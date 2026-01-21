Скриншоты в iOS 26 превратились в лишний квест — решение оказалось в одном переключателе

Скриншоты для многих давно стали продолжением памяти: в них хранятся идеи, рецепты, адреса и важные мелочи на потом. Но после обновления iOS 26 привычный процесс внезапно усложнился и начал раздражать даже самых терпеливых пользователей. Вместо быстрого сохранения система предлагает целый набор лишних действий, которые сбивают ритм. Об этом пишет Моника Торрес.

Что изменилось в iOS 26 и почему это бесит

Раньше всё работало просто: нажали кнопку увеличения громкости и боковую кнопку — снимок экрана сразу попадал в "Фото". После обновления скриншот больше не сохраняется автоматически. На экране появляется полноэкранное превью с вариантами: скопировать, удалить, сохранить в файлы или только потом отправить в галерею.

Для тех, кто делает десятки скриншотов в день и использует их как "второй мозг", это превращается в ненужную паузу. Вместо одного действия приходится каждый раз принимать решение, даже если цель всегда одна — сохранить изображение.

Почему Apple так сделала

Новая логика явно рассчитана на пользователей, которые чаще работают со скриншотами как с документами: копируют текст, сразу отправляют изображения или сохраняют их в папки. Но для тех, кто привык к мгновенному сохранению без лишних экранов, такой подход выглядит перегруженным и неинтуитивным.

Как вернуть старый способ создания скриншотов

Хорошая новость в том, что от нового сценария легко отказаться. Apple оставила возможность вернуть прежнее поведение системы через настройки.

Чтобы сделать это, выполните несколько шагов:

Откройте "Настройки" на iPhone. Перейдите в раздел "Общие". Пролистайте вниз и выберите пункт "Запечатление экрана". Отключите опцию "Полноэкранные превью".

После этого при создании скриншота вы снова увидите лишь маленькую миниатюру в углу экрана. Снимок будет автоматически сохраняться в "Фото", как и раньше, без дополнительных подтверждений.

Почему это решение действительно удобнее

Отключение полноэкранных превью возвращает тот самый быстрый и незаметный процесс, к которому привыкли многие пользователи. Скриншоты снова делаются "на автомате" и не требуют внимания в моменте. Это особенно важно, если вы фиксируете информацию на ходу и не хотите каждый раз отвлекаться на интерфейс.

Не все нововведения одинаково полезны

Автор отмечает, что последние обновления iOS в целом вызывают смешанные чувства. Одни функции, вроде усиленного шифрования резервных копий iCloud, действительно повышают уровень конфиденциальности. Другие — как изменённый процесс скриншотов — выглядят необязательными и ломают устоявшиеся привычки.

Если вы используете скриншоты как способ сохранять фрагменты своей жизни и мыслей, логично вернуть максимально простой сценарий. Отключение "Полноэкранных превью" позволяет снова делать это одним нажатием — без лишних экранов и раздражения.