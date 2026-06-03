Льготная, рыночная или комбинированная? Как выбрать ипотеку, которая вас не разорит

Перед тем как смотреть объявления, обычно начинаются "прикидки на глаз": сколько есть сейчас и сколько реально потянет семейный бюджет. В прошлом месяце знакомая пара считала только ежемесячный платёж и почти пропустила главный рычаг — первоначальный взнос и материнский капитал. В итоге вышло, что под их сценарий подходит одна схема, а при другой уже совсем другие условия у банков. Вопрос не в том, чтобы купить "побыстрее", а в том, чтобы не ошибиться с сегментом жилья и программами поддержки. Ниже — порядок шагов, который помогает пройти дорогу от суммы до выбора новостройки или вторички без лишних кругов.

"Начинайте с суммы и формата финансирования: первоначальный взнос и материнский капитал меняют и выбор программы, и условия по ипотеке. Потом переходите к проверке объекта — особенно если покупка идёт через вторичный рынок, где возраст дома и юридические нюансы сильнее влияют на решение банка. Когда льготную часть комбинируют с рыночной, важно сразу понимать правила рефинансирования и кто именно становится созаёмщиками по кредиту. И ещё: если квартира покупается с маткапиталом, доли в праве собственности оформляют по закону на всех членов семьи". Михаил Волков

Шаг первый: откуда берутся деньги

Сначала нужно честно определить, чем располагаете прямо сейчас: на счетах, наличными, а также тем, что можно получить из некоммерческих источников — например, после продажи имущества или в виде безвозмездной помощи от родственников. От точности цифры дальше зависит весь маршрут: если покупать без кредита, ограничения простые — только то, что уже есть. Если планируете ипотеку, собственные средства превращаются в первоначальный взнос, а его размер напрямую влияет на доступные банковские предложения и ставку.

Отдельный пункт — материнский капитал. В 2026 году он составляет: 728 921,90 ₽ - базовая сумма на первого ребёнка (рождённого или усыновлённого начиная с 2020 года) или на второго, если право на маткапитал возникло до 2020 года; 963 243,17 ₽ - повышенная сумма на второго ребёнка (рождённого с 2020 года и позже) или на последующих детей, если право на маткапитал раньше не возникало; 234 321,27 ₽ - доплата при рождении второго ребёнка, если семья уже получала маткапитал на первого.

Маткапитал разрешено направлять на улучшение жилищных условий: покупку квартиры или дома (первичный и вторичный рынок), уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту, а также строительство или реконструкцию частного дома. Есть ограничения: апартаменты и земельные участки без дома не попадают под условия, а купить жильё без ипотеки можно только после того, как ребёнку, давшему право на сертификат, исполнится 3 года. На взнос по ипотеке или погашение долга — можно сразу после рождения ребёнка.

Ещё один юридический момент: при покупке жилья с использованием маткапитала закон требует оформить доли в праве собственности на всех членов семьи — супругу и каждому из детей. Если этот пункт "забыть" на этапе решения, дальше может начаться лишняя суета с документами.

Шаг второй: новостройка или вторичка

Не торопитесь открывать сайты с объявлениями, пока не решили, куда вы смотрите — в новостройку или на вторичный рынок. Эти варианты заметно отличаются не только ценой, но и рисками, скоростью заселения и тем, какие льготные механизмы вообще применимы. Разница в стоимости на январь 2026 года по стране такая: средняя цена квадратного метра в новостройках — 204 тысячи ₽, на вторичном рынке — 160 тысяч ₽. Получается, первичное жильё дороже примерно на 27,5%.

В крупных городах разброс ещё заметнее. В Москве квадратный метр в новостройке стоит 490 тысяч ₽, на вторичке — 378 тысяч ₽. В Санкт-Петербурге — 315 и 255 тысяч ₽ соответственно. В Екатеринбурге разница меньше: 173 тысячи ₽ против 152 тысяч ₽. В Челябинске — 177 тысяч ₽ на первичном рынке и 114 тысяч ₽ на вторичном.

Логика простая: если цена главный критерий, вторичка выглядит выгоднее. Но не стоит игнорировать ликвидность объекта, состояние дома и правила участия в льготных программах — именно они часто решают, какой вариант "по деньгам" окажется реальным.

По скорости заселения обычно всё наоборот: новостройка — это ожидание ввода в эксплуатацию, потому что покупка идёт по договору долевого участия (ДДУ). Вторичка обычно позволяет переехать сразу: квартира готова к проживанию, пусть даже ремонт может понадобиться. Зато на вторичном рынке чаще всплывают юридические вопросы — история владения, прописанные лица, споры по правам собственности, а банки могут ужесточать требования к объекту.

Льготные программы и лимиты

Если собственных средств не хватает, ипотека становится основным инструментом. Банки смотрят на платёжеспособность, но первым делом — на размер первоначального взноса. В 2026 году минимальный порог по большинству льготных программ — 20% стоимости объекта. По рыночным программам часто требуют более высокий взнос — от 30%. Чем больше взнос, тем лояльнее условия: некоторые банки предлагают пониженную ставку при взносе от 30% и выше.

По рыночной ипотеке ставки обычно превышают 20% годовых. Это заметная нагрузка по ежемесячным платежам, поэтому рыночная ипотека чаще работает как "план Б" для тех, кто не попадает под критерии льгот. Ещё есть комбинированная ипотека: часть суммы оформляется в пределах лимита по льготной программе, остаток — по рыночной ставке. Два кредита объединяются в один договор со средневзвешенной ставкой.

Пример: семья берёт ипотеку на квартиру за 20 млн ₽ в Москве, первоначальный взнос — 20%, то есть 4 млн ₽, в кредит нужно 16 млн ₽. Оформляют 12 млн ₽ по семейной ипотеке под 6% (максимальный лимит для столичного региона) и 4 млн ₽ по рыночной ставке, например под 20%. В итоге средневзвешенная ставка ниже рыночной, а платёж меньше, чем если бы весь кредит брали по рынку.

С 1 февраля 2026 года действует правило рефинансирования только рыночной части комбинированной ипотеки: льготную часть "не трогают". Ранее рефинансирование пересчитывало весь кредит по рыночным условиям, из-за чего льготная ставка терялась. Теперь льготная ставка сохраняется, а рыночная пересчитывается при снижении ставок в банке. Количество рефинансирований рыночной части не ограничено.

Про "свежую" вторичку до 10 лет

Отдельная категория — "свежая" вторичка, то есть дома возрастом до 10 лет. Обычно там современнее планировки и инженерные системы. Дом уже "показал характер": протечки, трещины, просадки фундамента либо отсутствуют, либо были выявлены и устранены, а инфраструктура района чаще уже сформирована. По цене такие квартиры нередко обходятся дешевле, чем аналогичные объекты на стадии только что начавшихся продаж.

По заселению всё проще: переезд возможен сразу после сделки. Но есть и минусы — квартиры в таких домах часто продают с ремонтом, который может не совпасть с вашими вкусами. Тогда придётся переделывать за свой счёт, а это уже отдельная смета. Ещё один нюанс — льготные ипотечные программы на такой сегмент почти не распространяются; исключения — дальневосточная ипотека и семейная ипотека в малых городах, что уже описывалось выше.

Предложение тоже ограничено: хороших вариантов в домах до 10 лет обычно меньше, чем квартир в старом фонде или среди строящихся объектов. Поэтому "смотреть всё подряд" здесь не помогает — лучше заранее определить список критериев по дому и документам и отсечь лишнее на старте.

"Если выбираете между новостройкой и вторичкой, смотрите не только на цену, но и на то, что вы реально получите по срокам и по документам. В новостройке ключевой фактор — ожидание ввода дома в эксплуатацию по ДДУ, а ещё эскроу-счета: деньги застройщик получает после ввода, иначе средства возвращаются в полном объёме. На вторичке самый частый риск — юридическая история квартиры и техническое состояние дома: коммуникации, проводка, перекрытия, кровля. И это напрямую влияет на то, будет ли банк спокойно кредитовать такой объект и какой первоначальный взнос он запросит". Артём Кожин

Если вы дошли до финала, стоит пробежаться по чек-листу: посчитайте точную сумму собственных средств, проверьте право на материнский капитал (в 2026 году — до 963 243 ₽), оцените льготные программы (семейная и IT — до 6%, дальневосточная — до 2%, сельская — до 3%), и только потом выбирайте новостройку или вторичку. Когда лимита по льготной ипотеке не хватает, комбинируйте льготную часть с рыночной — и помните про правила рефинансирования с 1 февраля 2026 года. А ещё присмотритесь к "свежей" вторичке до 10 лет — там часто сочетаются скорость заселения и понятное состояние дома.

FAQ

Вопрос? Можно ли использовать материнский капитал на покупку квартиры без ипотеки сразу после рождения ребёнка?



Ответ: Нет. Без ипотеки маткапитал можно направить на покупку жилья только после того, как ребёнку исполнится 3 года.

Вопрос? Какой минимальный первоначальный взнос нужен для большинства льготных ипотечных программ в 2026 году?



Ответ: Обычно это 20% от стоимости приобретаемого объекта.

Вопрос? Что меняется с 1 февраля 2026 года в комбинированной ипотеке при рефинансировании?



Ответ: Рефинансировать можно только рыночную часть комбинированной ипотеки, льготную часть сохраняют; число рефинансирований рыночной части не ограничено.

Вопрос? Чем отличается семейная ипотека по условиям покупки вторичного жилья?



Ответ: На вторичном рынке семейная ипотека доступна только в городах, где за год сдают не более двух многоквартирных домов, а дом должен быть не старше 20 лет и не в аварийном состоянии.

Проверено экспертом: строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

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