Девушка спортсменка на стадионе
Девушка спортсменка на стадионе
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 11:02

Работало как часы, а затем пошло под откос — мотивация дала сбой в самый неподходящий момент

Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи

Мотивация редко бывает стабильной — сегодня она есть, завтра исчезает, оставляя цель где-то на горизонте. В такие моменты многое зависит от того, на что именно вы опираетесь: внутренний интерес или внешний стимул. Понимание природы мотивации помогает не бросать начатое и двигаться дальше, даже когда энтузиазм снижается. Об этом сообщает Shape.

Два источника движения к цели

Независимо от того, готовитесь ли вы к забегу, осваиваете новое упражнение или меняете привычки питания, мотивация со временем ослабевает. Это естественный процесс, с которым сталкиваются все. В психологии принято выделять два ключевых типа мотивации — внутреннюю и внешнюю, и каждый из них играет свою роль.

Они не противопоставляются друг другу напрямую и могут использоваться параллельно. В одних ситуациях эффективнее работает интерес и удовольствие от процесса, в других — награда, цель или осознанная польза. Такой подход перекликается с тем, как сильная мотивация формируется через маленькие действия и постепенно закрепляется в повседневных привычках.

Внутренняя мотивация: когда важен сам процесс

Внутренняя мотивация возникает тогда, когда деятельность сама по себе приносит радость и ощущение смысла. Человек действует не ради результата или поощрения, а потому что ему действительно нравится процесс. Источник энергии здесь — личный интерес и эмоциональное удовлетворение.

Так, если после занятия йогой вы чувствуете спокойствие, легкость и удовлетворение, воспоминание об этих ощущениях становится стимулом возвращаться снова. Внутренняя мотивация формирует устойчивость: вы реже пропускаете занятия и легче переживаете временные трудности.

Еще одно важное преимущество — рост уверенности. Когда человеку интересно то, чем он занимается, он быстрее прогрессирует, глубже вовлекается и охотнее пробует новое. Это усиливает чувство компетентности и подталкивает к самостоятельному развитию без внешнего давления.

Внешняя мотивация: стимул извне

Внешняя мотивация связана с факторами, которые находятся за пределами самой деятельности. Это может быть награда, одобрение, социальный статус или даже желание избежать негативных последствий. Например, обещание купить себе новые кроссовки после первого забега на 5 км — типичный внешний стимул.

Важно понимать, что внешняя мотивация не всегда материальна. Осознание пользы для здоровья, рекомендации врача или стремление улучшить самочувствие также относятся к этому типу. Подобные стимулы особенно эффективны на старте и хорошо сочетаются с тем, как смена подхода от тренировок к движению помогает вернуть интерес, даже если энтузиазм временно снижается.

Внешние мотиваторы помогают выработать привычки и поддерживать дисциплину. Даже если занятие не вызывает восторга, дополнительный стимул может повысить регулярность и результативность, создавая основу для более устойчивой мотивации в будущем.

Как найти баланс

Мотивация редко бывает однородной. Чаще всего в поведении человека переплетаются внутренние и внешние причины. Однако важно учитывать нюанс: чрезмерное поощрение за то, что уже приносит удовольствие, может снизить внутренний интерес.

Если деятельность нравится сама по себе, постоянные награды смещают фокус с процесса на результат. В итоге удовольствие уменьшается, а мотивация ослабевает. Поэтому внешние стимулы лучше использовать точечно — в периоды усталости, спада или на этапе формирования новой привычки.

Грамотное сочетание внутренней и внешней мотивации помогает сохранять устойчивость, адаптироваться к разным этапам пути и двигаться к цели без лишнего давления на себя. Понимание собственных мотивов делает процесс более осознанным и долгосрочно эффективным.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.

