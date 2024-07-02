Аналитики брокерской компании "ВТБ Мои Инвестиции" считают перспективными для инвестиций в III квартале 2024 года такие активы, как фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции компаний внутренне ориентированных секторов. Также рекомендуется валютная диверсификация из-за роста доходности по валютным облигациям и укрепления рубля.
ОФЗ с плавающими купонами представляются особенно привлекательными в условиях жесткой монетарной политики.
Предполагается, что индекс Московской биржи может вырасти до 3239 пунктов с ожидаемой доходностью в 12% и дивидендной доходностью 8,7% в течение следующих 12 месяцев.
Акции в потребительском, финансовом и IT-секторах также выглядят привлекательно, особенно с учетом ожидаемого роста прибыли в этих секторах в ближайшие годы, сообщает Sberometer.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Will1045 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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