Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нутрия
Нутрия
© Designed by Freepik by byrdyak is licensed under Public domian
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 4:09

Нутрия или ондатра? Ошибаются даже те, кто видел их сотни раз: их различия важнее, чем кажется

Ключевые различия нутрии и ондатры в природе отмечены экспертами

Полуводные грызуны кажутся похожими с первого взгляда, но нутрия и ондатра отличаются куда сильнее, чем можно ожидать. Эти животные живут по соседству с людьми и нередко вызывают вопросы: кто есть кто, чем отличаются, кто опаснее и почему оба считаются вредителями. Разобраться в их внешности, поведении и роли в экосистеме важно не только с любопытством, но и для безопасного сосуществования с природой.

Сравнение

Параметр Нутрия Ондатра
Научное название Myocastor coypus Ondatra zibethicus
Родина Южная Америка Северная Америка
Размеры До 10 кг, 65-105 см 0,5-2 кг, 45-70 см
Хвост Длинный, цилиндрический, чешуйчатый Укороченный, уплощённый сбоку
Голова Широкая, с оранжевыми резцами Более острая мордочка
Образ жизни Группы, активны днём и в сумерках Одиночные, активны ночью
Обоняние и запах Без резкого запаха Мускусный аромат
Экологический статус Инвазивный вид Инвазивный вид

Основные особенности

Оба грызуна — млекопитающие с тёплой кровью, шерстью и развитой системой ухода за потомством. Они относятся к отряду грызунов — животным с мощными резцами. Но дальше их пути расходятся: семейства, происхождение и размеры заметно отличаются. Нутрия крупнее, с массивной головой и характерными оранжевыми резцами. Ондатра изящнее, с плоским хвостом, который служит рулём в воде. Оба заселяют берега рек, озёр, болот и строят норы, однако их активность разная: ондатра предпочитает ночь, нутрия спокойнее относится к дневному свету.

Их появление в Европе — результат человеческой деятельности. Обе виды привезли из-за океана в начале XX века ради меха. Со временем они активно расселились, не имея естественных врагов. Быстрое размножение и отсутствие контроля привели к статусу инвазивных видов, способных причинять ущерб экосистемам.

Советы шаг за шагом: как определить, кто перед вами

  1. Оцените размер. Если животное крупное, тяжёлое — почти наверняка рагондин.

  2. Посмотрите на хвост. Цилиндрический — нутрия, уплощённый — ондатра.

  3. Проверьте цвет резцов. У нутрии они ярко-оранжевые.

  4. Обратите внимание на запах. Мускусный аромат — признак ондатры.

  5. Оцените поведение. Дневная активность — чаще нутрия; ночная — ондатра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: принимать ондатру за нутрию из-за схожей окраски.
    Последствие: неверная оценка угрозы и поведения.
    Альтернатива: учитывать форму хвоста и размеры.

  2. Ошибка: приближаться слишком близко.
    Последствие: риск укуса и заражения болезнями.
    Альтернатива: наблюдать с расстояния 5-10 метров.

  3. Ошибка: кормить животных.
    Последствие: привыкание к людям и рост агрессии.
    Альтернатива: оставлять среду обитания дикой.

  4. Ошибка: пытаться самостоятельно их отловить.
    Последствие: травмы, нарушение законодательства.
    Альтернатива: сообщать специалистам по контролю популяций.

А что если нутрии или ондатры поселились рядом с домом?

Тогда важно понять, есть ли риск подкопа под берег, угрозы для огородов и домашних животных. При заметном росте нор лучше обратиться в местные службы регулирования численности. Самостоятельные методы воздействия могут быть опасны и для людей, и для экосистемы.

Плюсы и минусы присутствия этих грызунов

Плюсы Минусы
Интересные для наблюдения животные Разрушение берегов и дамб
Регулируют заросли водной растительности Угроза сельскохозяйственным культурам
Являются частью биоразнообразия Переносчики болезней
Быстро адаптируются Отсутствие естественных врагов

FAQ

Опасны ли нутрии?
Опасны, если приблизиться слишком близко: возможны укусы и инфекции.

Почему они считаются инвазивными?
Потому что активно размножаются и нарушают экосистемы, вытесняя местных животных.

Можно ли их кормить?
Нет — это делает животных зависимыми и агрессивными.

Есть ли у них хищники?
Молодняк атакуют лисы и хищные птицы, но взрослые почти не имеют врагов.

Похожи ли они на бобров?
Отчасти, но у бобров сплюснутый хвост и совсем другая морфология черепа.

Мифы и правда

Миф: ондатра — это маленький бобр.
Правда: это совершенно другой вид с иным строением хвоста.

Миф: нутрии безвредны, если их не трогать.
Правда: они всё равно разрушают берега и могут переносить инфекции.

Миф: оба вида появились естественно.
Правда: их завёз человек ради меха.

Психология восприятия животных

Люди часто воспринимают крупных грызунов как опасных из-за их размеров и внешнего сходства с крысами. Однако страх усиливается из-за незнания. Чёткое понимание поведения и рисков помогает снизить тревогу и взаимодействовать с природой безопаснее.

Три интересных факта

  1. Нутрии способны задерживать дыхание под водой до 5 минут.

  2. Ондатры выстилают норы растительным материалом, создавая подобие утепления.

  3. Нутрии имеют зубы, окрашенные натуральным пигментом, устойчивым к истиранию.

Исторический контекст

В XX веке меховая промышленность переживала подъём, и европейские страны активно привозили новые виды животных, рассчитывая на прибыль. Однако после снижения популярности меха хозяйства закрылись, а животные вышли в дикую природу. Так сформировалась проблема инвазивных популяций. Сейчас оба вида регулируются государственными программами, однако их распространение — прямое следствие решений прошлого.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вода в ушах собак вызывает отит и инфекции — ветеринары сегодня в 3:15
Купаю собаку без страха за её уши: вот что нужно делать, чтобы избежать отита

Ветеринары рассказали, как правильно защищать уши собаки при купании и какие ошибки можно избежать, чтобы не навредить питомцу.

Читать полностью » Спрей для собак от запаха изо рта может не устранить проблему — ветеринар сегодня в 1:16
Зубная щетка для собаки: почему это лучший способ борьбы с неприятным запахом

Ветеринары рассказали, что помогает избавиться от неприятного запаха изо рта у собак и как правильно ухаживать за их зубами.

Читать полностью » Миозит у собак диагностировали у 10% немецких овчарок — ветеринары сегодня в 0:16
Узнала, как лечить миозит у собаки — об этом стоит знать каждому владельцу

Миозит у собак — серьёзное аутоиммунное заболевание, которое может привести к атрофии мышц и проблемам с пищеварением. Как его лечить и что делать при первых признаках? Узнайте в статье.

Читать полностью » В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед выездом за границу вчера в 23:16
Как я оформляла документы для путешествия с котом и не попала на карантин

В Орле проверяют уровень иммунитета у животных перед поездками за границу — анализ помогает безопасно путешествовать и получать международные сертификаты.

Читать полностью » Эксперт Василиса Чернявская: собаке понравилось в музее, есть вкусняшки и вода вчера в 22:12
Взяла питомца в музей — и вот что из этого вышло

В столичных музеях появились специальные зоны для собак — лежанки, миски и лакомства. Рассказываем, где теперь можно гулять по экспозициям с питомцем.

Читать полностью » Кошка снижает риск болезней благодаря правильной профилактике вчера в 21:52
Поняла, почему кошка мало пьёт — и теперь делаю одну простую вещь каждый день

Тяжёлые болезни кошек пугают, но часть из них реально предотвратить. Разбираем шесть самых опасных проблем и простые шаги, которые снижают риски для вашего питомца.

Читать полностью » Собака отказывается от еды из-за болезни или стресса вчера в 21:44
Пёс нюхает еду и уходит — и я жалею, что раньше не знала эту хитрость

Собака подходит к миске, нюхает корм и уходит? Рассказываем о шести частых причинах отказа от еды и о том, когда можно подождать, а когда нужно срочно к врачу.

Читать полностью » Собака переживает стресс из-за игнорирования внимания вчера в 19:15
Попробовала изменить всего одну привычку — и собака будто стала счастливее за день

Иногда мы огорчаем собаку, даже искренне её любя. Узнайте, какие повседневные мелочи ломают ей настроение и как изменить их без радикальных усилий.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Езда на велосипеде снижает стресс и улучшает сон — считают психологи
Еда
Десерт шишки с миндалём и фундуком сохраняет форму после охлаждения — повар
Еда
Крабовый салат с креветками и гранатом готовится за полчаса — повар
Еда
Шампиньоны в духовке с сыром и чесноком получаются сочными — повар
Туризм
Уровень адаптации ресторанов Азии под туристов с детьми растёт ежегодно
Авто и мото
Ford Focus, Renault Logan и другие машины до 250 тысяч рублей сохраняют надежность — руководитель СТО
Спорт и фитнес
Упражнения с эспандером укрепляют бёдра и ягодицы — фитнес-тренеры
Культура и шоу-бизнес
Флоренс Пью заявила о критике и травле после расставания с Заком Браффом — The Louis Theroux Podcast
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet