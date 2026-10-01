Ставка выглядит заманчиво, платёж — нет: ипотека в 2026 году требует другой проверки

В 2025–2026 годах ипотека в России стала куда жёстче и заметно адреснее. Льготные ставки теперь дают не всем подряд, а рыночные держатся высоко — в среднем около 18-20% годовых. Ошибка здесь бьёт не по нервам, а по кошельку: речь идёт о миллионах рублей переплаты или о потере права на льготу. Поэтому перед подачей заявки лучше не смотреть только на красивую ставку в рекламе, а спокойно проверить, на что вы вообще имеете право. Иначе банк потом напомнит об условиях без лишних разговоров.

"Семейная ипотека остаётся самой массовой программой, но её условия стали заметно строже. Семье нужно заранее проверить состав созаёмщиков, регион и тип жилья, иначе льгота может не сработать. Отдельно советую смотреть не только на ставку, но и на то, что будет с ней через несколько лет. Именно там чаще всего и прячется неприятный сюрприз". специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Шаг 1. Проверьте, есть ли у вас право на льготу

Льготная ипотека — это кредит, где часть ставки закрывает государство. Для банка разница между льготной и рыночной ставкой компенсируется отдельно, поэтому условия там всегда жёсткие. Ставки по таким программам начинаются от 0,1% и доходят до 12%, тогда как рыночные крутятся в диапазоне 15,9-19,45%. И тут уже важно не путать: льгота есть не у всех, и доступ к ней зависит от семьи, профессии, региона и типа жилья.

В 2026 году действует шесть основных программ: семейная, IT-ипотека, дальневосточная и арктическая, сельская, военная и ипотека для новых регионов. У каждой свои правила входа, свой потолок суммы и свои ограничения по объекту. Сначала надо понять, подходите ли вы под одну из них, а уже потом считать платёж. Это экономит время и сразу отсеивает лишние варианты.

Семейная ипотека подходит семьям с ребёнком до шести лет включительно, семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям с ребёнком-инвалидом. С 1 октября 2026 года ставка там зависит от числа детей и региона, а лимит меняется от 6 до 10 миллионов рублей для регионов и от 12 до 18 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. При комбинированной ипотеке лимит выше, но всё, что сверху, идёт уже по рыночной ставке.

IT-ипотека рассчитана на сотрудников аккредитованных компаний. Под программу попадают не только программисты, но и дизайнеры, маркетологи, бухгалтеры, HR-специалисты и другие сотрудники, если компания аккредитована Минцифры и использует налоговые льготы. Здесь ставка — 6% на весь срок, сумма — до 9 миллионов рублей, а сама программа действует до 31 декабря 2030 года. Важная деталь: если человек увольняется, у него есть шесть месяцев, чтобы перейти в другую аккредитованную компанию.

Шаг 2. Если льготы нет, считайте рыночную ипотеку

Если под господдержку вы не проходите, остаётся обычная рыночная ипотека. По данным на сентябрь 2026 года средневзвешенная ставка на первичном рынке составляет 18,73%, на вторичном — 18,67%, по рефинансированию — 18,36%. Это ниже, чем год назад, но для семейного бюджета всё ещё тяжёлый вариант. Здесь уже не до красивых обещаний — только математика.

Ориентиром остаётся ключевая ставка ЦБ. По официальному прогнозу Банка России, до конца года она будет на уровне 13,7-14,0%. Но ипотека реагирует медленнее, потому что банки смотрят ещё и на стоимость денег, риск невозврата и конкретного заёмщика. По оценкам рынка, к октябрю-ноябрю ставки на первичке могут закрепиться в диапазоне 15-18%, а на вторичке — 17-18%.

Считать лучше от сегодняшней ставки, а не от ожидания, что завтра станет легче. Если платёж по 18% уже сейчас вписывается в бюджет, заявку можно подавать. Если сумма на грани, разумнее поднять первоначальный взнос, взять жильё дешевле или подождать. Иначе кредит быстро превратится в лишнюю нагрузку, а не в покупку квартиры.

Шаг 3. Сравните ставку, ПСК и условия по программе

Главный ориентир тут — полная стоимость кредита, или ПСК. Её банк обязан показать на первой странице договора. В ПСК входят не только проценты, но и страховка, оценка, нотариус и другие обязательные расходы. Поэтому две ипотеки с одинаковой ставкой могут по факту стоить совсем по-разному.

По льготным программам ПСК считают по максимальной ставке, а не по льготной. Банк сразу закладывает риск того, что человек потеряет право на послабление. Это нормальная логика для кредитора, но для заёмщика она означает одно: смотреть только на рекламные проценты нельзя. Сравнивать нужно весь пакет условий.

Первоначальный взнос обычно начинается от 20%, но в ипотеке для новых регионов он стартует от 10%. На практике банки могут поднимать планку выше, особенно по IT-ипотеке. Чем больше взнос, тем меньше долг и ниже переплата. В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, а многодетным семьям доступна и выплата 450 000 рублей на погашение части кредита.

Ещё один момент — тип жилья. Семейная ипотека в основном идёт на новостройки, а вторичка доступна только отдельным семьям и только в населённых пунктах, где строят не больше двух многоквартирных домов в год. IT-ипотека работает только с новым жильём, а рыночная ипотека таких рамок не ставит. Если хотите заранее сверить подходящие варианты, полезно посмотреть как погашение чужого кредита влияет на права и риски - там хорошо видно, как быстро деньги превращаются в обязательства.

Отдельно проверьте, что будет, если вы перестанете соответствовать программе. По IT-ипотеке даётся шесть месяцев на переход в другую аккредитованную компанию, по сельской ипотеке нужно работать в профильной сфере не меньше пяти лет и подтверждать занятость каждые полгода, а по дальневосточной и арктической программам для медиков и педагогов тоже есть условие по стажу. В семейной ипотеке с февраля 2026 года супруги обязаны быть созаёмщиками по одному кредиту, а привлекать третьих лиц нельзя.

Шаг 4. Перепроверьте договор перед подписью

Когда банк уже одобрил заявку, расслабляться рано. На этом этапе нужно сравнить ПСК в договоре с тем, что показывали на предварительном расчёте. Если цифра выросла, выясняйте, какие платежи туда добавили и можно ли их убрать. Часто именно тут всплывают лишние траты, которые в рекламе никто не показывает.

Потом ещё раз проверьте, при каких условиях ставка может измениться. В договоре должен быть чёткий перечень оснований и порядок действий. Если написано расплывчато, без конкретики, это плохой знак. Попросите расшифровку до подписания, иначе потом спорить будет поздно.

Наконец, сверяйте график платежей с тем, что вы закладывали в бюджет. В нём должны быть видны все части кредита, особенно если речь о комбинированной ипотеке. Убедитесь, что ежемесячный платёж вам по силам и там нет скрытых комиссий. Если хотите заранее понять, как бытовые условия влияют на расходы в жилье, посмотрите ещё материал про сырость в квартире и причины постоянной влажности - после покупки такие мелочи быстро становятся деньгами.

"Перед подписанием договора я бы смотрел не только на ставку, но и на весь список условий, которые придётся выполнять годами. Для сельской и дальневосточной ипотеки это особенно важно: там есть требования к работе, регистрации и срокам, а за их срывом обычно следует пересмотр ставки. Если человек не уверен, что сохранит работу, прописку и статус, лучше сразу честно считать рыночный вариант. Он дороже на бумаге, но спокойнее в жизни". консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Ирина Полякова

Ответы на популярные вопросы

Можно ли взять льготную ипотеку повторно?

В большинстве программ действует правило одного раза. Поэтому перед подачей заявки лучше проверить, не использовали ли вы уже своё право раньше.

Что важнее — ставка или ПСК?

ПСК важнее. Именно она показывает, сколько кредит обойдётся с учётом страховки, оценки и обязательных платежей.

Можно ли использовать материнский капитал как взнос?

Да, можно. Для многих программ это помогает снизить размер кредита и уменьшить переплату.

Что делать, если ставка может вырасти после потери льготы?

Это нужно проверить до подписания договора. Если риск высок, лучше заранее оценить, потянете ли вы платёж по рыночной ставке.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом, клинер-менеджер Ирина Полякова

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