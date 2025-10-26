Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
© commons.wikimedia.org by Ahmad Ali Karim is licensed under CC0
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 4:46

Новый iPhone теряет цену с рекордной скоростью: в чём подвох и стоит ли брать сейчас

Hi-Tech Mail.ru: цена iPhone 17 в России упала до 87 тыс. рублей — минус 16% от старта

Новый iPhone 17 подешевел на российском рынке быстрее, чем ожидали аналитики. По данным Hi-Tech Mail. ru, стоимость базовой версии смартфона опустилась до 87 тысяч рублей, что почти на 16% ниже стартовой цены. Это первый случай столь заметного снижения за короткий срок после выхода новинки.

Как изменялась цена iPhone 17

После сентябрьского старта продаж минимальная цена устройства составляла около 103 тысяч рублей. Уже к концу октября она рухнула ниже психологической отметки в 100 тысяч. На крупнейших маркетплейсах и в ряде розничных сетей базовую версию с накопителем на 256 ГБ сейчас можно приобрести за 87-89 тысяч рублей.

"До конца года стоимость iPhone 17 с накопителем 256 гигабайт вряд ли сильно изменится и останется в пределах 85-90 тысяч рублей", — отмечают эксперты Hi-Tech Mail. ru.

Журналисты предупреждают: ждать дальнейшего падения не стоит. Перед новогодними праздниками продавцы традиционно повышают цены, чтобы затем предлагать "скидки" на фоне ажиотажного спроса.

Почему iPhone 17 подешевел так быстро

Резкое снижение стоимости связано с несколькими факторами:

  • Рост параллельного импорта. Смартфоны поступают в Россию по разным каналам, что увеличивает предложение.

  • Стабилизация курса рубля во второй половине осени позволила дилерам снизить закупочные цены.

  • Снижение интереса к базовым версиям. Покупатели чаще выбирают модели Pro, и розница стремится распродать запасы младших конфигураций.

"Падение цены на 16% в течение первого месяца после релиза — редкость даже для рынка электроники. Это результат конкурентного давления и временного переизбытка поставок", — пояснил аналитик ритейла Алексей Ермолов.

Что предлагает iPhone 17

Несмотря на падение цены, iPhone 17 остаётся флагманом с мощными характеристиками и обновлённым дизайном.

Характеристика Описание
Корпус алюминий и стекло
Дисплей 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц
Процессор A19 Bionic
ОЗУ 8 ГБ
Память 256 ГБ
Камера двойная, 48 Мп + 48 Мп
Батарея 3692 мА·ч
ОС iOS 18

Новая модель предлагает заметно улучшенную камеру и увеличенную частоту обновления экрана, что особенно оценят пользователи, переходящие с iPhone 14 или более ранних устройств.

Стоит ли покупать сейчас

По мнению экспертов, текущие 87-90 тысяч рублей - оптимальная цена для покупки. Вероятность серьёзного снижения к Новому году минимальна, а наоборот — к декабрю возможен небольшой рост цен из-за сезонного спроса.

"Те, кто планировал купить iPhone 17, могут не ждать. В декабре мы увидим рост цен и маркетинговые "скидки", которые будут возвращать стоимость к текущему уровню", — предупреждают авторы Hi-Tech Mail. ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать новогодних распродаж.
    Последствие: рост цен на фоне повышенного спроса.
    Альтернатива: приобрести устройство сейчас по реальной сниженной цене.

  • Ошибка: брать модель без гарантии.
    Последствие: отсутствие официального обслуживания и риски брака.
    Альтернатива: покупать у крупных ритейлеров или проверенных маркетплейсов.

  • Ошибка: ориентироваться только на объём памяти.
    Последствие: переплата при отсутствии реальной необходимости.
    Альтернатива: выбрать оптимальную конфигурацию 256 ГБ — она обеспечивает баланс цены и ёмкости.

А что если Apple поднимет цены в 2026 году

На фоне сообщений о подорожании будущих моделей iPhone 18 и 18 Pro из-за дорогих 2-нм процессоров, нынешний iPhone 17 может стать последним поколением, доступным по относительно "разумной" цене. Это делает покупку особенно выгодной для тех, кто не гонится за самыми новыми технологиями.

Плюсы и минусы покупки iPhone 17 сейчас

Плюсы Минусы
Цена опустилась ниже 100 тыс. рублей Не самый долгоживущий аккумулятор
Флагманский экран и камера Отсутствие версии ProMotion HDR+
Мощный процессор A19 Нет радикальных отличий от iPhone 16
Оптимальная конфигурация памяти Возможен рост цены к декабрю

FAQ

Почему iPhone 17 так быстро подешевел?
Из-за конкуренции поставщиков, укрепления рубля и снижения спроса на базовую модель.

Стоит ли ждать iPhone 18?
Новая серия выйдет осенью 2026 года, но будет заметно дороже из-за 2-нм процессоров A20.

Где лучше покупать iPhone 17?
На крупных маркетплейсах с гарантией и официальными чеками, избегая серых продавцов.

Насколько быстро упадёт цена ещё раз?
До конца 2024 года — вряд ли ниже 85 тыс. рублей, после праздников возможно кратковременное снижение.

Мифы и правда

  • Миф: снижение цены связано с браком партии.
    Правда: это результат рыночной конкуренции и переизбытка запасов.

  • Миф: iPhone 17 хуже версии Pro по производительности.
    Правда: в повседневных задачах разница минимальна, особенно для большинства пользователей.

  • Миф: после падения курса рубля Apple повысит цены немедленно.
    Правда: розница корректирует стоимость с задержкой, обычно в течение 1-2 месяцев.

3 интересных факта

  1. Это первое поколение iPhone с частотой обновления экрана 120 Гц во всех моделях, включая базовые.

  2. Процессор A19 создавался по 3-нм техпроцессу TSMC — тому же, что используется в чипах MacBook.

  3. Камера iPhone 17 впервые получила два 48-мегапиксельных сенсора, обеспечивая одинаковое качество основного и широкоугольного снимка.

Исторический контекст

С момента запуска первых iPhone в 2007 году цены на устройства Apple росли с каждым поколением, но параллельный импорт и рыночная конкуренция впервые позволили пользователям России наблюдать противоположный тренд. iPhone 17 стал примером того, как локальная динамика способна сделать флагман доступнее, несмотря на глобальные подорожания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iOS 26 вызывает перегрев и ускоренный разряд аккумулятора iPhone — Baza вчера в 18:58
iPhone плавится в руках: что скрывает новое обновление iOS 26

Обновление iOS 26 вызвало массовый перегрев iPhone и проблемы с аккумулятором. Владельцы ищут способы сохранить устройство и не повредить батарею.

Читать полностью » Исследование Data.ai: ChatGPT установил рекорд удержания — 90% пользователей остаются через месяц вчера в 17:46
Люди не уходят: ChatGPT впервые в истории обогнал YouTube и TikTok по лояльности

ChatGPT установил рекорд удержания аудитории и стал инструментом, без которого миллионы пользователей уже не представляют повседневную жизнь. Почему именно он превратился в новый браузер?

Читать полностью » Microsoft внедрила Copilot Mode в Edge с ИИ на базе GPT-5 для анализа сайтов и видео вчера в 16:54
Ваш браузер шпионит? Microsoft научила Edge давать советы и управлять задачами за вас

Новый режим Copilot в Microsoft Edge превращает браузер в интеллектуального помощника, способного анализировать сайты, управлять задачами и ускорять рабочий процесс.

Читать полностью » Edge начал предлагать Copilot при вводе адресов ChatGPT, Perplexity AI и DeepSeek вчера в 15:04
Игра на опережение: Microsoft бросает вызов ChatGPT прямо в адресной строке

Edge теперь предлагает попробовать Copilot при переходе на сайты ChatGPT и Perplexity. Рассказываем, зачем Microsoft внедряет такую функцию.

Читать полностью » Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне увеличивает риск взлома — Елена Максимова вчера в 14:50
Радар для шпионов: как включённый Bluetooth превращает смартфон в уязвимую мишень

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне повышает риск взлома и слежки за пользователем, эксперты советуют ограничивать его использование.

Читать полностью » YouTube запустил функцию отслеживания использования лиц авторов в чужих видео вчера в 13:17
Слежка наоборот: YouTube сам предупредит, если ваше лицо появилось в чужом видео

YouTube тестирует инструмент, который сам находит видео с вашим лицом и сообщает об этом. Узнайте, как работает функция и зачем она нужна.

Читать полностью » Эксперт показал уязвимости браузера ChatGPT Atlas — обход фильтров и clipboard-атаки вчера в 12:16
ИИ кликает за вас — и заодно копирует вирус: в Atlas нашли опасную дыру

Энтузиаст показал, как обойти защиту ChatGPT Atlas с помощью jailbreak-промпта и clipboard injection. Разбираем, почему это работает и как снизить риск в повседневной работе.

Читать полностью » SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink, использовавшихся в кибермошенничестве в Мьянме вчера в 10:16
Кибермафия на орбите: как Starlink стал связующим звеном преступных сетей в Азии

SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink в Мьянме, которые использовались в центрах кибермошенничества и торговли людьми. Как компания борется с нелегальным использованием спутникового интернета?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Каллы можно зимовать в грунте, горшке или помещении — выбирайте способ по климату
Садоводство
Экономный полив растений снижает расход воды и сохраняет урожай в жару — агрономы
Питомцы
Ветеринарные клиники России применяют анализ крови и ДНК-тесты для определения возраста собак
Авто и мото
Автомеханики предупредили о потере гарантии при модернизации двигателя LADA Vesta
Наука
Павианы делят мясо по принципу родства и статуса, как древние охотники-собиратели — Джулия Фишер
Еда
Фаршированный судак в духовке сочетает воздушное рыбное суфле и изысканное послевкусие
Туризм
Эксперты объяснили, как вернуть билет на поезд РЖД в 2025 году - сроки, тарифы и нюансы
Спорт и фитнес
Женский воркаут в Москве: тренировки Natalipashkof помогают укрепить тело и уверенность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet