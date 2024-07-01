Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова в беседе с NewsInfo.Ru выделила разнообразные риски, связанные с употреблением готовой еды, которая может представлять угрозу здоровью. Она подчеркнула, что помимо известного случая с ботулизмом, существует ряд других потенциальных опасностей. Например, риск заражения сальмонеллёзом, особенно высокий в случае с мясными продуктами и блюдами с яйцами, особенно если они недостаточно термически обработаны. Также возможно заражение кишечной палочкой и листериями, которые, хотя и относятся к условно-патогенной микрофлоре, могут представлять опасность для людей с ослабленной иммунной системой, детей и беременных женщин.

Круглова отметила, что, несмотря на риски, готовая еда остаётся удобным и разнообразным вариантом питания, который значительно экономит время. Однако важно соблюдать определённые правила, чтобы избежать отравления.

"Важно использовать только свежеприготовленные продукты, следить за температурными режимами хранения, приобретать продукты в проверенных местах, и, если возможно, дополнительно обрабатывать их термически перед употреблением," — комментирует эксперт.

В случае возникновения симптомов, указывающих на возможное заражение (таких как тошнота, рвота, боли в животе, изменения в стуле или повышение температуры), Круглова посоветовала немедленно обращаться за медицинской помощью, особенно если подозревается ботулизм, так как быстрое вмешательство может значительно повысить шансы на выздоровление.

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