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Из больниц выписали 372 выздоровевших после отравления ботулизмом
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Из больниц выписали 372 выздоровевших после отравления ботулизмом

372 человека, включая троих детей, выписаны из больниц после выздоровления от ботулизма, которым они заразились, употребляя салаты с фасолью. Общее число обратившихся за медицинской помощью составило 413 человек из различных регионов России.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, среди оставшихся в больницах 31 пациент, 16 находятся в реанимации, включая 8 на искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomasz Sienicki (public domain)

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