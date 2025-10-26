Новый iPhone теряет цену с рекордной скоростью: в чём подвох и стоит ли брать сейчас

Новый iPhone 17 подешевел на российском рынке быстрее, чем ожидали аналитики. По данным Hi-Tech Mail. ru, стоимость базовой версии смартфона опустилась до 87 тысяч рублей, что почти на 16% ниже стартовой цены. Это первый случай столь заметного снижения за короткий срок после выхода новинки.

Как изменялась цена iPhone 17

После сентябрьского старта продаж минимальная цена устройства составляла около 103 тысяч рублей. Уже к концу октября она рухнула ниже психологической отметки в 100 тысяч. На крупнейших маркетплейсах и в ряде розничных сетей базовую версию с накопителем на 256 ГБ сейчас можно приобрести за 87-89 тысяч рублей.

"До конца года стоимость iPhone 17 с накопителем 256 гигабайт вряд ли сильно изменится и останется в пределах 85-90 тысяч рублей", — отмечают эксперты Hi-Tech Mail. ru.

Журналисты предупреждают: ждать дальнейшего падения не стоит. Перед новогодними праздниками продавцы традиционно повышают цены, чтобы затем предлагать "скидки" на фоне ажиотажного спроса.

Почему iPhone 17 подешевел так быстро

Резкое снижение стоимости связано с несколькими факторами:

Рост параллельного импорта. Смартфоны поступают в Россию по разным каналам, что увеличивает предложение.

Стабилизация курса рубля во второй половине осени позволила дилерам снизить закупочные цены.

Снижение интереса к базовым версиям. Покупатели чаще выбирают модели Pro, и розница стремится распродать запасы младших конфигураций.

"Падение цены на 16% в течение первого месяца после релиза — редкость даже для рынка электроники. Это результат конкурентного давления и временного переизбытка поставок", — пояснил аналитик ритейла Алексей Ермолов.

Что предлагает iPhone 17

Несмотря на падение цены, iPhone 17 остаётся флагманом с мощными характеристиками и обновлённым дизайном.

Характеристика Описание Корпус алюминий и стекло Дисплей 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц Процессор A19 Bionic ОЗУ 8 ГБ Память 256 ГБ Камера двойная, 48 Мп + 48 Мп Батарея 3692 мА·ч ОС iOS 18

Новая модель предлагает заметно улучшенную камеру и увеличенную частоту обновления экрана, что особенно оценят пользователи, переходящие с iPhone 14 или более ранних устройств.

Стоит ли покупать сейчас

По мнению экспертов, текущие 87-90 тысяч рублей - оптимальная цена для покупки. Вероятность серьёзного снижения к Новому году минимальна, а наоборот — к декабрю возможен небольшой рост цен из-за сезонного спроса.

"Те, кто планировал купить iPhone 17, могут не ждать. В декабре мы увидим рост цен и маркетинговые "скидки", которые будут возвращать стоимость к текущему уровню", — предупреждают авторы Hi-Tech Mail. ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать новогодних распродаж.

Последствие: рост цен на фоне повышенного спроса.

Альтернатива: приобрести устройство сейчас по реальной сниженной цене.

Ошибка: брать модель без гарантии.

Последствие: отсутствие официального обслуживания и риски брака.

Альтернатива: покупать у крупных ритейлеров или проверенных маркетплейсов.

Ошибка: ориентироваться только на объём памяти.

Последствие: переплата при отсутствии реальной необходимости.

Альтернатива: выбрать оптимальную конфигурацию 256 ГБ — она обеспечивает баланс цены и ёмкости.

А что если Apple поднимет цены в 2026 году

На фоне сообщений о подорожании будущих моделей iPhone 18 и 18 Pro из-за дорогих 2-нм процессоров, нынешний iPhone 17 может стать последним поколением, доступным по относительно "разумной" цене. Это делает покупку особенно выгодной для тех, кто не гонится за самыми новыми технологиями.

Плюсы и минусы покупки iPhone 17 сейчас

Плюсы Минусы Цена опустилась ниже 100 тыс. рублей Не самый долгоживущий аккумулятор Флагманский экран и камера Отсутствие версии ProMotion HDR+ Мощный процессор A19 Нет радикальных отличий от iPhone 16 Оптимальная конфигурация памяти Возможен рост цены к декабрю

FAQ

Почему iPhone 17 так быстро подешевел?

Из-за конкуренции поставщиков, укрепления рубля и снижения спроса на базовую модель.

Стоит ли ждать iPhone 18?

Новая серия выйдет осенью 2026 года, но будет заметно дороже из-за 2-нм процессоров A20.

Где лучше покупать iPhone 17?

На крупных маркетплейсах с гарантией и официальными чеками, избегая серых продавцов.

Насколько быстро упадёт цена ещё раз?

До конца 2024 года — вряд ли ниже 85 тыс. рублей, после праздников возможно кратковременное снижение.

Мифы и правда

Миф: снижение цены связано с браком партии.

Правда: это результат рыночной конкуренции и переизбытка запасов.

Миф: iPhone 17 хуже версии Pro по производительности.

Правда: в повседневных задачах разница минимальна, особенно для большинства пользователей.

Миф: после падения курса рубля Apple повысит цены немедленно.

Правда: розница корректирует стоимость с задержкой, обычно в течение 1-2 месяцев.

3 интересных факта

Это первое поколение iPhone с частотой обновления экрана 120 Гц во всех моделях, включая базовые. Процессор A19 создавался по 3-нм техпроцессу TSMC — тому же, что используется в чипах MacBook. Камера iPhone 17 впервые получила два 48-мегапиксельных сенсора, обеспечивая одинаковое качество основного и широкоугольного снимка.

Исторический контекст

С момента запуска первых iPhone в 2007 году цены на устройства Apple росли с каждым поколением, но параллельный импорт и рыночная конкуренция впервые позволили пользователям России наблюдать противоположный тренд. iPhone 17 стал примером того, как локальная динамика способна сделать флагман доступнее, несмотря на глобальные подорожания.