Начала делать интервальную ходьбу — и вот как она помогла мне сжигать больше калорий

Интервальная ходьба - это метод, который эффективно способствует сжиганию калорий во время прогулок. Юлия Атаманова, эндокринолог, в интервью Газете.Ru рассказала, что этот метод был разработан японскими учеными и представляет собой комбинацию циклов быстрой и медленной ходьбы. По словам специалиста, такой подход имеет несколько важных преимуществ перед традиционным равномерным темпом ходьбы.

Что такое интервальная ходьба?

Интервальная ходьба включает в себя чередование периодов быстрой и медленной ходьбы. Это не только разнообразит тренировки, но и способствует более эффективному сжиганию калорий. Юлия Атаманова объяснила, что при интервальной ходьбе калории сжигаются более интенсивно, чем при ходьбе с постоянной скоростью, благодаря повышению интенсивности тренировки. Такой подход создает "эффект дожигания", при котором процесс сжигания калорий продолжается даже после того, как тренировка завершена.

"Интервальная ходьба — это способ активировать обмен веществ и увеличить расход калорий, что делает её более эффективной, чем ходьба на постоянной скорости", — сказала Юлия Атаманова.

Как правильно выполнять интервальную ходьбу?

Для максимальной эффективности интервальной ходьбы рекомендуется следовать определенной структуре тренировки. Юлия Атаманова предложила следующий цикл:

Три минуты быстрой ходьбы, где вы увеличиваете темп до такого уровня, чтобы почувствовать нагрузку, но при этом оставаться в состоянии, когда можно продолжать говорить. Три минуты восстановления в более медленном темпе. Повторить цикл пять или более раз, в зависимости от вашей физической подготовки.

"При нормальной физической подготовке можно начинать с пяти циклов, постепенно увеличивая их количество", — добавила Юлия Атаманова.

Завершение тренировки

По завершении интервальной ходьбы важно завершить тренировку медленной ходьбой в течение пяти минут, чтобы дать организму возможность постепенно остыть и восстановиться. После этого рекомендуется сделать несколько упражнений на растяжку для предотвращения мышечных напряжений и улучшения гибкости.

Этап тренировки Описание Быстрая ходьба (3 минуты) Темп должен быть таким, чтобы чувствовалась нагрузка, но дыхание оставалось ровным Медленная ходьба (3 минуты) Восстановление после интенсивной нагрузки, снижение темпа Повторение цикла Повторите цикл 5 и более раз, в зависимости от физической подготовки Завершение тренировки Медленная ходьба 5 минут + растяжка

Оптимальная частота тренировок

Для достижения желаемого эффекта Юлия Атаманова рекомендовала заниматься интервальной ходьбой три-четыре раза в неделю. Это оптимальная частота, при которой можно улучшить физическую форму, повысить выносливость и эффективно сжигать калории, не перегружая организм.

Преимущества интервальной ходьбы

Эффективное сжигание калорий. Интервальная ходьба помогает ускорить обмен веществ и продолжить процесс сжигания калорий даже после тренировки. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Чередование интенсивных и восстановительных фаз положительно сказывается на работе сердца и легких. Улучшение выносливости. Постепенное увеличение интенсивности тренировок помогает развивать выносливость и физическую форму. Минимум времени. Интервальная ходьба — это менее времязатратный способ тренировки, который при этом дает значительный результат.

Заключение

Интервальная ходьба - это простой и доступный способ тренировки, который позволяет эффективно сжигать калории, улучшать здоровье и повышать физическую форму. По словам Юлии Атамановой, для достижения наилучших результатов важно соблюдать регулярность и выполнять тренировку с правильной техникой. Этот метод подходит для большинства людей, независимо от уровня их физической подготовки, и может стать отличным дополнением к любому спортивному режиму.