Эксперт в области IT-технологий и бренд-продюсер Иван Алехин в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, стоит ли ожидать выхода новой модели iPhone 16, или лучше приобрести текущую модель iPhone 15.

По мнению Алехина, в настоящее время важно понимать, что модель iPhone 16 привлекательна в основном для тех, кто следит за последними трендами в мире моды и технологий. Для всех остальных, кто желает получить качественный iPhone и сохранить деньги, покупка модели 15 будет более разумным выбором.

Если рассматривать характеристики моделей подробно, то в общем и целом они не сильно различаются. На сегодняшний день многие люди пользуются моделями iPhone 11, которые, хотя и не новейшие, представляют собой новое поколение устройств. Одним из ключевых изменений за последние годы стало наличие двух сим-карт — одной физической и другой в формате eSIM. Также стоит выделить возможность беспроводной зарядки, которая стала обычной для многих, и программное решение, позволяющее использовать iPhone в качестве веб-камеры.

По мнению эксперта, возможно, что в новой модели iPhone появятся новые технологические решения, такие как искусственный интеллект. Однако, как и в прошлом, необходимо быть готовыми к тому, что многие нововведения могут быть лишь началом и не развиваться дальше, как это произошло с Siri. Таким образом, на данный момент наиболее подходящим решением для покупки является приобретение iPhone 15, а затем следует следить за развитием событий, прежде чем принимать решение о приобретении новой модели.

"Цены, вероятно, будут такими же, как всегда. Цены на iPhone обычно колеблются в пределах от 1200 до 1600-1800 долларов. Однако стоит помнить, что для многих пользователей в странах, таких как США, приобретение iPhone связано с заключением контракта с оператором связи, что позволяет значительно снизить стоимость устройства. В этом контексте цены на смартфоны чаще всего варьируются от 100 до 200 долларов.

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