линейка IPhone 16
линейка IPhone 16
© commons.wikimedia.org by Kyu3a is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Корнилов Опубликована сегодня в 18:58

iPhone плавится в руках: что скрывает новое обновление iOS 26

iOS 26 вызывает перегрев и ускоренный разряд аккумулятора iPhone — Baza

После выхода обновления iOS 26 владельцы iPhone начали сталкиваться с новыми проблемами. Если ранее критика касалась изменений интерфейса и визуального оформления "Liquid Glass", теперь в центре внимания оказались перегрев устройств и ускоренное разряжение аккумулятора. Пользователи сообщают о том, что смартфоны нагреваются даже при простых действиях: серфинге в соцсетях, чтении новостей или запуске лёгких мобильных игр.

Проблема перегрева

Множество жалоб связано с тем, что iPhone становится слишком горячим в процессе работы. При достижении критических температур устройство выводит предупреждение и временно блокирует доступ ко всем функциям до охлаждения. Владельцы отмечают, что в некоторых случаях прибегают к экстремальным способам охлаждения, например помещают смартфон в морозильную камеру.

Последствия перегрева не ограничиваются дискомфортом: у некоторых пользователей отмечены деформации аккумуляторов, что требует ремонта или замены батареи.

Нарушения связи и работы интернета

Дополнительные проблемы возникают с качеством связи. На экране может отображаться стабильный сигнал сети, но при этом голосовые вызовы не проходят, а мобильный интернет оказывается недоступен. Эти сбои создают серьёзные неудобства, особенно для тех, кто активно использует смартфон для работы или учёбы.

Сравнение поведения устройств до и после обновления

Параметр iOS 25 iOS 26
Температура при обычной нагрузке Умеренная Значительное повышение
Работа аккумулятора Стабильная Быстрое разряжение
Связь и интернет Надёжные соединения Сбои в голосовых вызовах и мобильном интернете
Визуальные эффекты Классический интерфейс Новый стиль "Liquid Glass"

Советы шаг за шагом

  1. Обновление до последней версии iOS. Apple регулярно выпускает исправления, которые могут снизить нагрузку на процессор.

  2. Закрытие фоновых приложений. Чем меньше активных процессов, тем меньше перегрев.

  3. Использование чехлов с вентиляцией или охлаждающих аксессуаров.

  4. Ограничение использования ресурсоёмких приложений на горячих устройствах.

  5. Мониторинг состояния батареи через встроенные настройки iPhone.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Постоянная игра в графически тяжёлые игры → Перегрев и деформация батареи → Играть по очереди с паузами и на охлаждённых поверхностях.

  • Игнорирование обновлений → Повторение проблем с системой → Установка последних патчей и оптимизация работы приложений.

  • Использование старых зарядных устройств → Замедление зарядки и перегрев → Применение сертифицированных кабелей и адаптеров.

А что если…

Если не контролировать температуру iPhone, высок риск выхода аккумулятора из строя, сбоя системы и ухудшения связи. В отдельных случаях может понадобиться дорогостоящий ремонт или замена устройства.

FAQ

Как выбрать оптимальные настройки для iPhone после обновления?
Лучше ограничить использование тяжёлых приложений и отключить ненужные фоновые процессы.

Сколько стоит ремонт батареи при деформации?
Зависит от модели iPhone: замена аккумулятора в официальном сервисе обычно стоит от 5 до 12 тысяч рублей.

Что лучше делать при перегреве?
Временно прекратить использование устройства, обеспечить вентиляцию и использовать встроенные уведомления о температуре.

Мифы и правда

Миф: "Надо сразу помещать телефон в морозильник, если он горячий".
Правда: экстремальное охлаждение может повредить внутренние компоненты. Лучше дать устройству остыть естественным способом и ограничить нагрузку.

Сон и психология

Использование перегретого iPhone перед сном может нарушать сон. Горячий экран и уведомления создают стресс и мешают расслаблению. Для здорового режима лучше держать устройство подальше от кровати и отключать ресурсоёмкие приложения вечером.

3 интересных факта

  1. Процессоры iPhone могут разогреваться до 50-60 °C при максимальной нагрузке.

  2. В iOS есть встроенные уведомления о критической температуре, которые блокируют работу устройства.

  3. Новый визуальный стиль "Liquid Glass" требует больше ресурсов процессора, что частично объясняет перегрев.

Исторический контекст

Apple всегда сталкивалась с критикой после крупных обновлений iOS. Ранее аналогичные проблемы возникали с iOS 11 и iOS 15: пользователи жаловались на перегрев и быстрое разряжение батарей, что приводило к массовым отзывам и ускоренным патчам.

