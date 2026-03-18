Земельные участки под угрозой: новый закон заставляет собственников сражаться с борщевиком Сосновского

В Тверской области собственников земельных участков предупредили об ужесточении ответственности за распространение борщевика Сосновского. С марта 2026 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, расширяющие полномочия властей по контролю за использованием земель сельхозназначения. Теперь игнорирование борьбы с опасным инвазивным сорняком может стать законным основанием для изъятия участка через суд. Меры направлены на предотвращение зарастания почв и защиту экосистемы региона от экспансии ядовитого растения.

Новые правовые нормы

Федеральный закон, вступивший в силу в марте текущего года, кардинально меняет подход к управлению территориями, засоренными борщевиком Сосновского. Законодатель закрепил обязанность владельцев сельскохозяйственных площадей проводить регулярные мероприятия по очистке почвы от инвазивных видов. Отсутствие прогресса в искоренении сорной растительности теперь классифицируется как нарушение целевого использования земли.

Такая жесткая позиция регулятора объясняется высокой скоростью распространения семян борщевика, которые захватывают соседние участки, уничтожая культурные посевы и нарушая биологический баланс. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям подчеркивает, что профилактика стала не просто рекомендацией, а необходимым условием сохранения права собственности.

Ранее борьба с борщевиком носила скорее декларативный характер, ограничиваясь административными штрафами, которые не всегда приводили к качественной очистке территории. Современная нормативная база создает прозрачный механизм принуждения, где экономические риски для собственника кратно превышают затраты на выкашивание или химическую обработку сорняка.

Организация надзора

Подготовительная работа к внедрению обновленных норм проводилась в администрации Твери в формате круглого стола. Под руководством главы регионального Россельхознадзора Елены Лапиной профильные ведомства, представители науки и фермерского сообщества выработали единый регламент взаимодействия. Участники встречи сошлись во мнении, что системный контроль поможет остановить деградацию земель.

"Эффективное управление региональной инфраструктурой невозможно без жесткого соблюдения правил землепользования. Инвазивные растения создают серьезную угрозу не только для сельского хозяйства, но и для экологической безопасности территорий. Координация действий между ведомствами и владельцами участков является фундаментом для развития городской и сельской среды. Мы обязаны поддерживать порядок, чтобы сохранить пригодность почв для будущих поколений". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Представители Росреестра также активно включились в процесс мониторинга, используя данные аэрофотосъемки и отчеты о состоянии полей для выявления критических зон зарастания. Взаимодействие с аграриями позволяет проводить диагностику почвы и вовремя направлять предписания владельцам проблемных гектаров. Такой комплексный подход исключает субъективность при оценке состояния участка.

Схема изъятия земель

Процедура изъятия участка, заросшего борщевиком, будет проходить исключительно в судебном порядке. В случае неисполнения собственником законных требований по расчистке, уполномоченные органы инициируют иск об обращении земли в государственную собственность. После положительного вердикта суда объект выставляется на открытые торги для поиска нового, более ответственного хозяина.

Финансовая сторона вопроса для бывшего владельца прописана в законе довольно четко: после успешной продажи участка через аукцион часть средств возвращается экс-собственнику. Однако из вырученной суммы вычитаются все расходы, понесенные государством на проведение аукциона, оценку стоимости и судебное делопроизводство. Таким образом, нерадивый землевладелец несет существенные убытки, теряя право распоряжаться активом.

Важно учитывать, что эти нормы касаются именно земель сельскохозяйственного назначения, где важно поддерживать высокую продуктивность почв. Владельцам таких территорий эксперты советуют не дожидаться визита инспекторов, а начать плановую борьбу с сорняком уже в текущем сезоне. Игнорирование проблемы ведет к неизбежным финансовым потерям и утрате прав на недвижимость.