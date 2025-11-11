Пылающие поля и ожоги у фермеров — почему власти срочно собирают комитет по экологии

Можно ли остановить наступление опасных растений на уральские леса и поля? Этот вопрос стал главным на заседании комитета по экологии свердловского Заксобрания. Обсуждали не просто инициативу — речь идёт о расширении полномочий регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Исполняющий обязанности главы ведомства Денис Мамонтов отметил, что в регионе появится специальная рабочая группа, куда войдут учёные. Им предстоит выявлять инвазивные виды, определять их опасность и разрабатывать меры по их уничтожению. Речь, в частности, идёт о таких растениях, как борщевик, уже ставший проблемой для многих территорий.

"Министерство планируется наделить новыми важными функциями — утверждать перечни опасных видов инвазивных чужеродных растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения, а также для области в целом. К таким опасным растениям, например, относится борщевик", — пояснила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина в своём Telegram-канале.

По её словам, эти изменения необходимы, чтобы усилить защиту природы Урала и не допустить разрушения экосистем из-за распространения чужеродных видов.

Комитет по экологии уже порекомендовал Законодательному Собранию одобрить предложенные меры. Рассмотрение вопроса запланировано на очередном, 49-м заседании, которое состоится 18 ноября.