Квартира куплена, а прибыль всё не приходит: у арендного жилья есть свои ловушки

На рынке аренды всё решают не красивые мечты, а холодный расчёт. Квартира может выглядеть прилично, но без нормального ремонта, понятной стратегии и адекватной цены она будет просто стоять и тянуть деньги. В Москве это особенно заметно: один объект улетает за пару недель, другой месяцами висит в объявлениях, хотя до метро рукой подать. Арендаторы смотрят не только на стены, но и на то, сколько им потом придётся вкладываться самим, так что "купил и сразу сдал" работает далеко не всегда.

"Квартира под сдачу должна быть не просто куплена, а доведена до состояния, в котором её не придётся долго и дорого доделывать уже после заселения жильцов. Если объект берут в новостройке, расходы на отделку всё равно почти неизбежны, а в некоторых случаях ещё и приходится ждать, пока дом перестанет быть "молодым” в глазах рынка. При этом цена ошибки здесь высокая: неверный район, слабая планировка или неподходящий формат аренды быстро съедают доход. Сначала считают деньги, потом покупают стены, а не наоборот." строитель Михаил Волков

Как выбрать квартиру под сдачу

Покупка квартиры ради аренды начинается не с эмоций, а с математики. Сначала считают, сколько уйдёт на ремонт, мебель, технику, налоги и содержание жилья, а уже потом смотрят на потенциальный доход. Если этого не сделать, можно получить не пассивный доход, а дорогую головную боль с коммуналкой и простоями.

После сделки квартиру почти всегда приходится приводить в товарный вид. Даже в новостройке без финальной отделки не обойтись, а потом ещё нужно купить всё необходимое для жизни: от кухни до стиральной машины. Для заезда жильцов нужен и акт с описью имущества, иначе спор по любой царапине превращается в долгую и мутную историю.

Не стоит экономить на фотографиях для объявления. Квартира может быть нормальной в жизни, но на плохих снимках она выглядит тяжело и пусто, а арендаторы пролистывают такие варианты без лишних разговоров. Если цель — спокойная сдача жилья, то упаковка объекта работает не хуже самой локации.

Новостройка или вторичка

У новостройки есть очевидный минус: вложения в ремонт почти неизбежны, даже если дом выглядит свежим. Если квартира продаётся с отделкой, она обычно и стоит дороже, а первые три года после ввода дом всё ещё считается новостройкой, поэтому сдавать жильё приходится примерно на 15% ниже рынка. Плюс соседи в этот период часто сами штробят стены и живут в режиме вечного ремонта.

Зато у нового дома есть и плюсы, которые арендаторы ценят без лишних разговоров. Коммуникации свежие, трубы новые, подъезды чище, а в ряде комплексов есть охрана и консьерж. Если застройщик не экономил на материалах и отделке, объект можно выставить дороже, чем совсем уставшую вторичку.

Вторичное жильё выигрывает там, где нужна более быстрая сдача. Оно обычно не требует долгого ожидания и позволяет выйти на рынок быстрее, если квартира уже в жилом состоянии. Но и здесь всё упирается в состояние дома, планировки и район, потому что "вторичка" тоже бывает очень разной.

Какой район выбрать

Самый рабочий вариант для аренды — спальный район и метро в пешей доступности. Такое жильё быстрее уходит и лучше растёт в цене, особенно если рядом появляется новый транспортный узел, станция метро, МЦК или МЦД. После открытия станции стоимость квартиры может подрасти на 10-15%, но это работает не для всех домов подряд, а только для тех, кто действительно выиграл от новой транспортной точки.

Центр Москвы не всегда даёт нужную арифметику. Квартира рядом с Кремлём выглядит эффектно, но цена покупки там часто не бьётся с арендной ставкой, и окупаемость растягивается слишком сильно. Для сдачи чаще выигрывает локация попроще, но с нормальной доступностью и живым спросом.

Смотреть стоит не только на карту. Люди обращают внимание на школы, детские сады, поликлиники, удобный подъезд к дому, зелёные зоны и общий характер района. Репутация места, темпы застройки и даже криминогенная обстановка тоже влияют на интерес к квартире, особенно если речь идёт о долгой аренде.

"Для аренды не подходит случайная покупка "на удачу”. Нужно заранее смотреть, что находится рядом, как устроена планировка и сколько реально придётся вложить в доведение квартиры до нормального состояния. Если дом стоит в неудобной локации или район слабо развивается, арендатор быстро найдёт другой вариант. Когда объект выбирают без расчёта, потом приходится снижать цену, а это уже прямой удар по доходности." строитель Артём Кожин

Окупаемость квартиры

Срок окупаемости надо считать до покупки, а не после. В расчёт идут цена объекта, доход от аренды, простой между жильцами, ремонт, техника, налоги и коммунальные платежи. Если квартира без транспорта и с большой площадью, возвращать вложенное придётся заметно дольше.

Самыми быстрыми по окупаемости обычно называют однокомнатные квартиры и апартаменты — примерно 8-11 лет. Для двухкомнатных срок чаще составляет 10-12 лет, а трёхкомнатные могут тянуться на 15-20 лет. Это не магия рынка, а обычная арифметика: чем дороже вход, тем медленнее отдача.

Ипотека под сдачу выглядит заманчиво только на бумаге. Если первый взнос небольшой, добавлять придётся из своего кармана, и тогда окупаемость уезжает дальше по срокам. К этому ещё прибавляются расходы на содержание жилья, счета за ЖКХ и налоги, так что считать нужно честно, без самообмана.

Ремонт, мебель и формат сдачи

Хороший ремонт помогает сдать квартиру быстрее и дороже. Арендаторы в первую очередь смотрят на состояние жилья после локации, и здесь спокойные светлые оттенки часто работают лучше, чем вычурные решения. Но и перегибать не стоит: слишком дорогая отделка не всегда окупается через аренду.

Обстановка тоже решает. Для кухни нужен гарнитур, плита, холодильник, стол и стулья, а в комнате — кровать или диван, шкаф и хотя бы минимальное рабочее место. Из техники обычно ждут стиральную машину, микроволновку и базовый набор бытовых вещей, без которых жильё выглядит полупустым.

Формат аренды выбирают по цели. Долгосрочная сдача обычно спокойнее и требует меньше времени, а посуточная даёт более быстрый доход, но и возни там больше. Для краткосрочной аренды лучше подходят студии, апартаменты и однушки, особенно если они находятся ближе к центру и могут выделиться за счёт интерьера.

"Посуточная аренда приносит больше денег, но и забирает больше времени. Там важны не только ремонт и мебель, но и постоянная готовность к замене белья, уборке, заселениям и простоям в низкий сезон. Долгосрочная сдача проще в управлении, зато ставка обычно ниже. Поэтому перед покупкой нужно понимать, что именно вы хотите получить: быстрый оборот или более ровный доход без бесконечной суеты." консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

FAQ

Что лучше для сдачи: новостройка или вторичка?

Если нужен более быстрый выход на рынок, чаще выбирают вторичку. Новостройка может дать плюсы в виде свежих коммуникаций и более высокого чека, но почти всегда требует вложений в отделку и время.

Какая квартира окупается быстрее?

Обычно быстрее возвращают вложения однокомнатные квартиры и апартаменты. Для больших площадей срок окупаемости растягивается сильнее из-за высокой цены покупки.

Можно ли сдать квартиру без мебели?

Технически можно, но спрос обычно ниже. Чаще арендаторы выбирают жильё, где уже есть базовая техника и минимум мебели, чтобы не тратиться сразу после въезда.

Что важнее при выборе квартиры под сдачу?

Сначала смотрят на локацию и транспорт, потом на планировку, состояние дома и расходы на доведение жилья до нормального вида. Если район неудобный, даже хороший ремонт не спасёт.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

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