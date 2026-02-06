Ио вспыхнула разом: на луне Юпитера произошёл вулканический шторм, переписавший рекорды Солнечной системы

На далёкой луне Юпитера Ио, которую давно называют самым "вулканическим" телом Солнечной системы, зафиксировали событие, не имеющее аналогов по масштабу. Речь идёт о серии синхронных извержений, охвативших огромную территорию, словно единый огненный шторм. Учёные считают, что это может изменить представления о том, как устроены недра Ио и как там распространяется магма. Об этом сообщает naftemporiki.

Вулканический шторм на 65 тысяч квадратных километров

По данным наблюдений, на Ио произошло самое мощное вулканическое событие из всех, что когда-либо фиксировались в Солнечной системе. Одновременно активировались несколько очагов, а площадь извержений достигла примерно 65 000 квадратных километров. Для сравнения, это сопоставимо с территорией крупного региона на Земле, но здесь речь идёт о лавовом аду, где поверхность постоянно перестраивается под воздействием огня и выбросов.

Наблюдения провёл космический аппарат NASA Juno, который изучает систему Юпитера. Специалисты подчёркивают, что синхронность вспышек выглядит необычно: это было не локальное извержение одного вулкана, а целая серия "включившихся" почти одновременно источников, будто они работали как единый механизм.

Рекордная энергия и сравнение с земными катастрофами

Оценка выделившейся энергии оказалась впечатляющей — от 140 до 260 тераватт. Один тераватт равен одному триллиону ватт, и в масштабах космоса такие величины позволяют понять, насколько экстремальным было событие. Ранее самым мощным считалось извержение на Ио с энергией около 80 тераватт — оно произошло в 2001 году на вулкане Сурт.

Авторы наблюдений приводят и земные ориентиры: например, знаменитое извержение горы Сент-Хеленс в американском штате Вашингтон в 1980 году оценивалось примерно в 52 тераватта. При этом земные вулканы обычно "работают" в условиях атмосферы и океанов, тогда как на Ио лава и выбросы разворачиваются в почти вакуумной среде и при совершенно иной геологии.

"Что делает это событие ещё более необычным, так это то, что речь шла не об одном вулкане, а о нескольких активных фокусах, освещённых одновременно, увеличивая их яркость более чем в тысячу раз по сравнению с обычными уровнями. Это идеальное совпадение указывает на то, что это было одно огромное взрывное событие, которое распространялось под землёй на сотни километров", — говорит Алессандро Моура из Итальянского национального института астрофизики.

Почему Ио — самая "горячая" луна Юпитера

Ио диаметром около 3 643 километра покрыта сотнями активных вулканов. Причина такой активности — не только внутреннее тепло, а постоянное гравитационное "мучение" со стороны Юпитера. Мощные приливные силы сжимают и деформируют спутник, буквально разогревая его изнутри. В результате мантия остаётся в расплавленном состоянии, а поверхность регулярно обновляется лавовыми потоками и слоями выбросов.

Учёные обращают внимание: это не разовый "всплеск", а часть глобальной вулканической жизни Ио. Однако нынешний эпизод выделяется именно синхронностью и масштабом — словно под корой включилась одна огромная система питания, которая сразу запустила несколько извержений.

Что находка говорит о подземной магматической сети

Самый интригующий вывод связан с тем, что одновременно активировались несколько вулканов в одном районе. Это наводит исследователей на мысль о существовании взаимосвязанной сети магматических резервуаров прямо под поверхностью Ио. По версии команды Алессандро Моуры, верхние слои и мантия спутника могут напоминать губку: множество пор и полостей заполнены магмой, которая способна быстро перераспределяться.

При этом важная деталь заключается в том, что извергались не все вулканы региона. Значит, часть из них может быть подключена к одной магматической системе, а другие — к иной, независимой. Такой "разделённый" подземный ландшафт делает Ио ещё более сложным объектом для изучения и показывает, что вулканизм там управляется не одной камерой, а целыми сетями.

Как Juno увидел катастрофу и что будет дальше

Извержение зафиксировал прибор JIRAM на борту Juno — инфракрасный инструмент, который изначально создавался для наблюдения тепловых излучений в атмосфере Юпитера и полярных сияний. Но его возможности позволяют обнаруживать и горячие вулканические точки на поверхности Ио, что и стало ключом к регистрации события.

Сама вспышка произошла во время одного из близких пролётов аппарата над Ио, когда Juno находился примерно на высоте 74 400 километров над поверхностью спутника. Сообщается, что событие было замечено два года назад, но детальный анализ данных завершили только сейчас.

В рамках расширенной миссии Juno продолжит сближения с крупными спутниками Юпитера. Во время следующих пролётов над Ио аппарат будет искать свежие потоки лавы и отложения пепла, которые могли появиться после этого масштабного вулканического эпизода. Это поможет понять, как именно развивалось извержение и какие участки поверхности изменились сильнее всего.