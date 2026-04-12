Битва за квадратные метры: регионы требуют пересмотреть ипотечные правила ради будущего семей

Когда молодая семья начинает всерьез выбирать квартиру, эйфория от просмотра планировок разбивается о сухую математику кредитного калькулятора. Еще пару лет назад 6 миллионов рублей казались солидным лимитом, но сегодня в крупных городах этой суммы едва хватает на скромную "однушку" на окраине. В итоге люди вынуждены либо брать неподъемные кредиты под рыночные проценты, либо искать другие пути для решения жилищного вопроса, вплоть до того, что приходится задумываться, как правильно выбирать вторичку вместо новостройки. Сейчас ситуация достигла критической точки, когда 22 региона официально потребовали пересмотра условий государственной поддержки.

"Лимиты должны соответствовать динамике рынка, а не статистике пятилетней давности. Когда стоимость квадратного метра в регионах догоняет столичную, жесткие ограничения кредитования просто выталкивают людей из легального поля в сторону сомнительных схем. Семьи нуждаются в нормальном пространстве". Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Ценовой перекос и реальность рынка

Проблема заключается в том, что стоимость жилья выросла повсеместно, а льготные программы остались в старых рамках. Глава Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета, отметил, что лимит в 6 миллионов рублей в нынешних условиях стал барьером, а не помощью. В городах вроде Казани хорошая двухкомнатная квартира площадью 65 "квадратов" стоит около 16 миллионов, и льготный кредит покрывает менее половины этой суммы.

В результате нагрузка на семейный бюджет становится запредельной. Чтобы обслужить остаток долга, заемщику требуется подтвержденный доход от 320 тысяч рублей в месяц, что для большинства работающих пар остается фантастикой.

Если раньше квартира была инвестицией в будущее, то сейчас она становится источником постоянного стресса. Экономия на качестве жизни при покупке "того, на что хватило" приводит к тому, что через пару лет жилье требует дорогостоящего ремонта, о котором часто не задумываются при оформлении займа.

Предложения по расширению лимитов

Инициативная группа из 22 регионов настаивает на увеличении максимальной суммы семейного займа до 12 миллионов рублей. Идея состоит в том, чтобы сделать льготу адресной: повышенные лимиты должны работать только при покупке больших квартир — от 60 квадратных метров или жилья с двумя комнатами и более. Это не только облегчит покупку, но и подтолкнет застройщиков проектировать полноценные семейные форматы, а не только малогабаритные студии.

Расширение лимита позволит семье сразу выбрать комфортное пространство, где не нужно будет бороться за каждый сантиметр площади.

Власти на местах уверены, что привязка лимитов к площади поможет сбалансировать рынок. Таким образом, стимулируется спрос на квартиры, по-настоящему пригодные для жизни с детьми, а не на инвестиционное жилье для быстрой перепродажи. Об этом сообщил сайт "Интерфакс", фиксируя позицию региональных элит, которые видят реальную ситуацию "на земле".

Позиция федерального центра

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что правительство обсуждает корректировку условий. Сейчас рассматривается вариант поднятия лимита до 8 миллионов — это компромиссная цифра, которая не раздует объем выдач чрезмерно, но поможет снять самое острое напряжение в ключевых нестоличных субъектах. При этом эксперты понимают, что без таких мер сектор новостроек в регионах рискует существенно просесть.

При текущих условиях люди так заняты выплатами, что инвестировали все средства в покупку, забыв о качестве обслуживания этого жилья.

"Строители видят, что спрос смещается в сторону более качественных и функциональных объектов. Однако платежеспособный спрос ограничен старыми лимитами ипотеки. Если мы хотим, чтобы семьи жили в просторных квартирах, а не в "студиях-пеналах", повышение порога до 8-12 миллионов — это математическая необходимость. Ремонтопригодность современных новостроек напрямую связана с их планировкой, а не только с качеством кирпича или бетона". Строитель Артём Кожин

FAQ

Будут ли повышены лимиты для всех регионов?

Пока обсуждается точечное увеличение для территорий с высокой стоимостью жилья, где 6 млн рублей не покрывают адекватную потребность семьи.

Условие по площади в 60 кв. метров применят для всех?

Предлагается сделать это обязательным критерием для доступа к повышенному лимиту, чтобы исключить спекуляцию на малогабаритных объектах.

