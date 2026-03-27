Красноярск (ночной)
© commons.wikimedia.org by University2019 is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:37

Зеленый фронт: Красноярский край объявил охоту на инвазивные виды, но один враг уцелел

С 1 марта 2026 года в России начал действовать Федеральный закон № 294-ФЗ, регламентирующий борьбу с инвазивными видами растений. Документ обязывает собственников земельных участков выявлять и уничтожать опасные зеленые насаждения, угрожающие экосистеме. За невыполнение требований предусмотрены крупные штрафы: до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 700 тысяч для компаний. В Красноярском крае уже сформирован проект регионального перечня растений, подлежащих контролю. В этот список вошли десять видов, включая борщевик Сосновского и золотарник гигантский.

Почему клён ясенелистный остался вне закона

Вопреки ожиданиям, клён ясенелистный не попал в итоговый перечень опасных растений для населенных пунктов Красноярского края. Местные власти и эксперты из ведущих вузов региона сошлись во мнении, что в городских условиях это дерево выполняет важную декоративную функцию. Благодаря своей высокой адаптивности, растение успешно выживает в экстремальном климате, где другие виды гибнут.

В министерстве природных ресурсов края подчеркнули: финансирование масштабной вырубки этого клёна не является приоритетной задачей. Ученые не видят необходимости в радикальных мерах на территории городов, учитывая его роль в озеленении. Тем не менее, данное решение контрастирует с практикой других регионов, где ясенелистный клён уже официально признан угрозой и подлежит обязательному искоренению.

Аргументация чиновников опирается на баланс между экологическим контролем и сохранением городской среды. В то время как Алтайский и Краснодарский края уже начали планомерное удаление этого вида, красноярские специалисты делают ставку на сохранение текущего ландшафтного облика.

"При формировании стратегии управления территориями важно соблюдать баланс между защитой биоразнообразия и текущими потребностями городского хозяйства. Инвазивные виды требуют точечного подхода, основанного на результатах полевых исследований локальных экосистем. Мы должны учитывать не только биологическую агрессивность вида, но и его адаптационные качества, которые могут быть полезны в условиях сурового климата. Решения по ликвидации насаждений обязаны приниматься на базе актуальных данных, исключая поспешные действия. Это позволит избежать необоснованных расходов муниципальных бюджетов при достижении экологических целей".

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Экологические риски вне населенных пунктов

Федеральный закон ориентирован прежде всего на защиту дикой природы, где бесконтрольное распространение чужеродных видов может нанести непоправимый ущерб редким растениям. В Красноярском крае пристальное внимание уделяется особо охраняемым территориям, таким как "Красноярские Столбы". По словам руководства парка, ясенелистный клён здесь пока не обнаружен, что позволяет сохранять первозданный состав лесных массивов.

В список опасных видов попали 10 растений, включая элодею канадскую, ячмень гривастый и борщевик Сосновского. Эти виды способны крайне быстро захватывать новые площади, вытесняя местные культуры и нарушая естественный баланс. Ученые предупреждают, что некоторые из них, например, борщевик и пастернак лесной, представляют реальную угрозу для здоровья людей из-за способности вызывать серьезные ожоги при контакте.

Ситуация требует постоянного мониторинга состояния природных биотопов. Для администраций природоохранных зон новые правила станут руководством к действию, которое позволит предотвратить экспансию инвазивных видов вглубь региональных заповедников.

Обязанности владельцев земель и санкции

После официального принятия регионального перечня на собственников земельных участков возлагается юридическая ответственность за состояние их территорий. Владельцы обязаны проводить профилактику распространения включенных в список растений. Новые требования уже интегрированы в законодательство — изменения коснулись Земельного кодекса и закона об охране окружающей среды.

Важно различать виды, чтобы не предпринимать лишних мер в отношении местных культур, которые ошибочно принимают за вредные. Регулярная очистка земли от борщевика или золотарника становится обязательным элементом эксплуатации участка. Отсутствие должного контроля чревато не только штрафами, но и судебными исками, вплоть до возможного изъятия территории.

Ситуация с ясенелистным клёном остается в зоне неопределенности, однако другие растения из списка требуют немедленного реагирования. Землевладельцам рекомендуется отслеживать актуальные постановления регионального правительства, чтобы избежать санкций и поддерживать экологическую чистоту своих участков.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

