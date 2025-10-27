Обновил — и не узнаёшь телефон: что iOS 26 делает с айфонами

Осеннее обновление iOS 26, вышедшее в сентябре, стало одним из самых обсуждаемых в истории Apple — и, увы, не по лучшим причинам. Если сначала пользователи критиковали переработанный дизайн и эффекты "Liquid Glass", то теперь к ним добавились куда более серьёзные жалобы: перегрев устройств, ускоренный разряд аккумулятора и сбои связи.

Когда дизайн — не главная проблема

Обновление iOS 26 принесло множество визуальных изменений: прозрачные панели, новые анимации и эффекты глубины интерфейса. Однако за красивой оболочкой скрылись технические недочёты, которые проявились спустя несколько недель после релиза.

"Телефон начинает нагреваться даже при прокрутке ленты в соцсетях или коротком разговоре по видеосвязи", — сообщают пользователи в Telegram-канале Baza.

По данным владельцев устройств, повышенная нагрузка наблюдается даже при базовых действиях — запуске камеры, просмотре видео или использовании навигации. В отдельных случаях смартфон нагревается настолько сильно, что срабатывает встроенная защита, временно блокирующая доступ к функциям до тех пор, пока температура не снизится.

Почему iPhone греется после обновления

По словам специалистов, основной причиной перегрева стала оптимизация новых визуальных эффектов "Liquid Glass" и фоновых ИИ-процессов, интегрированных в систему. Обновлённые анимации, работающие в реальном времени, задействуют мощные графические ядра процессора и нагружают аккумулятор.

Кроме того, Apple активно внедряет элементы Apple Intelligence, которые анализируют контент на устройстве — от уведомлений до изображений. Эти функции работают в фоне и потребляют дополнительные ресурсы.

"В новых версиях iOS добавились постоянные процессы, связанные с локальной обработкой данных. На старших моделях они проходят незаметно, но на предыдущих поколениях это вызывает нагрев и повышенный расход энергии", — пояснил инженер по мобильным системам безопасности Сергей Власов.

Когда защита превращается в проблему

Система термоконтроля iPhone обычно срабатывает при температуре выше 45-50 °C. Тогда появляется предупреждение о перегреве, экран тускнеет, а большинство функций (включая вспышку, видео и игры) становятся недоступными.

Однако пользователи iOS 26 утверждают, что подобные уведомления стали появляться значительно чаще — даже без длительных нагрузок. Некоторые владельцы прибегают к крайним мерам: помещают смартфон в холодильник или возле кондиционера, что, по мнению специалистов, может привести к образованию конденсата и поломке электроники.

Что происходит с аккумулятором

Постоянный нагрев ускоряет старение батареи и может вызвать её деформацию. Владельцы iPhone 15 и 17 сообщили о случаях вздутия аккумуляторов спустя несколько недель после установки обновления.

Такие повреждения требуют дорогостоящего ремонта — замены батареи или корпуса.

Проблемы со связью и интернетом

Помимо перегрева, часть пользователей столкнулась с ухудшением качества связи. На экране iPhone может отображаться стабильный уровень сигнала, но звонки не проходят, а мобильный интернет отсутствует.

Специалисты связывают это с ошибками в модемной прошивке: обновление iOS 26, вероятно, нарушило синхронизацию между чипами связи и операционной системой.

Apple пока официально не комментировала эти проблемы, но, по данным инсайдеров, компания уже тестирует внеплановое обновление iOS 26.1, которое должно улучшить термоконтроль и работу модема.

Сравнение: до и после iOS 26

Параметр iOS 25.6 iOS 26 Средняя температура при нагрузке 38 °C 46 °C Средний расход батареи в сутки -15% -28% Стабильность соединения высокая нестабильная Работа фоновых процессов умеренная повышенная Скорость отклика интерфейса стабильная колеблющаяся

Что можно сделать: пошаговые советы

Проверьте фоновые процессы. В разделе "Настройки → Основные → Фоновое обновление контента" отключите ненужные приложения. Снизьте визуальную нагрузку. Включите "Уменьшение прозрачности" и "Снижение движения" в настройках специальных возможностей. Избегайте зарядки во время активного использования. Это ускоряет перегрев. Обновите систему. Как только выйдет iOS 26.1, установите её - патч может исправить ошибки. Не используйте морозильную камеру. Быстрое охлаждение опасно для дисплея и аккумулятора. Лучше положить смартфон в прохладное, сухое место. Проверьте аккумулятор. В разделе "Состояние батареи" можно оценить степень износа и при необходимости заменить её.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать чехлы из плотного силикона.

Последствие: ухудшается теплоотвод, устройство перегревается быстрее.

Альтернатива: выбрать чехол с вентиляционными прорезями или тонкий пластиковый кейс.

Ошибка: запуск ресурсоёмких игр сразу после зарядки.

Последствие: пиковая температура батареи может вызвать перегрев.

Альтернатива: подождать 10-15 минут после зарядки перед запуском тяжёлых приложений.

Ошибка: откладывать установку обновлений безопасности.

Последствие: устройство остаётся уязвимым к ошибкам прошлых версий.

Альтернатива: включить автоматическое обновление iOS.

А что если проблема в "железе"?

Если перегрев не исчезает после обновления или сброса настроек, возможно, причина кроется в физическом дефекте аккумулятора или нарушении теплоотвода. В этом случае следует обратиться в официальный сервис Apple - диагностика выявит, не пострадали ли внутренние компоненты.

Плюсы и минусы iOS 26

Плюсы Минусы Новый интерфейс и визуальные эффекты Перегрев даже при лёгких нагрузках Улучшенная интеграция Apple Intelligence Повышенный расход энергии Расширенные функции камеры Сбои в мобильной связи Улучшенная многозадачность Ускоренный износ аккумулятора

FAQ

Почему iPhone греется даже в режиме ожидания?

Некоторые фоновые процессы iOS 26 (например, синхронизация фото и анализ контента) продолжают работать даже при заблокированном экране.

Можно ли откатить систему на iOS 25?

Пока нет: Apple перестала подписывать предыдущую версию, но возможно временное окно отката после релиза 26.1.

Сколько стоит замена аккумулятора iPhone?

В среднем от 10 000 до 15 000 ₽ в авторизованных сервисах, в зависимости от модели.

Мифы и правда

Миф: перегрев — это норма для новых систем.

Правда: временное повышение температуры возможно, но длительный нагрев указывает на ошибку в оптимизации.

Миф: морозилка быстро решит проблему.

Правда: перепад температур может вызвать конденсат и повредить электронику.

Миф: сброс настроек решает все ошибки.

Правда: помогает не всегда, если проблема связана с системными процессами.

Интересные факты

• Первое предупреждение о перегреве появилось ещё в iPhone 4 в 2010 году.

• Apple использует специальные термодатчики, расположенные под дисплеем и рядом с контроллером питания.

• При достижении критической температуры iPhone автоматически снижает частоту процессора до 60% от номинальной.

Исторический контекст

Apple уже сталкивалась с подобными проблемами: после выхода iOS 11 в 2017 году пользователи также жаловались на повышенное энергопотребление и нагрев. Тогда компания выпустила патч через две недели. Аналогичный сценарий, по мнению экспертов, ожидает и iOS 26 — обновление исправит ошибки, но осадок у пользователей останется.