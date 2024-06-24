Из-за недавних терактов, произошедших в Дагестане, в Японии настоятельно просят граждан отменить все поездки в Российскую Федерацию под любым предлогом. Свою рекомендацию дал генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси на одном из мероприятий для СМИ.
По данным Ёсимаса Хаяси, на данный момент остаётся неизвестным, как сильно произошедшее нападение отразилось на имуществе японских приезжих в республику, а также остаётся тайной, есть ли среди пострадавших граждане островного государства в Восточной Азии.
Помимо этого, Ёсимаса Хаяси добавил, что сейчас усиленно контролируется и отслеживается ситуация, которая происходит на территории Дагестана. Также он дополнил, что некоторое время назад Япония уже устанавливала третий уровень опасности для въезда в Российскую Федерацию.
Известно, что к концу 23 июня произошёл теракт в субъекте Российской Федерации, входящем в Северо-Кавказский федеральный округ и являющемся частью Северо-Кавказского экономического района — Дагестане. Была атакована Махачкала, являющаяся городом на юге России, расположенном на берегу Каспийского моря, а также расположенный на юго-востоке Дагестана Дербент. Террористы напали на место для молитвы и ритуального чтения Торы, а также передвижной пост дорожно-патрульной службы. Есть пострадавшие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. На данный момент идёт расследование.
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