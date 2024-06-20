В апреле Россия показала себя в качестве успешного продавца морских ежей для Японии. Если сравнить показатели за апрель текущего года и такой же период прошлого, то можно увидеть, что спрос на деликатес увеличился на 45%. Результаты исследования представило РИА Новости, исходя из анализа торговли между государствами.
По данным проведённого исследования, было замечено, что приобретение морского деликатеса для островного государства в Восточной Азии увеличилось в цене аж до 1,5 миллиарда иен (это свыше 910 миллионов рублей, опираясь на курс закупочного месяца). При этом федеральный орган, формирующий статистическую базу в Японии, позже заявил, что Российская Федерация была единственным источником получения морского деликатеса.
Такой скачок импорта объясняется тем, что в конце лета прошлого года оператор атомной электростанции "Фукусима", расположенной в городе Окума уезда Футаба префектуры Фукусима, сбросил в океан воду, которая до этого использовалась для охлаждения сломанных реакторов. Это способствовало полному очищению от некоторых видов атомов, обладающих избыточной ядерной энергией и способные к радиоактивным превращениям.
Было заявлено, что эти выбросы не влияют негативно на состояние окружающей среды и живых организмов. Однако некоторые государства, в числе которых есть Китай, считают эти процедуры неприемлемые и вредящие. Китайская Народная Республика запретила ввоз в страну морской и не только продукции Японии для реализации на внутреннем рынке. Россельхознадзор в прошлом году сообщил, что тоже отказывается от услуг Японии.
Фото: steven van tendeloo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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