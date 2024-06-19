Иммунолог Николай Крючков рассказал, что токсикоинфекция, вызванная токсинами в готовой еде, является более распространённым явлением, чем ботулизм. Токсины, производимые бактериями, такими как кишечная палочка, сальмонелла и другие, вызывают симптомы, включающие диарею, рвоту, слабость, лихорадку и боли в животе.

По словам Крючкова, недостаточно обработанная магазинная еда может привести к серьезным кишечным инфекциям, которые иногда оказываются смертельными. Врач подчеркнул важность достаточного употребления жидкости для предотвращения обезвоживания у пострадавших, сообщает МедикФорум.

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