На сайте "Инвестиционной палаты" появилась информация о заявках российских инвесторов на обмен замороженных иностранных активов. Так, общая стоимость иностранных ценных бумаг в пуле составила 35,31 млрд рублей, а общее количество заявок превысило миллион.

Восьмого мая был завершен сбор заявок на обмен от отечественных инвесторов. Теперь с 3 июня по 5 июля в ведомстве будет производиться прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных бумаг.

Организатор обмена замороженных активов заявил, что в пул ценных бумаг составляет более 2500 наименований. Значительное число этих акций представляют собой ценные бумаги компаний Tesla, Microsoft и Alphabet.

60% из пула ценных бумаг представляют собой депозитарные расписки иностранных эмитентов, а оставшиеся 40% — паи иностранных инвестиционных фондов (ETF).

После получения от нерезидентов заявок, "Инвестпалата" определин единую цену продажи активов, которая не будет ниже начальной ставки, определенной на момент закрытия торгов 22 марта 2022 года.

Деньги вырученные с продажи ценных бумаг будут переведены на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний для дальнейшего перечисления на счета физических лиц — продавцов. Непроданные бумаги не спишутся со считов их владельцев, а неиспользованные деньги нерезидентов вернутся на их рублевые счета.

Фото: commons.wikimedia.org/Web Summit (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)