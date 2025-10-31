Йод исчезает из пищи при варке: ошибка, которая делает еду бесполезной
Йод — один из тех элементов, без которых человеческий организм не может функционировать полноценно. Он играет ключевую роль в работе щитовидной железы, обмене веществ и развитии нервной системы. Почему этот микроэлемент так важен и где его искать, рассказала врач-эндокринолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая.
Почему йод важен для здоровья
Йод участвует в синтезе тиреоидных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), которые регулируют обмен веществ, рост и развитие организма. При его нехватке щитовидная железа не может вырабатывать достаточное количество гормонов, что приводит к усталости, снижению концентрации внимания, набору веса и даже нарушениям в развитии мозга у детей.
"Организм здорового человека содержит 15-20 мг йода, 70-80% из которого скапливается в щитовидной железе и служит необходимым компонентом для синтеза тиреоидных гормонов. Потребность в суточной норме йода составляет от 100 до 200 мкг, но йод не вырабатывается организмом человека, а поступает извне", — пояснила Ольга Черницкая.
Йод не синтезируется в организме, поэтому поступление его с пищей и водой — жизненно необходимо.
Основные источники йода
Традиционно основным источником йода считаются продукты моря:
-
морская рыба (треска, минтай, хек, камбала);
-
морепродукты — креветки, кальмары, мидии;
-
морская капуста и водоросли (ламинария);
-
рыбий жир.
"Чтобы получать достаточно йода, важно регулярно есть продукты, содержащие высокие концентрации йода: морскую рыбу (треску, минтай, креветки), морскую капусту и водоросли, рыбий жир и другие морепродукты", — отметила Ольга Черницкая.
Однако даже тем, кто не любит морепродукты, можно получить йод из других источников.
Не морские продукты, богатые йодом
Йод содержится и в повседневных продуктах:
-
яйца - особенно желток;
-
молочные продукты - молоко, сыр, творог;
-
картофель и фасоль;
-
зелёные овощи - шпинат, брокколи;
-
ягоды и сухофрукты - клюква, чернослив, финики.
Врачи советуют включать эти продукты в ежедневный рацион, особенно в регионах, где йода в почве и воде мало.
Йодированная соль — простой способ профилактики
Самый доступный способ предотвратить дефицит йода — использование йодированной соли. Она помогает восполнить нехватку микроэлемента в организме, особенно в тех случаях, когда рацион беден морепродуктами.
"Также йод содержится в так называемых не морских продуктах: яйцах, молочных продуктах, картофеле, фасоли, шпинате, ягодах и сухофруктах", — добавила Ольга Черницкая.
При этом важно учитывать, что йод нестабилен — при длительном хранении и нагревании он частично разрушается.
Как сохранить пользу
"Количество йода в пище снижается при длительном хранении, но особенно при термической обработке — на 30-80%. Поэтому важно составить сбалансированный рацион и при необходимости принимать добавки с йодом", — подчеркнула Ольга Черницкая.
Чтобы сохранить максимум пользы:
-
Добавляйте йодированную соль в готовое блюдо, а не во время варки.
-
Храните соль в герметичной ёмкости, вдали от света и влаги.
-
Не храните рыбу и морепродукты дольше рекомендованного срока.
-
Предпочитайте запекание или приготовление на пару — эти способы сохраняют больше йода, чем жарка.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полный отказ от соли.
Последствие: Недостаток йода и развитие эндемического зоба.
Альтернатива: Использовать йодированную соль в умеренных количествах.
-
Ошибка: Увлечение биодобавками без назначения врача.
Последствие: Избыток йода может привести к гипертиреозу.
Альтернатива: Принимать препараты только после анализа крови на гормоны и консультации эндокринолога.
-
Ошибка: Долгая термообработка продуктов.
Последствие: Потеря до 80% полезных веществ.
Альтернатива: Готовить на пару или запекать при невысокой температуре.
К чему приводит дефицит йода
Недостаток йода вызывает целый ряд заболеваний — от лёгких форм до тяжёлых патологий.
"Если этого элемента будет недостаточно, то в организме могут развиться йододефицитные заболевания (тиреоидная патология), а также высоки риски невынашивания беременности, физической и умственной отсталости у детей, эндемический кретинизм, перинатальная смертность", — заключила Ольга Черницкая.
Наиболее уязвимы беременные женщины, дети и подростки — именно им требуется повышенное поступление микроэлемента.
Плюсы и минусы способов восполнения йода
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Морепродукты
|Натуральный источник, богатый белком
|Возможны аллергии, высокая цена
|Йодированная соль
|Простота, доступность
|Потеря йода при нагревании
|БАДы и препараты
|Точный контроль дозировки
|Требуют назначения врача
|Молочные продукты и яйца
|Подходят для ежедневного рациона
|Низкое содержание йода по сравнению с морепродуктами
Мифы и правда
Миф 1. Йод нужен только при заболеваниях щитовидной железы.
Правда: Йод необходим всем, так как участвует в обмене веществ и росте клеток.
Миф 2. Йод можно получать только из морской капусты.
Правда: Йод есть и в яйцах, молоке, картофеле и шпинате.
Миф 3. Йодированная соль вредна при гипертонии.
Правда: Йод не влияет на давление, важно лишь не превышать норму соли в рационе.
