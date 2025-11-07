Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:13

Когда доверие заменяет инструкции: секрет естественности интимных сцен в новом фильме Лоуренс и Паттинсона

На съемках "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс отметила доверительные отношения с Робертом Паттинсоном

В новой психологической драме "Умри, моя любовь", которая уже завтра выходит в широкий прокат в США и 27 ноября появится в России, Дженнифер Лоуренс сыграла в паре с Робертом Паттинсоном. Их персонажи — влюбленная пара, а значит, фильм не обошелся без интимных сцен. Обычно для таких съемок в Голливуде приглашают профессионального интимного координатора, который помогает актерам чувствовать себя комфортно и безопасно. Однако Дженнифер отметила, что с Робертом в этом не было необходимости.

"У нас не было координатора интимных сцен. С Робом я чувствовала себя в безопасности. Он же не извращенец и очень влюблен в девушку Сьюки Уотерхаус", — откровенно призналась Лоуренс.

Актриса пояснила, что между ними сложились доверительные отношения. В перерывах между дублями они могли часами разговаривать о своих семьях и детях, обсуждая личные истории и жизненные ситуации. Такое взаимодействие, по словам Лоуренс, создало ощущение уверенности и спокойствия на съемочной площадке.

"Меня никогда к нему не тянуло в романтическом плане. Если бы он мне хоть немного нравился, мне бы, наверное, был бы необходим интимный координатор. Многие актеры-мужчины обижаются, если ты не испытываешь к ним физического влечения. Роб вообще не такой", — добавила актриса.

Подготовка к съемкам и работа с обнажением

Интересно, что в фильме Дженнифер Лоуренс также исполнила сцены с обнажением, при этом находясь на втором сроке беременности. Она подчеркнула, что для нее это не было проблемой:

"Меня не волнует нагота. Я не переживаю по этому поводу", — заявила Лоуренс в диалоге с Vulture.

Подготовка к таким сценам включала тщательную работу с режиссером и костюмерами, чтобы обеспечить максимум комфорта и безопасной дистанции. Актриса отметила, что открытость и профессионализм партнеров по съемочной площадке играют ключевую роль в таких ситуациях.

Плюсы и минусы работы без координатора

Плюсы Минусы
Более естественная динамика на экране Требуется высокий уровень доверия между актерами
Быстрый темп съемок без лишних инструкций Может возникнуть дискомфорт у менее опытных участников
Свобода в творческом процессе Необходимость личной зрелости и уважения к границам партнера

Мифы и правда

  • Миф: интимный координатор нужен всем актерам без исключения.

  • Правда: в некоторых случаях профессионал не требуется, если актеры уже доверяют друг другу и уверены в безопасной работе.

А что если…

…актеры работают без координатора и между ними нет доверия? Сцены могут выглядеть натянутыми, а на площадке возникнет напряжение, что отрицательно повлияет на общий результат фильма.

Исторический контекст

  1. Первые профессиональные координаторы интимных сцен стали появляться в Голливуде в 2017 году после ряда скандалов и обсуждений этики на съемках.

  2. С их помощью актеры смогли безопасно работать с постельными сценами, не испытывая психологического давления.

  3. За последние пять лет практика стала стандартом на большинстве крупных проектов, хотя отдельные опытные актеры продолжают обходиться без координатора, полагаясь на доверие между партнерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джессика Симпсон в сериале сегодня в 2:09
Развод как сюжет: личная драма Джессики Симпсон неожиданно ожила в новом проекте Hulu

Джессика Симпсон вернулась к актёрской карьере в новом сериале Hulu о женщинах‑адвокатах, где личная месть становится началом перемен.

Читать полностью » Deadline: Джош Бролин, Дон Чидл и Чарльз Мелтон снимутся в триллере сегодня в 1:53
Актёры уровня блокбастеров и звезда "Аноры" собрались в одном проекте — что скрывает "Моя дорогая Калифорния"

Новый криминальный триллер "Моя дорогая Калифорния" собирает впечатляющий актёрский состав и обещает переплести судьбы героев в непредсказуемой истории.

Читать полностью » Группа Death Grips подтвердила начало записи нового альбома сегодня в 0:49
Легенды хип-хопа снова в деле: новый альбом Death Grips может встряхнуть всю индустрию

Death Grips неожиданно объявили о начале работы над новым альбомом — после месяцев слухов и неопределённости. Что стоит за возвращением проекта?

Читать полностью » Иэн МакКеллен подтвердил возвращение Гэндальфа в фильм вчера в 21:53
Падение, переломы и чудо: как Иэн МакКеллен готовит Средиземье к новой битве

Иэн МакКеллен возвращается к роли Гэндальфа в новом фильме "Властелин Колец", несмотря на недавние травмы и долгий перерыв между проектами.

Читать полностью » Юридическая драма вчера в 20:52
Гламур или катастрофа? Юридическая драма с Ким Кардашьян шокировала критиков

Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила неожиданный приём критиков. Почему проект вызвал бурное обсуждение — разбор отзывов и контекста.

Читать полностью » Warner Bros. Discovery сообщила о начале производства вчера в 19:51
Стивен Спилберг и Коламбус оживляют культовый хоррор — к чему готовиться зрителям

Warner Bros. запускает "Гремлинов-3" спустя десятилетия после оригинала. Возвращаются ключевые авторы, а фанаты ждут, сохранит ли новая часть дух культовой франшизы.

Читать полностью » Словарь Collins признал термин вчера в 18:51
Термин из мира программистов неожиднно стал словом года — лингвисты не скрывают удивления

Слово "vibe coding" неожиданно стало одним из главных терминов года. Разбираемся, почему новая практика программирования стремительно меняет подход к созданию цифровых продуктов.

Читать полностью » Меган Маркл вернулась к актёрской карьере в сериале Amazon MGM — источник People вчера в 16:09
От британской королевской семьи до съёмочной площадки: Меган Маркл снова шокирует фанатов

Меган Маркл впервые за восемь лет возвращается к актёрской карьере, снимаясь в сериале Amazon MGM. Как герцогиня справится с новым этапом жизни?

Читать полностью »

Новости
Дом
Удаление запаха плесени с одежды: от простых домашних средств до специализированных продуктов
Спорт и фитнес
Четырёхнедельный план тренировок сочетает ходьбу и бег для повышения выносливости — тренер Стив Зим
Авто и мото
Катализаторы на современных автомобилях служат до 200 тыс. км при правильной эксплуатации
Еда
Кальмары, фаршированные фетой и овощами, запекаются в духовке до нежности за 15–20 минут
Садоводство
Можжевельник легко размножается черенками и отводками в любое время года — специалисты
Красота и здоровье
Врач Елена Малышева: Стакан воды помогает заснуть после ночного пробуждения
Садоводство
Эксперты советуют вращать растения, чтобы компенсировать недостаток естественного освещения
Наука
Учёные Университета Инсубрии разработали биотехнологию переработки пластиковых отходов в аминокислоты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet