Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Юпитер ИО
Юпитер ИО
© commons.wikimedia.org by Selden is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 9:37

Ио вспыхнула разом: на луне Юпитера произошёл вулканический шторм, переписавший рекорды Солнечной системы

На далёкой луне Юпитера Ио, которую давно называют самым "вулканическим" телом Солнечной системы, зафиксировали событие, не имеющее аналогов по масштабу. Речь идёт о серии синхронных извержений, охвативших огромную территорию, словно единый огненный шторм. Учёные считают, что это может изменить представления о том, как устроены недра Ио и как там распространяется магма. Об этом сообщает naftemporiki.

Вулканический шторм на 65 тысяч квадратных километров

По данным наблюдений, на Ио произошло самое мощное вулканическое событие из всех, что когда-либо фиксировались в Солнечной системе. Одновременно активировались несколько очагов, а площадь извержений достигла примерно 65 000 квадратных километров. Для сравнения, это сопоставимо с территорией крупного региона на Земле, но здесь речь идёт о лавовом аду, где поверхность постоянно перестраивается под воздействием огня и выбросов.

Наблюдения провёл космический аппарат NASA Juno, который изучает систему Юпитера. Специалисты подчёркивают, что синхронность вспышек выглядит необычно: это было не локальное извержение одного вулкана, а целая серия "включившихся" почти одновременно источников, будто они работали как единый механизм.

Рекордная энергия и сравнение с земными катастрофами

Оценка выделившейся энергии оказалась впечатляющей — от 140 до 260 тераватт. Один тераватт равен одному триллиону ватт, и в масштабах космоса такие величины позволяют понять, насколько экстремальным было событие. Ранее самым мощным считалось извержение на Ио с энергией около 80 тераватт — оно произошло в 2001 году на вулкане Сурт.

Авторы наблюдений приводят и земные ориентиры: например, знаменитое извержение горы Сент-Хеленс в американском штате Вашингтон в 1980 году оценивалось примерно в 52 тераватта. При этом земные вулканы обычно "работают" в условиях атмосферы и океанов, тогда как на Ио лава и выбросы разворачиваются в почти вакуумной среде и при совершенно иной геологии.

"Что делает это событие ещё более необычным, так это то, что речь шла не об одном вулкане, а о нескольких активных фокусах, освещённых одновременно, увеличивая их яркость более чем в тысячу раз по сравнению с обычными уровнями. Это идеальное совпадение указывает на то, что это было одно огромное взрывное событие, которое распространялось под землёй на сотни километров", — говорит Алессандро Моура из Итальянского национального института астрофизики.

Почему Ио — самая "горячая" луна Юпитера

Ио диаметром около 3 643 километра покрыта сотнями активных вулканов. Причина такой активности — не только внутреннее тепло, а постоянное гравитационное "мучение" со стороны Юпитера. Мощные приливные силы сжимают и деформируют спутник, буквально разогревая его изнутри. В результате мантия остаётся в расплавленном состоянии, а поверхность регулярно обновляется лавовыми потоками и слоями выбросов.

Учёные обращают внимание: это не разовый "всплеск", а часть глобальной вулканической жизни Ио. Однако нынешний эпизод выделяется именно синхронностью и масштабом — словно под корой включилась одна огромная система питания, которая сразу запустила несколько извержений.

Что находка говорит о подземной магматической сети

Самый интригующий вывод связан с тем, что одновременно активировались несколько вулканов в одном районе. Это наводит исследователей на мысль о существовании взаимосвязанной сети магматических резервуаров прямо под поверхностью Ио. По версии команды Алессандро Моуры, верхние слои и мантия спутника могут напоминать губку: множество пор и полостей заполнены магмой, которая способна быстро перераспределяться.

При этом важная деталь заключается в том, что извергались не все вулканы региона. Значит, часть из них может быть подключена к одной магматической системе, а другие — к иной, независимой. Такой "разделённый" подземный ландшафт делает Ио ещё более сложным объектом для изучения и показывает, что вулканизм там управляется не одной камерой, а целыми сетями.

Как Juno увидел катастрофу и что будет дальше

Извержение зафиксировал прибор JIRAM на борту Juno — инфракрасный инструмент, который изначально создавался для наблюдения тепловых излучений в атмосфере Юпитера и полярных сияний. Но его возможности позволяют обнаруживать и горячие вулканические точки на поверхности Ио, что и стало ключом к регистрации события.

Сама вспышка произошла во время одного из близких пролётов аппарата над Ио, когда Juno находился примерно на высоте 74 400 километров над поверхностью спутника. Сообщается, что событие было замечено два года назад, но детальный анализ данных завершили только сейчас.

В рамках расширенной миссии Juno продолжит сближения с крупными спутниками Юпитера. Во время следующих пролётов над Ио аппарат будет искать свежие потоки лавы и отложения пепла, которые могли появиться после этого масштабного вулканического эпизода. Это поможет понять, как именно развивалось извержение и какие участки поверхности изменились сильнее всего.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кислород обнаружили на глубине 4000 метров без солнечного света — The Debrief 04.02.2026 в 18:10
Без света и без растений: странный кислород на дне океана заставил начать рискованную миссию

В глубинах Тихого океана нашли кислород там, где нет света. Экспедиция ищет источник тёмного кислорода и проверяет химические и биологические версии.

Читать полностью » Дожди на Марсе могли идти миллионы лет: белые валуны в кратере Езеро рушат привычную картину 04.02.2026 в 17:56

Perseverance обнаружил светлые каолинитовые породы в кратере Езеро — минерал, требующий длительной воды. Это может означать эпоху многомиллионных дождей.

Читать полностью » Пирамида Хуфу может оказаться “старше истории”: следы на камне ломают привычную дату 04.02.2026 в 15:05

Великая пирамида Гизы может оказаться намного древнее, чем считалось: инженер предложил новую датировку и спровоцировал спор археологов.

Читать полностью » Лёд оказался не таким твёрдым, как казался: микрослой воды десятилетиями скрывал секрет кристаллов 04.02.2026 в 12:34

Учёный из Испании предложил новое объяснение того, почему кристаллы льда принимают разные формы и как тонкий слой воды меняет свойства замёрзшей поверхности.

Читать полностью » Учёные зафиксировали у человека способность к дистанционному осязанию — UCL 04.02.2026 в 11:06
Люди чувствуют то же, что и животные с шестым чувством: восприятие оказалось глубже привычного

Учёные обнаружили у людей способность чувствовать скрытые объекты без прикосновения. Это открытие меняет взгляд на осязание и важно для науки и робототехники.

Читать полностью » Чип толщиной с волос встроили в текстильное волокно — Nature 04.02.2026 в 8:25
Компьютер толщиной с волос спрятали в нить: одежда начала выполнять то, что раньше делал процессор

Учёные создали оптоволоконный чип толщиной с волос, который можно вплетать в ткань. Разработка открывает путь к умной одежде и новым медицинским технологиям.

Читать полностью » Эксперимент показал что материя после взрыва вела себя как жидкость — MIT 04.02.2026 в 5:29
Вселенная начиналась не со звёзд, а с кипящего супа: пространство дрожало от скрытой силы

Учёные получили прямые доказательства того, что первичная материя Вселенной вела себя как жидкость и реагировала на движение кварков в экстремальных условиях.

Читать полностью » Китай увеличил рынок искусственного интеллекта до 170 млрд долларов — аналитики 03.02.2026 в 20:25
ИИ с человеческим лицом и железной логикой: Китай делает ставку на то, что работает здесь и сейчас

Китай ускоряет внедрение искусственного интеллекта: от гуманоидных роботов и дешёвых моделей до собственных чипов и масштабной господдержки.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Маленький балкон, большие тайники: решения, которые прячут хаос и выглядят как интерьер мечты
Спорт и фитнес
Ходьба по наклону вернулась в моду — и мало кто догадывается, где её использовали раньше
Питомцы
Игрушки и вкусняшки ни при чём: почему кошка снова идёт к одному и тому же человеку
Еда
Французский тост заиграл новым вкусом: добавил один ингредиент — семья в восторге с первого кусочка
Красота и здоровье
Почти 40% случаев рака можно было не допустить: новые данные заставляют задуматься
Садоводство
Фикус переживёт переезды и ремонты: почему его называют самым "живучим" растением дома
Недвижимость
Ручная керамика служит годами — если не делать эту популярную ошибку
Питомцы
Стена молчания рухнула: ИИ подтвердил, что питомцы подслушивают владельцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet