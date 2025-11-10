Гость без визы из глубин Вселенной: что скрывает пролёт 3I/ATLAS мимо Земли

Отдалённый странник из глубин космоса вновь напомнил о бескрайности Вселенной. Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Солнечной системе, но угрозы для Земли он не несёт.

Межзвёздный визитёр

Учёные подчёркивают, что траектория 3I/ATLAS рассчитана с высокой точностью. Объект пролетит на расстоянии примерно в полтора раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Опасности столкновения не существует, его орбита стабильно проходит за пределами гравитационного влияния планеты.

"Он пролетит мимо Земли на расстоянии примерно в полтора раза больше, чем наше расстояние до Солнца. Это тело не принадлежит Солнечной системе, оно было сформировано в другой звёздной системе", — отметил астрофизик. После пролёта 3I/ATLAS продолжит свой путь, не задерживаясь в пределах Солнечной системы.

Посланник иных миров

Исследователи рассматривают этот объект как уникальный пример межзвёздного материала, способного раскрыть тайны формирования планетных систем. По словам Абубекерова, подобные тела несут информацию о процессах, происходивших у других звёзд миллиарды лет назад. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела звёздной астрофизики ГАИШ МГУ имени Ломоносова, кандидата физико-математических наук Марата Абубекерова.

Учёный образно назвал 3I/ATLAS "камнем от другой звезды", подчеркнув его естественное происхождение. Он пояснил, что объект движется по баллистической траектории, строго подчиняясь законам Ньютона, и не имеет признаков искусственного происхождения или управления.

Космический след истории

Появление 3I/ATLAS — третьего известного межзвёздного путешественника после "Оумуамуа и кометы Борисова — вновь подтверждает, что Солнечная система открыта для визитов из других звёздных миров. Каждый подобный пролёт даёт возможность взглянуть на эволюцию Вселенной с иной стороны, добавляя новые данные к общей картине космических процессов.

Учёные считают, что наблюдения за объектом помогут уточнить модели формирования планет, состав межзвёздных тел и динамику их перемещений в галактическом пространстве.