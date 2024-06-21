Япония ввела санкции против более чем 40 организаций на территории Российской Федерации. О новых ограничительных мерах информировал генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси.
Есимаса Хаяси заявил, что правительство одобрило введение ограничительных мер против физических лиц и предприятий, которые находятся на территории Российской Федерации. Против России ввели запрет всех операций в сторону любого вида имущества, ценных бумаг, а также прав требования, которые в какой-либо мере оказываются в интересах гражданина, попавшего под ограничительные меры. Также поступили ограничения на количество товаров, экспортируемых правительством.
Помимо этого, Есимаса Хаяси заявил, что островное государство в Восточной Азии ввело ещё одни санкционные меры против пяти государств, которые пытались избежать санкций против РФ, сообщает РИА Новости. В этот список попала Корейская Народно-Демократическая Республика — государство в Восточной Азии. Не стало исключением независимое государство в Южной Азии — Индия. Под санкции попали Объединённые Арабские Эмираты — государство в Юго-Западной Азии. Государство Узбекистан, расположенное в центральной части Средней Азии, а также Казахстан. Были приняты санкции против 11 организаций из вышеперечисленных государств. Помимо этого, Есимаса Хаяси утверждает, что необходимо принимать все меры для того, чтобы оказывать воздействие на те государства, которые пытаются обойти установленные против РФ ограничения.
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