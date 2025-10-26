Толще — не значит мощнее: "худышка" iPhone Air унизил старших братьев

Автор популярного YouTube-канала PhoneBuff провёл комплексное испытание автономности новых моделей iPhone. Тест, выполненный с помощью роботизированного манипулятора, максимально точно имитирует реальные сценарии использования: набор текста, просмотр видео, звонки, игры, работу с камерой и соцсетями. Такой подход позволяет объективно оценить, как долго смартфоны Apple способны работать без подзарядки.

Как проходил тест

Методика PhoneBuff считается одной из самых точных среди независимых испытаний. Робот выполняет одинаковые действия на всех устройствах, а камеры фиксируют каждый этап. Испытания проводились с одинаковой яркостью дисплея и настройками энергосбережения, чтобы исключить влияние случайных факторов.

"Этот тест отражает реальное время работы в типичных сценариях, а не лабораторные цифры", — отметил автор канала PhoneBuff.

Результаты оказались неожиданными даже для поклонников бренда: новый iPhone Air смог продержаться почти столько же, сколько флагманские модели с гораздо более ёмкими аккумуляторами.

Результаты испытаний PhoneBuff

Модель Время работы Ёмкость аккумулятора Особенности iPhone 17 Pro Max 13 часов 5 минут ~4422 мАч Самая высокая автономность iPhone 17 Pro 11 часов 53 минуты ~3850 мАч Баланс мощности и времени работы iPhone Air 9 часов 58 минут 3149 мАч Лидер среди тонких моделей iPhone 17 9 часов 43 минуты 3692 мАч Уступает Air, несмотря на большую батарею

Самое большое удивление вызвал результат iPhone Air, который при батарее всего 3149 мАч продемонстрировал почти 10 часов активного использования, опередив стандартный iPhone 17. Это особенно примечательно, учитывая, что дисплей Air крупнее, а корпус — значительно тоньше.

Почему Air оказался таким живучим

Apple использовала в Air новый энергоэффективный дисплей и переработанный чип с оптимизированным управлением питанием. Кроме того, система динамического регулирования частоты обновления помогает экономить заряд при просмотре статичных изображений или чтении.

Инженеры также уменьшили толщину корпуса до 5,6 мм, что сделало iPhone Air самым тонким смартфоном Apple в истории. Однако ради компактности пришлось пожертвовать рядом характеристик: устройство получило одну тыльную камеру, монофонический динамик и уменьшенную батарею.

Тем не менее, сбалансированная оптимизация позволила компенсировать эти ограничения.

Итоговый рейтинг PhoneBuff

PhoneBuff составил рейтинг автономности всех протестированных моделей. Лидером ожидаемо стал iPhone 17 Pro Max, удерживая заряд более 13 часов. На втором месте — iPhone 17 Pro, который смог обойти даже прошлогодний iPhone 15 Pro Max. Интересно, что iPhone Air занял четвёртую позицию, оставив позади несколько более старших устройств предыдущих поколений.

Рейтинг Модель Время работы 1 iPhone 17 Pro Max 13:05 2 iPhone 17 Pro 11:53 3 iPhone 13 Pro Max 11:40 4 iPhone Air 9:58 5 iPhone 17 9:43

Что говорят результаты

Результаты PhoneBuff демонстрируют, что энергоэффективность современных чипов Apple играет всё более значимую роль. Даже устройства с меньшими аккумуляторами способны конкурировать с флагманами, если аппаратная и программная части оптимизированы должным образом.

Для пользователей это означает, что тонкий корпус и автономность теперь не взаимоисключающие параметры - Apple удалось найти золотую середину между дизайном и функциональностью.

Ошибки пользователей и альтернативы

Ошибка: ориентироваться только на ёмкость аккумулятора.

Последствие: выбор смартфона, который на деле разряжается быстрее.

Альтернатива: смотреть на результаты независимых тестов, как PhoneBuff, где учитываются реальные сценарии.

Ошибка: считать тонкие смартфоны менее надёжными.

Последствие: отказ от покупки удобного устройства.

Альтернатива: модели вроде iPhone Air доказывают, что компактность и выносливость могут сочетаться.

Ошибка: использовать универсальные показатели автономности без учёта задач.

Последствие: разочарование в реальном времени работы.

Альтернатива: учитывать свой стиль использования — для игр подойдёт Pro Max, а для повседневных задач Air или 17 Pro.

А что если выбрать не Pro Max?

Если вы не хотите переплачивать за флагман, iPhone Air становится отличной альтернативой. Он легче, тоньше и почти не уступает по автономности базовому iPhone 17. Для путешествий, работы и общения в мессенджерах его запаса батареи хватит на полный день.

Тем, кто активно снимает фото и видео, подойдут iPhone 17 Pro или Pro Max: они оснащены системой тройных камер и мощным охлаждением. Но для повседневного использования Air выглядит как разумный компромисс.

Плюсы и минусы моделей

Модель Плюсы Минусы iPhone 17 Pro Max Максимальная автономность, топовая камера Высокая цена, крупный размер iPhone 17 Pro Отличный баланс мощности и времени работы Немного уступает Pro Max по батарее iPhone Air Рекордно тонкий корпус, высокая автономность Одна камера, нет стереозвука iPhone 17 Доступная цена, стабильная производительность Менее энергоэффективен

FAQ

Какой iPhone работает дольше всех?

iPhone 17 Pro Max с результатом 13 часов 5 минут — абсолютный лидер по автономности.

Почему iPhone Air работает дольше, чем ожидалось?

Благодаря энергоэффективному чипу и экрану с адаптивной частотой обновления.

Стоит ли брать iPhone Air ради тонкости?

Да, если вы цените лёгкость и минимализм, а не фотовозможности. Его автономность приятно удивляет.

Сколько времени проработает Air при обычном использовании?

Около 9-10 часов активного экрана, что соответствует полному рабочему дню.

Какой iPhone выбрать для игр и фото?

Лучше обратить внимание на 17 Pro или Pro Max — они обеспечивают высокую производительность и длительное время работы.

Мифы и правда