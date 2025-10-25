Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by 极客湾Geekerwan is licensed under CC BY 3.0
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 22:06

Секрет Apple раскрыт: почему Apple тихо убирает iPhone Air с рынка

Apple сокращает производство iPhone Air из-за низкого спроса — аналитик Мин-Чи Куо

Apple, традиционно демонстрирующая высокие показатели продаж, столкнулась с неожиданной ситуацией. По информации известного аналитика Мин-Чи Куо, компания планирует значительно сократить производство модели iPhone Air. Это затронет как заказы на комплектующие, так и выпуск готовых смартфонов.

Причины сокращения

Основной фактор, по мнению Мин-Чи Куо, — это слабые продажи iPhone Air, не соответствующие ожиданиям Apple. Даже для компании такого уровня несоответствие спроса планам может стать серьёзным сигналом для корректировки производственных планов. Аналитик отмечает, что к первой четверти 2026 года большинство поставщиков уже снизит поставки комплектующих для этой модели более чем на 80 %. Долгосрочные заказы на компоненты планируется аннулировать ещё до конца текущего года.

Сравнение с конкурентами

Подобная практика не уникальна для Apple. Ранее появились сообщения, что Samsung отменяет выпуск модели Galaxy S26 Edge в 2026 году. Причина аналогичная — низкий спрос на текущую линейку S25 Edge. Ситуация демонстрирует, что даже крупные производители смартфонов вынуждены оперативно адаптировать свои планы к реалиям рынка.

Последствия для пользователей и рынка

Сокращение производства может сказаться на доступности iPhone Air в магазинах и привести к повышению цен на вторичном рынке. При этом компания, вероятно, сосредоточится на более популярных моделях, чтобы компенсировать снижение доходов от iPhone Air. Для покупателей это означает меньше вариантов выбора, но потенциально более высокое качество обслуживания и концентрацию усилий на других линейках.

А что если Apple не адаптирует производство?

Если компания не отреагирует на падение спроса, есть риск увеличения складских запасов, что негативно скажется на финансовых результатах. Кроме того, рост конкуренции со стороны Samsung и других производителей, предлагающих более востребованные модели, может дополнительно снизить позиции Apple на рынке.

FAQ

Как это отразится на цене iPhone Air?
Вероятнее всего, стоимость на новых поставках останется стабильной, но на вторичном рынке цена может вырасти.

Стоит ли покупать iPhone Air сейчас?
Если вам нужна именно эта модель, лучше оформить заказ заранее, чтобы избежать дефицита.

Что лучше: ждать новых моделей или выбрать популярные линейки?
Покупка популярных моделей может быть более безопасной с точки зрения поддержки и наличия аксессуаров.

Исторический контекст

Apple уже сталкивалась с аналогичными ситуациями. В прошлые годы компания корректировала производство отдельных моделей после того, как продажи не соответствовали ожиданиям, что позволяло минимизировать убытки и перераспределить ресурсы на более успешные устройства.

Интересные факты

  1. Сокращение производства может затронуть не только смартфоны, но и аксессуары, связанные с ними.

  2. Поставщики комплектующих часто заранее прогнозируют спрос на 6-12 месяцев, что делает такие корректировки крайне важными.

  3. iPhone Air стал одной из первых моделей, где Apple активно тестировала новые маркетинговые стратегии, ориентированные на младший сегмент.

