Обновил — и не узнаёшь телефон: что iOS 26 делает с айфонами
Осеннее обновление iOS 26, вышедшее в сентябре, стало одним из самых обсуждаемых в истории Apple — и, увы, не по лучшим причинам. Если сначала пользователи критиковали переработанный дизайн и эффекты "Liquid Glass", то теперь к ним добавились куда более серьёзные жалобы: перегрев устройств, ускоренный разряд аккумулятора и сбои связи.
Когда дизайн — не главная проблема
Обновление iOS 26 принесло множество визуальных изменений: прозрачные панели, новые анимации и эффекты глубины интерфейса. Однако за красивой оболочкой скрылись технические недочёты, которые проявились спустя несколько недель после релиза.
"Телефон начинает нагреваться даже при прокрутке ленты в соцсетях или коротком разговоре по видеосвязи", — сообщают пользователи в Telegram-канале Baza.
По данным владельцев устройств, повышенная нагрузка наблюдается даже при базовых действиях — запуске камеры, просмотре видео или использовании навигации. В отдельных случаях смартфон нагревается настолько сильно, что срабатывает встроенная защита, временно блокирующая доступ к функциям до тех пор, пока температура не снизится.
Почему iPhone греется после обновления
По словам специалистов, основной причиной перегрева стала оптимизация новых визуальных эффектов "Liquid Glass" и фоновых ИИ-процессов, интегрированных в систему. Обновлённые анимации, работающие в реальном времени, задействуют мощные графические ядра процессора и нагружают аккумулятор.
Кроме того, Apple активно внедряет элементы Apple Intelligence, которые анализируют контент на устройстве — от уведомлений до изображений. Эти функции работают в фоне и потребляют дополнительные ресурсы.
"В новых версиях iOS добавились постоянные процессы, связанные с локальной обработкой данных. На старших моделях они проходят незаметно, но на предыдущих поколениях это вызывает нагрев и повышенный расход энергии", — пояснил инженер по мобильным системам безопасности Сергей Власов.
Когда защита превращается в проблему
Система термоконтроля iPhone обычно срабатывает при температуре выше 45-50 °C. Тогда появляется предупреждение о перегреве, экран тускнеет, а большинство функций (включая вспышку, видео и игры) становятся недоступными.
Однако пользователи iOS 26 утверждают, что подобные уведомления стали появляться значительно чаще — даже без длительных нагрузок. Некоторые владельцы прибегают к крайним мерам: помещают смартфон в холодильник или возле кондиционера, что, по мнению специалистов, может привести к образованию конденсата и поломке электроники.
Что происходит с аккумулятором
Постоянный нагрев ускоряет старение батареи и может вызвать её деформацию. Владельцы iPhone 15 и 17 сообщили о случаях вздутия аккумуляторов спустя несколько недель после установки обновления.
Такие повреждения требуют дорогостоящего ремонта — замены батареи или корпуса.
Проблемы со связью и интернетом
Помимо перегрева, часть пользователей столкнулась с ухудшением качества связи. На экране iPhone может отображаться стабильный уровень сигнала, но звонки не проходят, а мобильный интернет отсутствует.
Специалисты связывают это с ошибками в модемной прошивке: обновление iOS 26, вероятно, нарушило синхронизацию между чипами связи и операционной системой.
Apple пока официально не комментировала эти проблемы, но, по данным инсайдеров, компания уже тестирует внеплановое обновление iOS 26.1, которое должно улучшить термоконтроль и работу модема.
Сравнение: до и после iOS 26
|Параметр
|iOS 25.6
|iOS 26
|Средняя температура при нагрузке
|38 °C
|46 °C
|Средний расход батареи в сутки
|-15%
|-28%
|Стабильность соединения
|высокая
|нестабильная
|Работа фоновых процессов
|умеренная
|повышенная
|Скорость отклика интерфейса
|стабильная
|колеблющаяся
Что можно сделать: пошаговые советы
-
Проверьте фоновые процессы. В разделе "Настройки → Основные → Фоновое обновление контента" отключите ненужные приложения.
-
Снизьте визуальную нагрузку. Включите "Уменьшение прозрачности" и "Снижение движения" в настройках специальных возможностей.
-
Избегайте зарядки во время активного использования. Это ускоряет перегрев.
-
Обновите систему. Как только выйдет iOS 26.1, установите её - патч может исправить ошибки.
-
Не используйте морозильную камеру. Быстрое охлаждение опасно для дисплея и аккумулятора. Лучше положить смартфон в прохладное, сухое место.
-
Проверьте аккумулятор. В разделе "Состояние батареи" можно оценить степень износа и при необходимости заменить её.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать чехлы из плотного силикона.
Последствие: ухудшается теплоотвод, устройство перегревается быстрее.
Альтернатива: выбрать чехол с вентиляционными прорезями или тонкий пластиковый кейс.
-
Ошибка: запуск ресурсоёмких игр сразу после зарядки.
Последствие: пиковая температура батареи может вызвать перегрев.
Альтернатива: подождать 10-15 минут после зарядки перед запуском тяжёлых приложений.
-
Ошибка: откладывать установку обновлений безопасности.
Последствие: устройство остаётся уязвимым к ошибкам прошлых версий.
Альтернатива: включить автоматическое обновление iOS.
А что если проблема в "железе"?
Если перегрев не исчезает после обновления или сброса настроек, возможно, причина кроется в физическом дефекте аккумулятора или нарушении теплоотвода. В этом случае следует обратиться в официальный сервис Apple - диагностика выявит, не пострадали ли внутренние компоненты.
Плюсы и минусы iOS 26
|Плюсы
|Минусы
|Новый интерфейс и визуальные эффекты
|Перегрев даже при лёгких нагрузках
|Улучшенная интеграция Apple Intelligence
|Повышенный расход энергии
|Расширенные функции камеры
|Сбои в мобильной связи
|Улучшенная многозадачность
|Ускоренный износ аккумулятора
FAQ
Почему iPhone греется даже в режиме ожидания?
Некоторые фоновые процессы iOS 26 (например, синхронизация фото и анализ контента) продолжают работать даже при заблокированном экране.
Можно ли откатить систему на iOS 25?
Пока нет: Apple перестала подписывать предыдущую версию, но возможно временное окно отката после релиза 26.1.
Сколько стоит замена аккумулятора iPhone?
В среднем от 10 000 до 15 000 ₽ в авторизованных сервисах, в зависимости от модели.
Мифы и правда
Миф: перегрев — это норма для новых систем.
Правда: временное повышение температуры возможно, но длительный нагрев указывает на ошибку в оптимизации.
Миф: морозилка быстро решит проблему.
Правда: перепад температур может вызвать конденсат и повредить электронику.
Миф: сброс настроек решает все ошибки.
Правда: помогает не всегда, если проблема связана с системными процессами.
Интересные факты
• Первое предупреждение о перегреве появилось ещё в iPhone 4 в 2010 году.
• Apple использует специальные термодатчики, расположенные под дисплеем и рядом с контроллером питания.
• При достижении критической температуры iPhone автоматически снижает частоту процессора до 60% от номинальной.
Исторический контекст
Apple уже сталкивалась с подобными проблемами: после выхода iOS 11 в 2017 году пользователи также жаловались на повышенное энергопотребление и нагрев. Тогда компания выпустила патч через две недели. Аналогичный сценарий, по мнению экспертов, ожидает и iOS 26 — обновление исправит ошибки, но осадок у пользователей останется.
