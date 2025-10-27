Прощай, 8 ГБ: iPhone 18 сбрасывает балласт и выходит на новый уровень мощности

Компания Apple готовится к масштабному обновлению аппаратной начинки своих смартфонов. Согласно данным MacRumors со ссылкой на южнокорейское издание The Bell, в линейке iPhone 18 объём оперативной памяти увеличится примерно на 50% по сравнению с нынешними моделями. Этот шаг напрямую связан с растущими возможностями искусственного интеллекта, интегрированными в экосистему устройств Apple.

Новый стандарт мощности

В текущей серии iPhone 17 модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили 12 ГБ оперативной памяти — на 4 ГБ больше, чем у их предшественников. Однако базовая версия по-прежнему оснащена 8 ГБ, что уже выглядит скромно на фоне конкурентов.

Теперь Apple намерена выровнять характеристики по всей линейке и полностью отказаться от 8-гигабайтных конфигураций. Компания заказала у Samsung чипы памяти LPDDR5X, производимые только в версиях 12 и 16 ГБ, а также ведёт переговоры с SK Hynix и Micron о дополнительных поставках.

"Рост вычислительных задач, связанных с нейросетевыми моделями, требует увеличения оперативной памяти даже в базовых версиях смартфонов", — отметил аналитик TrendForce Ким Ёнсу.

Почему Apple делает ставку на память

Главная причина в том, что iPhone всё активнее используют функции на базе Apple Intelligence - персональных ИИ-инструментов, включающих обработку изображений, генерацию текста, анализ контекста сообщений и мгновенные голосовые подсказки. Все эти процессы требуют значительных вычислительных ресурсов.

В отличие от Android-устройств, Apple стремится выполнять большую часть ИИ-операций на устройстве, а не в облаке, чтобы повысить скорость отклика и защиту данных пользователя. Это означает, что каждый айфон должен иметь запас памяти для параллельных задач без снижения производительности.

Что известно о будущих моделях

По данным инсайдеров, осенью 2026 года компания представит флагманские iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новый форм-фактор — iPhone Fold. Базовый iPhone 18 и более доступная версия iPhone 18e появятся позже — в первой половине 2027 года.

В Pro-моделях, как ожидается, появятся 16 ГБ оперативной памяти, а в Air 2 — 12 ГБ. Такой шаг сделает даже не флагманские устройства более подходящими для задач машинного обучения, фотообработки и игр.

Сравнение поколений

Модель Объём ОЗУ Тип памяти Год выпуска iPhone 17 8 ГБ LPDDR5 2025 iPhone 17 Pro / Pro Max 12 ГБ LPDDR5 2025 iPhone 18 (базовая версия) 12 ГБ LPDDR5X 2026-2027 iPhone 18 Pro / Pro Max 16 ГБ LPDDR5X 2026 iPhone Fold 16 ГБ LPDDR5X 2026

Как Apple добивается энергоэффективности

Apple традиционно увеличивает объём памяти без ущерба для автономности. В новых чипах LPDDR5X, выпускаемых Samsung, улучшена архитектура передачи данных: они обеспечивают на 30% более высокую пропускную способность и при этом потребляют меньше энергии.

Кроме того, процессоры A19 Pro, которые предположительно станут основой линейки iPhone 18, получат отдельные нейронные блоки, способные самостоятельно управлять приоритетами задач. Это позволит экономить заряд аккумулятора даже при активной работе ИИ-функций.

Советы шаг за шагом: как выбрать iPhone по памяти

Оцените сценарии использования. Если вы активно работаете с фото, видео и приложениями на базе ИИ — берите модель с 16 ГБ ОЗУ. Планируйте на будущее. Увеличение оперативной памяти продлевает срок актуальности устройства. Сравните с хранилищем. Чем больше объём ОЗУ, тем рациональнее выбирать модель с ёмкостью от 256 ГБ и выше. Обратите внимание на охлаждение. Модели Pro обычно оснащены улучшенной системой теплоотвода. Следите за обновлениями. После релиза iOS 20 появятся функции, которые потребуют минимум 12 ГБ ОЗУ для стабильной работы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка модели с минимальным объёмом оперативной памяти.

Последствие: замедление при работе с ИИ и многозадачностью.

Альтернатива: выбрать модификацию на 12 или 16 ГБ.

Ошибка: пренебрежение типом памяти.

Последствие: более медленная загрузка приложений.

Альтернатива: LPDDR5X — оптимальный вариант для 2026-2027 годов.

Ошибка: выбор базовой модели в расчёте на профессиональные задачи.

Последствие: ограниченная производительность при рендеринге и редактировании видео.

Альтернатива: iPhone 18 Pro или Fold.

А что если Apple не увеличит память

Вероятность этого минимальна. Компания уже изменила спецификации поставок DRAM и инвестирует в новые производственные линии Samsung и SK Hynix. Если по каким-то причинам поставки задержатся, Apple может временно ограничить выпуск базовых моделей, но Pro-линейка точно получит увеличенные объёмы.

Плюсы и минусы увеличения ОЗУ

Плюсы Минусы Ускоренная работа ИИ и мультимедиа Более высокая стоимость устройства Повышенная стабильность системы Возможное увеличение энергопотребления Поддержка более "тяжёлых" приложений Рост себестоимости и цены Продлённый срок актуальности Увеличенный объём хранения кэша

FAQ

Какой iPhone первым получит 16 ГБ оперативной памяти?

По данным The Bell, это будет iPhone 18 Pro, ожидаемый в 2026 году.

Зачем смартфону столько памяти?

Для поддержки ИИ-функций, рендеринга 4K-видео, AR-приложений и многозадачной работы.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro?

Ожидается стартовая цена около 1200 долларов, что выше текущих моделей на 100-150 долларов.

Мифы и правда

Миф: пользователю не нужно больше 8 ГБ оперативной памяти.

Правда: современные ИИ-приложения и камеры с обработкой HDR требуют значительно большего объёма.

Миф: увеличение ОЗУ сильно разряжает батарею.

Правда: энергоэффективные модули LPDDR5X экономнее старых на 20-25%.

Миф: 16 ГБ — маркетинговый ход.

Правда: объём памяти напрямую влияет на скорость работы Siri, Apple Intelligence и генеративных функций iOS.

Интересные факты

• Первым iPhone с 1 ГБ оперативной памяти стал iPhone 5 (2012 год).

• За 14 лет Apple увеличила объём ОЗУ в смартфонах в 16 раз.

• LPDDR5X ранее применялась только в ноутбуках и игровых консолях, но теперь адаптирована под мобильные устройства.

Исторический контекст

Apple всегда придерживалась принципа "оптимизация вместо гонки характеристик". Однако рост популярности генеративного ИИ изменил приоритеты. В отличие от 2010-х, когда Apple ограничивала ОЗУ ради энергоэффективности, теперь ставка делается на вычислительную мощность — ключевой фактор успеха мобильного интеллекта.