с отделкой, часть расходов на ремонт уже сидит в цене объекта. Это удобнее для покупателя: не нужно искать подрядчиков сразу после сделки, а переезд можно не растягивать на месяцы. Но нужно заранее смотреть, что именно входит в отделку и что прописано в договоре". дизайнер интерьеров Елена Маркова

Ипотека на квартиру и ремонт

Включить в ипотеку расходы на ремонт, который человек делает сам или через стороннюю бригаду, нельзя. Речь идет о работах, материалах и проекте — банк такие траты в сумму жилищного кредита не добавляет. Причина простая: залогом остается сама квартира или дом, а не свежая краска на стенах и не новый ламинат.

Для банка это лишний риск. Он не знает, насколько ремонт поднимет цену объекта на рынке, и не хочет выдавать деньги под сомнительный прирост стоимости. Поэтому если жильё покупают в ипотеку, ремонт обычно оплачивают отдельно.

Если нужен запас денег на отделку, чаще всего смотрят в сторону двух вариантов. Первый — взять квартиру уже с готовой отделкой от застройщика. Второй — оформить отдельный потребительский кредит на ремонт, но только после завершения ипотечной сделки.

Какая отделка бывает в новостройке

Сумма ипотечного займа не может быть выше стоимости самой недвижимости. Поэтому, если хочется уехать без пыли, многие смотрят не на вторичку с готовым ремонтом, а на новостройки с отделкой. Там вариантов несколько, и разница между ними бывает очень заметной.

Черновая отделка — это, по сути, голые стены и базовая подготовка. Застройщик обычно дает перегородки, стяжку пола и в ряде случаев каналы под электрику. Всё остальное ложится на плечи покупателя, а это уже серьезная нагрузка на бюджет.

Предчистовая отделка, или white box, выглядит спокойнее. Пол уже выровнен, стены и потолки подготовлены, электрика сведена к минимуму. Для жизни такой вариант всё равно не годится, но косметический ремонт здесь уже не превращается в капитальный разбор квартиры.

Чистовая отделка называется еще "под ключ". В этом случае на полу, стенах и потолке уже лежат чистовые материалы, стоят сантехника и электрика. В договоре с застройщиком фиксируется, что именно входит в комплект, а в некоторых жилых комплексах можно добрать мебель или заказать индивидуальный проект.

"Когда квартира идет с чистовой отделкой, покупатель реально экономит время на старте. Не надо сразу искать рабочих, покупать материалы и жить среди мешков со штукатуркой. Но у такого решения есть и обратная сторона: качество отделки надо проверять до подписания документов, а не после заселения". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Какие есть альтернативы

Если квартира берется без отделки, у покупателя остаются два рабочих пути. Либо он заранее выбирает объект с готовым ремонтом и мебелью, либо закрывает вопрос отдельным кредитом. Второй вариант удобен не всем, зато позволяет не смешивать ипотеку и бытовые траты в одну кучу.

Заявку на дополнительный заем лучше подавать уже после ипотечной сделки. К этому моменту оформление права собственности завершено, и рисков для банка меньше. Если попытаться получить деньги раньше, шансы на отказ обычно выше.

Отдельно стоит помнить и про налоговый вычет. После покупки квартиры с отделкой от застройщика его тоже можно оформить, частично вернув часть расходов. Это не закрывает всю сумму, но помогает чуть разгрузить семейный бюджет после сделки.

Если же ремонт нужен срочно, а новостройка с готовой отделкой не подходит, приходится считать всё заранее. Ипотека сама по себе дает крышу над головой, но не добавляет в нее розетки, плитку и нормальный свет. Именно поэтому покупатели так часто смотрят на отделку как на способ сэкономить время и не устраивать второй раунд переговоров с банком.

FAQ

Можно ли включить ремонт в ипотеку на квартиру?

Нет, если ремонт делает сам заемщик или нанятые подрядчики. Банк не добавляет в ипотеку расходы на материалы, проект и работы.

Что тогда делать, если квартира без отделки?

Обычно выбирают жилье с готовой отделкой от застройщика или берут отдельный потребительский кредит. Второй вариант оформляют уже после сделки по ипотеке.

Какая отделка считается самой простой?

Черновая. В ней обычно есть базовая подготовка, но почти все работы по доведению квартиры до жилого состояния придется делать самому.

Можно ли получить налоговый вычет после покупки квартиры с отделкой?

Да, такую возможность сохраняют. После покупки квартиры с отделкой от застройщика вычет оформить можно, и часть расходов получится вернуть.

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