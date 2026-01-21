Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Айфон
Айфон
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 9:38

Скриншоты в iOS 26 превратились в лишний квест — решение оказалось в одном переключателе

Отключение превью возвращает автосохранение скриншотов — Моника Торрес

Скриншоты для многих давно стали продолжением памяти: в них хранятся идеи, рецепты, адреса и важные мелочи на потом. Но после обновления iOS 26 привычный процесс внезапно усложнился и начал раздражать даже самых терпеливых пользователей. Вместо быстрого сохранения система предлагает целый набор лишних действий, которые сбивают ритм. Об этом пишет Моника Торрес.

Что изменилось в iOS 26 и почему это бесит

Раньше всё работало просто: нажали кнопку увеличения громкости и боковую кнопку — снимок экрана сразу попадал в "Фото". После обновления скриншот больше не сохраняется автоматически. На экране появляется полноэкранное превью с вариантами: скопировать, удалить, сохранить в файлы или только потом отправить в галерею.

Для тех, кто делает десятки скриншотов в день и использует их как "второй мозг", это превращается в ненужную паузу. Вместо одного действия приходится каждый раз принимать решение, даже если цель всегда одна — сохранить изображение.

Почему Apple так сделала

Новая логика явно рассчитана на пользователей, которые чаще работают со скриншотами как с документами: копируют текст, сразу отправляют изображения или сохраняют их в папки. Но для тех, кто привык к мгновенному сохранению без лишних экранов, такой подход выглядит перегруженным и неинтуитивным.

Как вернуть старый способ создания скриншотов

Хорошая новость в том, что от нового сценария легко отказаться. Apple оставила возможность вернуть прежнее поведение системы через настройки.

Чтобы сделать это, выполните несколько шагов:

  1. Откройте "Настройки" на iPhone.
  2. Перейдите в раздел "Общие".
  3. Пролистайте вниз и выберите пункт "Запечатление экрана".
  4. Отключите опцию "Полноэкранные превью".

После этого при создании скриншота вы снова увидите лишь маленькую миниатюру в углу экрана. Снимок будет автоматически сохраняться в "Фото", как и раньше, без дополнительных подтверждений.

Почему это решение действительно удобнее

Отключение полноэкранных превью возвращает тот самый быстрый и незаметный процесс, к которому привыкли многие пользователи. Скриншоты снова делаются "на автомате" и не требуют внимания в моменте. Это особенно важно, если вы фиксируете информацию на ходу и не хотите каждый раз отвлекаться на интерфейс.

Не все нововведения одинаково полезны

Автор отмечает, что последние обновления iOS в целом вызывают смешанные чувства. Одни функции, вроде усиленного шифрования резервных копий iCloud, действительно повышают уровень конфиденциальности. Другие — как изменённый процесс скриншотов — выглядят необязательными и ломают устоявшиеся привычки.

Если вы используете скриншоты как способ сохранять фрагменты своей жизни и мыслей, логично вернуть максимально простой сценарий. Отключение "Полноэкранных превью" позволяет снова делать это одним нажатием — без лишних экранов и раздражения.

Автор Марина Левченко
Марина Левченко — ИТ-эксперт, инженер (НГТУ). Специалист по кибербезопасности, облачным решениям и ИИ. 10+ лет опыта в цифровой трансформации бизнеса.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Samsung представит акустические системы Music Studio на CES 2026 — Samsung Newsroom 28.12.2025 в 15:18
Домашний звук больше не вторичен: Samsung расширяет экосистему новым форматом

Samsung представит на CES 2026 дизайнерские акустические системы Music Studio, созданные как элемент интерьера и часть экосистемы бренда.

Читать полностью » Apple изменила блок камеры в дизайне iPhone 17 Pro — wylsa.com 28.12.2025 в 15:18
Материалы стали практичнее, эмоции — сдержаннее: чем удивляет и разочаровывает iPhone 17 Pro

Обновлённый дизайн, мощное "железо" и улучшенная камера сделали iPhone 17 Pro самым продвинутым айфоном, но без эффекта вау.

Читать полностью » LG анонсировала гуманоидного домашнего робота CLOiD к выставке CES 2026 — LG Newsroom 27.12.2025 в 16:39
Обновления больше не главное: LG готовит принципиально новый формат электроники

LG готовит к CES 2026 гуманоидного домашнего робота с ИИ, двумя руками и расширенными возможностями для выполнения бытовых задач.

Читать полностью » Lenovo выпустила пауэрбанк ThinkPlus с максимальной мощностью 190 Вт — Gizmochina 27.12.2025 в 16:39
Зарядка, которая не выбирает приоритеты: Lenovo рассчитала пауэрбанк на несколько устройств

Lenovo выпустила компактный пауэрбанк на 20 000 мАч с мощностью до 190 Вт и встроенным кабелем — решение для смартфонов и ноутбуков.

Читать полностью » Xiaomi зарегистрировала в России товарные знаки для продуктов и напитков — ТАСС 27.12.2025 в 13:32
Бренд с двойным дном: Xiaomi зарегистрировала в России направления, которых от неё не ждали

Xiaomi зарегистрировала в России новые товарные знаки, охватывающие продукты питания, напитки и даже добычу полезных ископаемых.

Читать полностью » Художники раскритиковали ИИ-редактор в соцсети X Илона Маска — DTF 25.12.2025 в 22:57
Новшество Маска в X вызвало волну протестов — авторы заявили о краже работ

Встроенный ИИ-редактор изображений в соцсети X вызвал бойкот художников, недовольных возможностью править их работы без согласия.

Читать полностью » АЭС без Росатома в Европе оказались в 2–3 раза дороже — аналитики 25.12.2025 в 14:04
Атомный парадокс Европы: энергетика без Росатома получила ценник без потолка

Атомные проекты в Европе стремительно дорожают, но на этом фоне один подрядчик демонстрирует заметно более низкие сметы и устойчивую модель финансирования.

Читать полностью » Искусственный интеллект стал фактором массовых увольнений — The Indian Express 24.12.2025 в 12:36
Кресла пустеют быстрее серверов: искусственный интеллект занимает место тихого работодателя

Технологические гиганты всё чаще называют ИИ причиной массовых увольнений. 2025 год показал, как автоматизация меняет рынок труда быстрее ожиданий.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уксус может повредить дерево, чугун и каменные столешницы из-за кислоты — Southern Living
Садоводство
Шелуху лука и чеснока используют в лунках при посадке картофеля — огородники
Еда
Раскрыто правило 15 минут, которое спасает начинку пирога
Красота и здоровье
Калий из фисташек помогает уравновешивать избыток натрия в рационе — диетологи
Питомцы
Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи
Наука
Связь двух зон мозга блокирует действие при стрессе — Current Biology
Туризм
Суммарное пребывание в Мьянме ограничивают 90 днями в год — МИД России
Авто и мото
Неработающая фара приводит к отказу в прохождении ТО — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet