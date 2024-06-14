В Японии введут ограничительные меры для пяти государств, которые решили обойти антироссийские санкции. О произошедшем проинформировал генсек правительства страны Есимаса Хаяси, его речь приводит РИА Новости.

Есимаса Хаяси объяснил, что эти ограничительные меры вводят не против каких-то конкретных государств. Наказание за несоблюдение правил будут направлены исключительно против некоторых организаций, которые приняли решение не поддаваться санкциям против Российской Федерации.

Санкции от Японии поступят в сторону Китая, который является государством в Восточной Азии и самой большой по численности населения страной мира. В этот список также входят Объединённые Арабские Эмираты, расположенные в восточной части Аравийского полуострова. Многонациональная республика Узбекистан и унитарный многоэтнический Казахстан теперь будут значиться под ограничительными мерами. Заключительной страной стала Индия, чьё население превышает 1,5 млрд человек.

По словам Есимаса Хаяси, на данный момент предпринимаются все необходимые меры, подписываются документы для введения новых санкций для Российской Федерации. Информация по поводу ограничительных мер в скором времени будет оглашена, заявил он.

День назад председатель Либерально-демократической партии Японии, а также премьер-министр Японии Фумио Кисида совместно с президентом Украины и Верховным главнокомандующим Вооружённых сил Украины Владимиром Зеленским заключили договор о безопасности во время международной встречи глав государств G7, сообщил Зеленский у себя на странице в социальных сетях.

Фото: Flickr / Kristoffer Trolle (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)