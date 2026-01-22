Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ходьба
Ходьба
© ru.freepik.com is licensed under public domain
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 19:37

Ходила каждый день без результата — изменила темп по схеме 3+3, и тело ответило неожиданно

Интервальная ходьба усиливает силу ног до 17% — терапевт Бергквист

Ежедневная прогулка кажется слишком простой привычкой, чтобы ждать от неё заметных перемен. Но иногда достаточно чуть изменить темп, и обычный маршрут начинает работать как полноценная тренировка. Врачи и исследователи всё чаще говорят о формате, который занимает те же полчаса, но даёт более выраженный эффект для сердца и обмена веществ. Об этом сообщает mindbodygreen со ссылкой на врача внутренней медицины Шэрон Бергквист.

Что такое интервальная ходьба и почему о ней говорят

Речь о тренировке интервальной ходьбы (IWT), которую называют "дружелюбной" версией интервальных нагрузок. Смысл в чередовании двух режимов: спокойного, но бодрого шага и ускорения почти до предельной скорости — без перехода на бег. Такой контраст воспринимается организмом как короткий, управляемый стресс, на который он отвечает адаптацией: сердечно-сосудистая система учится быстрее включаться, мышцы активнее работают, а энергозатраты становятся выше, чем при ровной прогулке.

"Сила темпа" и VILPA

Интервальную ходьбу связывают с концепцией VILPA — интенсивной прерывистой активности в повседневной жизни. Это те самые короткие ускорения, которые можно встроить в обычный день: на прогулке, по пути домой, в парке. В материале подчёркивается, что именно смена интенсивности запускает больше физиологических механизмов — от тренировки сердца до процессов, связанных с выработкой энергии в клетках.

Какие результаты показали исследования

По данным, которые приводятся в выпуске, у участников, следовавших протоколу интервальной ходьбы, фиксировали заметные изменения: показатель VO2 max повышался до 16%, сила ног — до 17%. Также отмечалось снижение артериального давления примерно на 9 мм рт. ст. по систолическому и на 5 мм рт. ст. по диастолическому. В дополнение исследователи наблюдали изменения хронических маркеров воспаления, включая снижение активности провоспалительного гена NFKB2 за счёт эпигенетических процессов.

Отдельно подчёркивается практичность подхода: людям не требовались спортзал и дорогая экипировка — только привычная прогулка, но в другом ритме.

Как начать и не перегореть

Технология хороша тем, что её легко повторить без трекеров и сложных расчётов. Достаточно ориентироваться на ощущения: "умеренно" — это быстро, но комфортно, "быстро" — как будто вы немного опаздываете, но всё ещё не бежите.

  1. Идите в умеренном темпе 3 минуты.
  2. Ускорьтесь до быстрой ходьбы на 3 минуты.
  3. Повторите цикл 5 раз — всего 30 минут.
  4. Старайтесь делать так 4 дня в неделю.

В долгосрочных наблюдениях участники удерживали этот режим до 22 месяцев с уровнем соблюдения около 70% — для фитнес-программ это высокий показатель, потому что формат не "съедает" время и не требует перестройки жизни.

Интервальная ходьба напоминает: чтобы получить больше пользы, не обязательно усложнять. Иногда достаточно трёх минут ускорения, чтобы привычная прогулка стала умнее и ощутимо эффективнее.

