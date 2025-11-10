Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Межзвёздная комета
Межзвёздная комета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 14:58

Гость без визы из глубин Вселенной: что скрывает пролёт 3I/ATLAS мимо Земли

Отдалённый странник из глубин космоса вновь напомнил о бескрайности Вселенной. Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Солнечной системе, но угрозы для Земли он не несёт.

Межзвёздный визитёр

Учёные подчёркивают, что траектория 3I/ATLAS рассчитана с высокой точностью. Объект пролетит на расстоянии примерно в полтора раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Опасности столкновения не существует, его орбита стабильно проходит за пределами гравитационного влияния планеты.
"Он пролетит мимо Земли на расстоянии примерно в полтора раза больше, чем наше расстояние до Солнца. Это тело не принадлежит Солнечной системе, оно было сформировано в другой звёздной системе", — отметил астрофизик. После пролёта 3I/ATLAS продолжит свой путь, не задерживаясь в пределах Солнечной системы.

Посланник иных миров

Исследователи рассматривают этот объект как уникальный пример межзвёздного материала, способного раскрыть тайны формирования планетных систем. По словам Абубекерова, подобные тела несут информацию о процессах, происходивших у других звёзд миллиарды лет назад. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела звёздной астрофизики ГАИШ МГУ имени Ломоносова, кандидата физико-математических наук Марата Абубекерова.
Учёный образно назвал 3I/ATLAS "камнем от другой звезды", подчеркнув его естественное происхождение. Он пояснил, что объект движется по баллистической траектории, строго подчиняясь законам Ньютона, и не имеет признаков искусственного происхождения или управления.

Космический след истории

Появление 3I/ATLAS — третьего известного межзвёздного путешественника после "Оумуамуа и кометы Борисова — вновь подтверждает, что Солнечная система открыта для визитов из других звёздных миров. Каждый подобный пролёт даёт возможность взглянуть на эволюцию Вселенной с иной стороны, добавляя новые данные к общей картине космических процессов.
Учёные считают, что наблюдения за объектом помогут уточнить модели формирования планет, состав межзвёздных тел и динамику их перемещений в галактическом пространстве.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миссия Евклид обновляет последовательность Хаббла и раскрывает эволюцию галактик — данные Женевского университета сегодня в 15:16
Галактики, карлики и слияния: что миссия Евклид открывает о том, как работает Вселенная

Космическая миссия "Евклид" раскрывает новые горизонты в понимании эволюции галактик и их взаимодействий. Она помогает создать уникальную картину развития Вселенной.

Читать полностью » Добавление минеральных солей повышает натуральность вкуса низкокалорийных подсластителей — Михаил Иванов сегодня в 7:34
Фокус, который сбивает рецепторы с толку: как соль делает диетические продукты вкуснее

Новое исследование показало, как добавление минеральных солей в подсластители помогает улучшить вкус и снизить неприятное послевкусие. Это открытие может изменить подход к созданию низкокалорийных продуктов.

Читать полностью » Возраст счастья и благополучия человека определили учёные из Европы — Сюзанна Бюккер сегодня в 6:34
Возраст, в котором мы наиболее счастливы: метаанализ разоблачает мифы о счастье

Когда мы находимся на пике счастья? Новый метаанализ о том, как меняется субъективное благополучие в разные возрастные группы и что влияет на наш уровень счастья на разных этапах жизни.

Читать полностью » Воздушные мешки позволили динозаврам достичь гигантских размеров — Тито Аурелиано из Пенсильванского университета сегодня в 5:34
Вы не поверите, что помогло динозаврам стать гигантами: неожиданный секрет раскрыт

Открытие воздушных мешков у древнего динозавра раскрывает секреты их роста и эволюции. Как эта адаптация помогала динозаврам становиться гигантами?

Читать полностью » Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя сегодня в 4:22
13,8 млрд лет спустя наука приблизилась к ответу: почему нас вообще не должно было быть

Учёные из Японии и США объединили силы, чтобы разгадать тайну, почему после Большого взрыва материя победила антиматерию.

Читать полностью » Учёные Рочестерского университета выявили белок, отвечающий за долголетие гренландских китов сегодня в 3:29
Тайна бессмертного гиганта: как арктический кит обманул старение

Гренландский кит способен жить дольше двух веков. Учёные наконец приблизились к разгадке его долголетия — и, возможно, к секрету вечной молодости.

Читать полностью » Учёные WHOI и Университета Консепсьон обнаружили новый вид ракообразных на глубине 8000 метров в Атакамском желобе сегодня в 2:15
Монстр из бездны проснулся: на дне океана нашли существо, которое не должно было существовать

На глубине, где нет света и давление способно расплющить сталь, учёные нашли нового хищника. Как это открытие связано с поиском жизни на спутнике Юпитера?

Читать полностью » Футуролог Рэй Курцвейл: человечество может достичь сегодня в 1:16
Кто первым обгонит старость: человечество вступает в гонку со временем

Футурологи уверены: смерть можно обмануть. Технологии стремительно приближают момент, когда старение перестанет быть приговором.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Вы думали, что бои постановочные? Звезда "Эйфории" раскрыла страшную правду о съёмках в новой картине
Питомцы
Жаль, раньше не знала: 5 минут в день и линька питомца проходит как по волшебству
Красота и здоровье
Сделала маникюр как в 90-х: один штрих — и ногти превратились в ретро-шедевр
Садоводство
Пробовала все способы подготовки малины к зиме — только один действительно сработал
Экономика
Финансовый эксперт Хуруджи: финансово грамотный человек всегда планирует бюджет и создаёт сбережения
Красота и здоровье
Отказался от алкоголя на месяц — и не поверил, как быстро тело начало меняться
Дом
Этикетологи назвали вино и цветы универсальными подарками для хозяев вечеринки
Еда
Беру обычные баранки — через 5 минут готов идеальный перекус: хруст, аромат и ностальгия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet