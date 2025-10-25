iPhone плавится в руках: что скрывает новое обновление iOS 26
После выхода обновления iOS 26 владельцы iPhone начали сталкиваться с новыми проблемами. Если ранее критика касалась изменений интерфейса и визуального оформления "Liquid Glass", теперь в центре внимания оказались перегрев устройств и ускоренное разряжение аккумулятора. Пользователи сообщают о том, что смартфоны нагреваются даже при простых действиях: серфинге в соцсетях, чтении новостей или запуске лёгких мобильных игр.
Проблема перегрева
Множество жалоб связано с тем, что iPhone становится слишком горячим в процессе работы. При достижении критических температур устройство выводит предупреждение и временно блокирует доступ ко всем функциям до охлаждения. Владельцы отмечают, что в некоторых случаях прибегают к экстремальным способам охлаждения, например помещают смартфон в морозильную камеру.
Последствия перегрева не ограничиваются дискомфортом: у некоторых пользователей отмечены деформации аккумуляторов, что требует ремонта или замены батареи.
Нарушения связи и работы интернета
Дополнительные проблемы возникают с качеством связи. На экране может отображаться стабильный сигнал сети, но при этом голосовые вызовы не проходят, а мобильный интернет оказывается недоступен. Эти сбои создают серьёзные неудобства, особенно для тех, кто активно использует смартфон для работы или учёбы.
Сравнение поведения устройств до и после обновления
|Параметр
|iOS 25
|iOS 26
|Температура при обычной нагрузке
|Умеренная
|Значительное повышение
|Работа аккумулятора
|Стабильная
|Быстрое разряжение
|Связь и интернет
|Надёжные соединения
|Сбои в голосовых вызовах и мобильном интернете
|Визуальные эффекты
|Классический интерфейс
|Новый стиль "Liquid Glass"
Советы шаг за шагом
-
Обновление до последней версии iOS. Apple регулярно выпускает исправления, которые могут снизить нагрузку на процессор.
-
Закрытие фоновых приложений. Чем меньше активных процессов, тем меньше перегрев.
-
Использование чехлов с вентиляцией или охлаждающих аксессуаров.
-
Ограничение использования ресурсоёмких приложений на горячих устройствах.
-
Мониторинг состояния батареи через встроенные настройки iPhone.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Постоянная игра в графически тяжёлые игры → Перегрев и деформация батареи → Играть по очереди с паузами и на охлаждённых поверхностях.
-
Игнорирование обновлений → Повторение проблем с системой → Установка последних патчей и оптимизация работы приложений.
-
Использование старых зарядных устройств → Замедление зарядки и перегрев → Применение сертифицированных кабелей и адаптеров.
А что если…
Если не контролировать температуру iPhone, высок риск выхода аккумулятора из строя, сбоя системы и ухудшения связи. В отдельных случаях может понадобиться дорогостоящий ремонт или замена устройства.
FAQ
Как выбрать оптимальные настройки для iPhone после обновления?
Лучше ограничить использование тяжёлых приложений и отключить ненужные фоновые процессы.
Сколько стоит ремонт батареи при деформации?
Зависит от модели iPhone: замена аккумулятора в официальном сервисе обычно стоит от 5 до 12 тысяч рублей.
Что лучше делать при перегреве?
Временно прекратить использование устройства, обеспечить вентиляцию и использовать встроенные уведомления о температуре.
Мифы и правда
Миф: "Надо сразу помещать телефон в морозильник, если он горячий".
Правда: экстремальное охлаждение может повредить внутренние компоненты. Лучше дать устройству остыть естественным способом и ограничить нагрузку.
Сон и психология
Использование перегретого iPhone перед сном может нарушать сон. Горячий экран и уведомления создают стресс и мешают расслаблению. Для здорового режима лучше держать устройство подальше от кровати и отключать ресурсоёмкие приложения вечером.
3 интересных факта
-
Процессоры iPhone могут разогреваться до 50-60 °C при максимальной нагрузке.
-
В iOS есть встроенные уведомления о критической температуре, которые блокируют работу устройства.
-
Новый визуальный стиль "Liquid Glass" требует больше ресурсов процессора, что частично объясняет перегрев.
Исторический контекст
Apple всегда сталкивалась с критикой после крупных обновлений iOS. Ранее аналогичные проблемы возникали с iOS 11 и iOS 15: пользователи жаловались на перегрев и быстрое разряжение батарей, что приводило к массовым отзывам и ускоренным патчам.
