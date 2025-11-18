Как бетон может "исцелять" трещины? Профессор из Дальнего Востока открыл уникальную технологию

Вы знали, что бетон может не только выдерживать экстремальные нагрузки, но и самостоятельно восстанавливать трещины? Именно такие инновации привлекли внимание жюри всероссийского конкурса "Изобретатель года", где Роман Федюк, профессор Военного учебного центра ДВФУ и доктор технических наук, одержал победу. Его разработки, включая сверхпрочный бетон и "живой" бетон, способны кардинально изменить строительство, особенно в сложных условиях.

Роман Федюк: инновации, меняющие стройиндустрию

Признание ученого в конкурсе "Изобретатель года" не случайно. С ним и его командой был создан бетон, который может выдерживать тяжелейшие нагрузки, что особенно важно для таких объектов, как взлетно-посадочные полосы и защитные сооружения.

Но на этом достижения Романа Федюка не ограничиваются. Одним из важнейших направлений работы является электропроводящий бетон, который может обогревать дороги без использования химических реагентов. Это решение может стать настоящим прорывом в дорожном строительстве, позволяя справляться с зимними холодами гораздо эффективнее.

Кроме того, ученый разработал уникальный "живой" бетон с самовосстанавливающимися свойствами. Это возможно благодаря специальным бактериям, которые "запечатывают" микротрещины, предотвращая их дальнейшее расширение. Такой бетон может значительно продлить срок службы зданий и сооружений.

Не забывают ученые и о холодных регионах. Совместно с коллегами из РУДН Роман Федюк создал нанобетон, предназначенный для работы при минусовых температурах. Это открытие особенно актуально для строительства в Арктике, где традиционные материалы часто не справляются с низкими температурами.

Всероссийский конкурс "Изобретатель года"

Этот конкурс, организованный Минобрнауки РФ, проводится для того, чтобы отметить авторов изобретений, которые способствуют развитию отечественной экономики и улучшению качества жизни. Победа Романа Федюка — это яркий пример того, как наука и инновации могут менять нашу реальность и обеспечивать прогресс в самых разных сферах.