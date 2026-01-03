Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гусь летит в воздухе
Гусь летит в воздухе
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 23:21

Доли секунды вместо чуда: манёвр птиц, который выдают за невозможный полёт

Гуси не способны к длительному полёту вверх ногами — орнитологи

Птицы в небе нередко становятся героями городских легенд, и одна из самых живучих — рассказы о гусях, якобы способных летать вверх ногами. Очевидцы уверяют, что видели это собственными глазами, а в сети время от времени появляются ролики, подкрепляющие веру в необычную "акробатику". История выглядит убедительно, особенно когда речь идёт о перелётных стаях на большой высоте. Об этом сообщает iXBT. com.

Откуда берётся иллюзия перевёрнутого полёта

Когда человек наблюдает за гусями в небе, он редко фокусируется на одной птице. В поле зрения оказывается вся стая — движущаяся геометрическая фигура, чаще всего клин. При определённом угле обзора и освещении возникает оптический обман, из-за которого кажется, что отдельные птицы летят "спиной вниз".

Такой эффект особенно заметен на закате или при плотной облачности. Тёмные силуэты частично сливаются с небом, а отражённый свет может подсвечивать брюшко птицы сильнее, чем спину. Подобные ошибки восприятия хорошо известны специалистам, которые изучают, как птицы ориентируются в воздухе и экосистемах, о чём говорится в материале про роль птиц в природе. Мозг стремится быстро распознать форму и движение, из-за чего нередко делает неверные выводы.

Почему анатомия не позволяет летать вверх ногами

С точки зрения биомеханики длительный полёт вверх ногами для гусей невозможен. Форма крыла и строение тела рассчитаны на строго определённое взаимодействие с воздушным потоком. Подъёмная сила возникает благодаря разнице давления воздуха над крылом и под ним, а также правильному углу атаки.

При перевороте эта система перестаёт работать эффективно. Нарушается поток воздуха, снижается устойчивость, а нагрузка на мышцы распределяется неправильно. Это хорошо видно и на примере других поведенческих адаптаций птиц — например, того, почему птицы стоят на одной лапе, сохраняя тепло и энергию за счёт строго выверенного положения тела. В полёте такие отклонения быстро приводят к потере контроля.

Манёвр Whiffling и источник мифа

При этом у гусей действительно существует манёвр, который часто путают с полётом вверх ногами. Речь идёт о Whiffling — приёме, хорошо известном в орнитологии и подтверждённом наблюдениями.

Во время этого манёвра птица резко переворачивается через спину, на долю секунды оказывается вверх брюхом, меняет угол атаки крыльев или частично складывает их, а затем сразу возвращается в нормальное положение. Без замедленной съёмки такой момент легко принять за "перевёрнутый полёт".

Whiffling используется для резкого торможения, быстрой смены траектории или компенсации сильных порывов ветра. Это кратковременное действие, а не способ передвижения. Если бы гусь попытался удерживать такое положение дольше, он нарушил бы воздушный поток и поставил под угрозу себя и всю стаю.

Почему миф оказался таким живучим

Дополнительную путаницу долгое время создавали некачественные фотографии и видео, где детали движения были плохо различимы. Наблюдения передавались из уст в уста, постепенно обрастая преувеличениями. Современные съёмки и анализ показывают, что речь идёт не о необычном умении, а о кратком манёвре.

Человеческое зрение плохо оценивает ориентацию объектов на высоте, особенно в движении. Именно это сочетание ограничений восприятия и реальных особенностей полёта и породило устойчивый миф.

В итоге история о гусях, летающих вверх ногами, остаётся красивым заблуждением. Реальность не менее интересна: за кажущейся "акробатикой" скрывается точный и выверенный приём, позволяющий птицам безопасно маневрировать в сложных условиях.

