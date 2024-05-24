Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в беседе с NewsInfo.Ru объяснил, почему техника Apple в России дешевеет, несмотря на стабильный курс доллара.

Во-первых, Apple прекратил поддержку своей продукции в России и не гарантирует её качество. Пользователи это поняли и не хотят рисковать. Во-вторых, большинство людей, которые могли позволить себе дорогую технику Apple, уже её купили. Хотя к качеству продукции претензий нет, отсутствие поддержки от производителя негативно сказывается на восприятии бренда.

Букштейн отметил, что Apple остаётся в тройке лидеров по продажам в крупных электронных сетях, но есть проблема:

"Когда производитель отворачивается от пользователя, это всегда плохо пахнет и вообще плохо оценивается."

При этом появление на рынке новых качественных брендов также способствует снижению интереса к Apple.

Спрос на Apple 15 не сильно падает, но держать высокие цены сложно, когда производитель не поддерживает продукцию в России. Покупатели не хотят платить большие деньги за устройство, за которое не отвечает сам производитель. Поэтому продукция дешевеет не из-за курса доллара, а из-за ухода Apple из России и наличия множества альтернативных предложений на рынке.

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