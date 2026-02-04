Остров Иос в Греции перестал быть только “для вечеринок” — туристы открывают его с неожиданной стороны

Иос всё чаще называют не просто очередным греческим островом "для вечеринок", а полноценным направлением с характером и редким балансом впечатлений. Здесь сочетаются кристально чистые пляжи, активная светская жизнь и культурное наследие, которое неожиданно добавляет острову глубины. Именно поэтому к 2026 году Иос получает всё больше международного внимания, а иностранные СМИ выделяют его как место контрастов — живое, красивое и при этом аутентичное. Об этом сообщает euronews.

Почему Иос оказался в центре нового туристического интереса

Рост популярности острова связывают с новым туристическим нарративом, который продвигает муниципалитет Иоса. Ставка делается не только на развлечения и пляжи, но и на устойчивое развитие, качество сервиса и комфортную среду как для туристов, так и для местных жителей.

Иос позиционируют как место, где можно получить разные впечатления в одной поездке: от шумной ночной жизни до прогулок по историческим локациям и спокойного отдыха на природе. Такой подход особенно хорошо вписывается в запрос путешественников, которые больше не хотят выбирать что-то одно.

Хора попала в список самых красивых деревень Греции

Журнал Times отметил Хору — главный город острова — и включил его в число 25 самых красивых деревень Греции. В публикации описывается традиционное поселение с белыми кубическими домами и узкими улочками, которые поднимаются вверх по склону.

Отдельно подчёркивается маршрут к церкви Панагия Гремиотисса: именно оттуда, по словам авторов, открывается один из самых впечатляющих панорамных видов на Эгейское море и закат. Для многих туристов такие места становятся не просто точкой на карте, а главной причиной приехать именно сюда.

Остров, где развлечения соседствуют с археологией

При этом Иос стараются показать шире, чем его привычную репутацию. В материале напоминают, что на острове есть важные исторические объекты, которые добавляют поездке культурный смысл.

Среди них упоминаются:

доисторическое поселение Скаркос, которое датируется третьим тысячелетием до нашей эры;

гробница Гомера, которую называют одним из самых интересных археологических символов острова.

Такой набор делает Иос привлекательным не только для тех, кто ищет море и вечеринки, но и для путешественников, которым важны история и ощущение места.

Почему молодёжь выбирает именно такие направления

Итальянский портал WomTravel связывает рост интереса к Иосу с изменением привычек у молодых туристов. Новые поколения всё чаще выбирают направления, где можно сочетать насыщенную социальную жизнь, активный отдых и культурные открытия, а не просто "лежать на пляже".

В их списке из 14 европейских "направлений следующего поколения" Иос занял девятое место. Это подтверждает, что остров воспринимают как перспективную точку на международном туристическом рынке, особенно в сегменте молодых путешественников.

Признание в путеводителях и планы по улучшению инфраструктуры

Иос также вошёл в ежегодный список лучших греческих островов французского путеводителя Petite Futé. Мэр острова Гикас Гикас подчёркивает, что стратегия развития теперь строится не только вокруг впечатлений туристов, но и вокруг повышения качества жизни на самом острове.

Муниципалитет вместе с Министерством внутренних дел получил финансирование в 100 тысяч евро на восстановление повреждений и улучшение базовой инфраструктуры. Также проект строительства крытого спортивного зала впервые включили в Программу государственных инвестиций: общий бюджет составил 1,8 миллиона евро.

Новый спорткомплекс должен закрыть потребности и жителей, и гостей острова, а сам проект будет реализован в двух отдельных объёмах — так, чтобы он вписался в среду и работал функционально.

Куда движется Иос и что это значит для туристов

Общий тренд, который формируется вокруг Иоса, выглядит как переход к более "качественной" модели туризма. Остров стремится сохранить живую атмосферу и популярные пляжи, но при этом усиливает культурную составляющую и развивает инфраструктуру, чтобы отдых воспринимался комфортным и современным.

Судя по вниманию международных СМИ и путеводителей, эта стратегия работает: Иос всё чаще воспринимают как небольшое туристическое сокровище, которое только набирает обороты и может стать одним из самых обсуждаемых направлений ближайших сезонов.