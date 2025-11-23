Средиземноморский захват: незнакомое насекомое стремительно продвигается вдоль Черноморского побережья

Учёные фиксируют стремительное продвижение на юг России нового для страны вида насекомых, способного угрожать зелёным зонам и частным садам. По данным "Российской газеты", на Южном берегу Крыма выявлена фикусовая цикадка (Ficocyba ficaria) — вредитель, ранее распространённый преимущественно в Средиземноморье и не встречавшийся на территории России.

Где обнаружили вредителя и почему это важно

Открытие сделали энтомологи Донецкого ботанического сада Александр Губин, Владимир Мартынов и Татьяна Никулина. Результаты представлены в научном журнале "Кавказский энтомологический бюллетень". Вид фиксировали в 2023–2024 годах в Курортном, Коктебеле и Ялте. Исследователи предполагают, что в ближайшее время вредитель способен распространиться в Предкавказье и вдоль Черноморского побережья Кавказа.

Эксперты объясняют такую динамику расширением ареала, которое наблюдается у средиземноморских видов последние десятилетия. Устойчивость к климатическим изменениям и способность быстро менять условия питания делают цикадку потенциально опасной для декоративных культур и зелёных насаждений курортных территорий.

Биология вредителя и характер поражений

Главная особенность фикусовой цикадки — смена кормовых растений в течение года.

"Для вида характерна обязательная смена кормовых растений в течение года, — поясняет научный сотрудник Донецкого ботанического сада, кандидат биологических наук Александр Губин. — Весенняя генерация развивается на жимолостях… В конце весны — начале лета взрослые особи мигрируют на инжир (Ficus carica)… Имаго последней генерации возвращаются на жимолости, где происходит зимовка".

Питаясь соком растений, насекомые оставляют на листьях светлые точки, создающие характерный мраморный рисунок. В случае весеннего развития на жимолости повреждения могут быть настолько интенсивными, что кустарники полностью теряют декоративность. Это ставит под угрозу оформление парков, ботанических садов и прибрежных городских зон.

Какие меры предлагают специалисты

Учитывая риск быстрого распространения цикадки, специалисты рекомендуют применять системные инсектициды ранней весной и поздней осенью. Такие сроки позволяют воздействовать на вредителя в периоды смены поколений, когда эффективность обработки максимальна.

Работа по мониторингу чужеродных видов становится критически важной частью охраны экосистем юга страны. Она позволяет заранее оценить возможный ущерб для лесного и сельского хозяйства и сформировать инструменты защиты. Пример фикусовой цикадки показывает, что появление новых вредителей — уже реальность, к которой региональным службам приходится адаптироваться.