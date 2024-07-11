372 человека, включая троих детей, выписаны из больниц после выздоровления от ботулизма, которым они заразились, употребляя салаты с фасолью. Общее число обратившихся за медицинской помощью составило 413 человек из различных регионов России.
По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, среди оставшихся в больницах 31 пациент, 16 находятся в реанимации, включая 8 на искусственной вентиляции легких, сообщает ТАСС.
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