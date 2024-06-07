Министр экономического развития РФ Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о создании Единого инвестиционного портала Российской Федерации, который призван создать единую экосистему инвестиционной деятельности.

В процессе сотрудничества участники будут создавать онлайн-платформы, обмениваться данными и опытом в области поддержки инвестиционных инициатив, а также осуществлять анализ и экспертизу процедур предоставления государственных и муниципальных услуг инвесторам. Также необходима координация действий исполнительных органов власти для формирования баз данных, отражающих прогресс в инвестиционной политике.

Ожидается, что портал будет запущен к 2027 году, Москва направит на его финансирование 300 миллионов рублей.

Как сообщается в мэрии, в проект будут вовлечены представители бизнес-сообщества, знакомые с передовоым опытом Москвы в создании интегрированной системы поддержки инвесторов.

С 2021 по 2023 год объем инвестиций в основной капитал в столице достиг 17,7 триллиона рублей, что в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода с 2009 по 2011 год.

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития РФ