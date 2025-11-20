Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Комета 3I/ATLAS
© NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI) is licensed under CC BY-SA 3.0 IGO
Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 0:38

Величина 3I/ATLAS оказалась в 4 раза больше, чем считалось: что это значит

Не так давно астрономы вновь зафиксировали загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS, который снова появился на небосклоне после того, как его скрыла светимость Солнца. Это явление вызвало новую волну интереса среди учёных и привлекло внимание к этому редкому космическому гостю. Объект, по предположениям, является кометой, состоящей в основном из углекислого газа, и продолжает свой путь по крайне необычной траектории, что вызывает множество вопросов.

Согласно прогнозам, объект приблизится к Земле совсем скоро, в самом конце декабря, буквально за несколько дней до Рождества. Однако, несмотря на приближение, 3I/ATLAS вскоре покинет нашу звёздную систему, завершая своё краткое посещение. Это событие вновь привлекло внимание астрономов, поскольку объект такого рода не появляется в нашем космосе часто.

Перигелий и неожиданные повороты

Не так давно объект прошёл перигелий, то есть свою максимальную точку приближения к Солнцу. В этот момент многие астрономы ожидали, что он может разрушиться, как это часто бывает с кометами, которые приближаются слишком близко к светилу. Однако, как показали новые данные, 3I/ATLAS выдержал встречу с Солнцем и, похоже, не распался. Это подтвердили снимки, полученные с Северного оптического телескопа, расположенного на Канарских островах. На фотографиях, сделанных дважды после перигелия, объект выглядит целым, и не наблюдается никаких признаков разрушения.

Необычные особенности объекта

Одним из самых ярких и загадочных наблюдений стали снимки "антихвоста" 3I/ATLAS, который представляет собой пучок частиц, направленных в сторону Солнца. Этот феномен привлёк особое внимание, поскольку такие струи из пыли и газа обычно сопровождают кометы, но их наличие на таком объекте, как 3I/ATLAS, выглядит необычно. Частицы в этих струях могут быть более крупными, чем обычно, что делает их менее восприимчивыми к солнечному давлению. Это открытие породило новые теории о природе 3I/ATLAS.

Теории о возможной технологической природе объекта

Интересный поворот событиям придаёт астроном Ави Лёб, который продолжает утверждать, что 3I/ATLAS может быть не просто кометой, а космическим кораблём, возможно, инопланетным. Лёб, известный своими необычными теориями, выдвигает гипотезу о том, что "антихвост" может быть следствием работы неестественного устройства, своего рода двигателей, направляющих выбросы газов к Солнцу. Такой манёвр, по мнению учёного, мог бы быть использован неким искусственным объектом, стремящимся ускорить свой путь, используя гравитационное поле Солнца.

В одном из своих последних блогов Лёб подметил, что если объект действительно представляет собой космический аппарат, то его маневр вблизи Солнца мог бы служить для того, чтобы значительно увеличить скорость, уходя от светила. Эта идея стала частью теории, которая утверждает, что 3I/ATLAS — это, возможно, инопланетный космический корабль, использующий гравитацию звезды для своего ускорения.

"Технологические двигатели, направляющие выбрасываемые газы к Солнцу, ускорят удаление от Солнца", — отметил Лёб.

Такие заявления, конечно, встречают немало скепсиса в научном сообществе. Многие учёные не поддерживают гипотезу о существовании инопланетного космического корабля, предпочитая объяснять поведение объекта как результат естественных космических процессов, таких как кометарная активность.

Размеры 3I/ATLAS и размышления о его природе

Согласно расчётам Ави Лёба, объект 3I/ATLAS гораздо крупнее, чем считалось ранее. Учёный полагает, что его масса и площадь поверхности значительно больше, чем на момент первых наблюдений. В свою очередь, такие выводы значительно увеличили предполагаемый диаметр объекта. Лёб оценивает его площадь поверхности как эквивалентную сфере диаметром более 20 километров, что в четыре раза больше, чем предыдущие данные. Это предположение лишь усиливает его теорию о возможной искусственной природе объекта, однако большинство коллег по профессии склоняются к тому, что 3I/ATLAS является обычной кометой.

Реакция научного сообщества

Несмотря на свою необычную теорию, Лёб не одинок в своих размышлениях. В интернете и среди астрономов-любителей активно обсуждают этот объект. Все эксперименты, которые проводятся для исследования 3I/ATLAS, продолжают поддерживать интерес и споры в научном сообществе. Но, несмотря на критику, гипотезы о возможной технологии и инопланетных посетителях не теряют популярности.

Мифы и правда о 3I/ATLAS

Существует несколько мифов, которые часто обсуждаются в контексте 3I/ATLAS. Один из них утверждает, что все подобные объекты — это всегда кометы, и никакие другие объяснения не могут быть верными. Однако, как показывает пример этого объекта, даже такие неизведанные небесные тела могут скрывать в себе гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Важно помнить, что в астрономии всегда есть место для новых гипотез и теорий.

Плюсы и минусы гипотезы Лёба

Плюсы Минусы
Увлекательная гипотеза, которая привлекает внимание к астрономии. Нет прямых доказательств существования технологий или инопланетных объектов.
Привлечение интереса к объекту и исследованиям в целом. Многие учёные не поддерживают эту теорию и считают её слишком спекулятивной.
Способствует новым наблюдениям и исследованиям в области космоса. Возможность ошибки в интерпретации данных.

Как выбрать подходящий инструмент для изучения межзвёздных объектов?

  1. Подберите телескоп, способный исследовать глубокий космос.

  2. Используйте спектроскопы для анализа состава объектов.

  3. Применяйте методы моделирования для вычисления траекторий объектов.

Что будет, если 3I/ATLAS окажется инопланетным кораблём?

  • Ошибка: 3I/ATLAS — это просто комета.
    Последствие: Недооценка его уникальности.
    Альтернатива: Применение новых методов анализа объектов.

  • Ошибка: Объект уже покидает систему.
    Последствие: Упущение важных данных.
    Альтернатива: Использование передовых инструментов для продолжения исследований.

  • Ошибка: Понимание объекта как обычного космического тела.
    Последствие: Неучёт возможных технологий.
    Альтернатива: Поиск новых методов для определения его природы.

Три интересных факта о 3I/ATLAS

  1. Объект 3I/ATLAS был первым межзвёздным объектом, который был замечен при его приближении к Солнечной системе.

  2. Уникальность 3I/ATLAS заключается в его необычной траектории, которая отличается от траекторий обычных комет.

  3. Некоторые учёные считают, что 3I/ATLAS может быть крупнейшим межзвёздным объектом, когда-либо замеченным в нашей системе.

Исторический контекст

  1. В 2017 году был обнаружен первый межзвёздный объект, "Оумуамуа".

  2. В 2019 году был зафиксирован второй межзвёздный объект, 2I/Borisov.

  3. 3I/ATLAS является третьим в списке, и его уникальные характеристики продолжают обсуждаться.

Читайте также

Абстрактные символы на римских диатретах оказались подписями мастерских — Мередит вчера в 23:47
Римские кубки хранили секрет столетиями: абстрактные узоры оказались брендами мастерских

Открытие Холли Мередит раскрывает скрытые знаки на римских диатретах и меняет представление о древних мастерских, превращая декоративные символы в подписи ремесленников.

Читать полностью » Археологи нашли останки рыцаря с краниосиностозом в Испании — URV вчера в 22:43
Рыцарь с головой, которая не закрывалась: как он ел, говорил и рубил врагов с такой патологией

Археологи нашли останки рыцаря ордена Калатравы с тяжёлым краниосиностозом — первый подтверждённый случай взрослого воина, жившего с такой патологией.

Читать полностью » Газированные напитки повышают риск депрессии у женщин — JAMA Psychiatry вчера в 21:39
Газировки крадут радость: почему женщины впадают в депрессию от любимого напитка

Новое исследование показало связь между потреблением газировки, изменениями микробиома и депрессией — причём эффект оказался значимым только для женщин.

Читать полностью » Питомцы усиливают позитивные эмоции в романтических парах — психологи вчера в 20:36
Не любите животных? Они всё равно помогут: физиологические реакции, которые вас удивят

Исследование британских психологов показало, что живые питомцы усиливают позитивные эмоции в парах и повышают качество общения даже после ухода животного.

Читать полностью » Откачка грунтовых вод сдвинула ось Земли на 86,5 см — GRL вчера в 19:32
Грунтовые воды уходят — Земля реагирует: новый удар по климату от человеческой руки

Новое исследование показывает, что массовая откачка подземных вод может влиять на положение земной оси, хотя масштабы процесса остаются предметом споров.

Читать полностью » Кошки повышают риск токсоплазмоза и шизофрении — ученые вчера в 18:29
Токсоплазмоз от кошки — прямая дорога к шизофрении: почему миллионы в опасности прямо сейчас

Новое австралийское исследование выявило неожиданную связь между домашними кошками и повышенными рисками психических расстройств, включая шизофрению.

Читать полностью » LLSVP и ULVZ связаны с охлаждением планеты и формированием жизни — Миядзаки вчера в 17:25
Ядро Земли протекает миллиарды лет: новая модель объясняет, почему планета остыла именно так

Радикальная модель происхождения глубинных аномалий Земли предлагает новое объяснение их роли в эволюции планеты и формировании условий для жизни.

Читать полностью » Найденные кодексы имеют неоднородную структуру и свойства старинного свинца — Уэбб вчера в 16:21
Загадочные металлические кодексы: подделка или сенсация, которая перевернёт историю

Исследование загадочных свинцовых кодексов из Иордании получило новое развитие благодаря ионно-лучевым технологиям. Наука приблизилась к ответу, но вопрос всё ещё открыт.

Читать полностью »

