Когда доверие заменяет инструкции: секрет естественности интимных сцен в новом фильме Лоуренс и Паттинсона
В новой психологической драме "Умри, моя любовь", которая уже завтра выходит в широкий прокат в США и 27 ноября появится в России, Дженнифер Лоуренс сыграла в паре с Робертом Паттинсоном. Их персонажи — влюбленная пара, а значит, фильм не обошелся без интимных сцен. Обычно для таких съемок в Голливуде приглашают профессионального интимного координатора, который помогает актерам чувствовать себя комфортно и безопасно. Однако Дженнифер отметила, что с Робертом в этом не было необходимости.
"У нас не было координатора интимных сцен. С Робом я чувствовала себя в безопасности. Он же не извращенец и очень влюблен в девушку Сьюки Уотерхаус", — откровенно призналась Лоуренс.
Актриса пояснила, что между ними сложились доверительные отношения. В перерывах между дублями они могли часами разговаривать о своих семьях и детях, обсуждая личные истории и жизненные ситуации. Такое взаимодействие, по словам Лоуренс, создало ощущение уверенности и спокойствия на съемочной площадке.
"Меня никогда к нему не тянуло в романтическом плане. Если бы он мне хоть немного нравился, мне бы, наверное, был бы необходим интимный координатор. Многие актеры-мужчины обижаются, если ты не испытываешь к ним физического влечения. Роб вообще не такой", — добавила актриса.
Подготовка к съемкам и работа с обнажением
Интересно, что в фильме Дженнифер Лоуренс также исполнила сцены с обнажением, при этом находясь на втором сроке беременности. Она подчеркнула, что для нее это не было проблемой:
"Меня не волнует нагота. Я не переживаю по этому поводу", — заявила Лоуренс в диалоге с Vulture.
Подготовка к таким сценам включала тщательную работу с режиссером и костюмерами, чтобы обеспечить максимум комфорта и безопасной дистанции. Актриса отметила, что открытость и профессионализм партнеров по съемочной площадке играют ключевую роль в таких ситуациях.
Плюсы и минусы работы без координатора
|Плюсы
|Минусы
|Более естественная динамика на экране
|Требуется высокий уровень доверия между актерами
|Быстрый темп съемок без лишних инструкций
|Может возникнуть дискомфорт у менее опытных участников
|Свобода в творческом процессе
|Необходимость личной зрелости и уважения к границам партнера
Мифы и правда
-
Миф: интимный координатор нужен всем актерам без исключения.
-
Правда: в некоторых случаях профессионал не требуется, если актеры уже доверяют друг другу и уверены в безопасной работе.
А что если…
…актеры работают без координатора и между ними нет доверия? Сцены могут выглядеть натянутыми, а на площадке возникнет напряжение, что отрицательно повлияет на общий результат фильма.
Исторический контекст
-
Первые профессиональные координаторы интимных сцен стали появляться в Голливуде в 2017 году после ряда скандалов и обсуждений этики на съемках.
-
С их помощью актеры смогли безопасно работать с постельными сценами, не испытывая психологического давления.
-
За последние пять лет практика стала стандартом на большинстве крупных проектов, хотя отдельные опытные актеры продолжают обходиться без координатора, полагаясь на доверие между партнерами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru