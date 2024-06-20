В Москве было уничтожено около 20 тонн продукции, потенциально вызывающей ботулизм, на мусоросжигательном заводе. Это мероприятие было проведено для предотвращения рисков для здоровья населения, о чем сообщает столичный Роспотребнадзор. Продукция была выявлена и изъята из оборота, доставка организована под контролем управления.
Контроль осуществляется на всех этапах транспортировки и уничтожения продукции.
В Москве и других городах зарегистрированы случаи массовых отравлений ботулизмом, более 120 человек обратились за помощью, 55 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие употребляли продукцию компаний "Локалкитчен" и "Гастропорт". Отравления связывают с употреблением салата с фасолью от производителя "Савон-К", сообщает ТАСС.
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