Учёные наконец поймали сигнал: межзвёздный объект показал свою истинную сущность

Астрофизики впервые зафиксировали радиосигнал от межзвёздного объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону внутренней части Солнечной системы. Это событие стало научной сенсацией — ведь подобные сигналы от космических странников удаётся засечь крайне редко. Об открытии сообщил портал Astronomer's Telegram.

Первые радиоданные: что удалось обнаружить

Сигнал был зарегистрирован 24 октября с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. При наблюдении удалось уловить поглощение гидроксильных радикалов (ОН) в диапазонах 1665 и 1667 МГц — частотах, характерных для спектральных линий молекулярного излучения в кометах.

"Это первое успешное обнаружение радиосигнала в линиях ОН от 3I/ATLAS, все предыдущие попытки оказались безрезультатными", — отметили специалисты, участвовавшие в исследовании.

Ранее астрономы неоднократно пытались "нащупать" радиоподпись объекта, но сигнал оставался слишком слабым или полностью отсутствовал. Теперь же наблюдения подтвердили: объект действительно проявляет активность, характерную для комет, а значит, содержит летучие вещества, испаряющиеся под воздействием солнечного излучения.

Почему это открытие важно

Подобные радиосигналы дают возможность изучить химический состав и физические свойства межзвёздных тел. Поглощение ОН — один из ключевых признаков наличия воды и органических молекул, что помогает понять происхождение и эволюцию объекта.

Астрофизики из Гарвардского университета уточнили, что 16 марта 2026 года 3I/ATLAS пролетит мимо Юпитера. Учёные рассчитывают, что зонд "Юнона" сможет перехватить новые радиосигналы и дополнить спектроскопические данные, особенно на низких частотах, что позволит уточнить параметры орбиты и состав объекта.

Что известно о 3I/ATLAS

Этот космический странник был впервые обнаружен 1 июля 2024 года. Анализ его траектории показал, что он пришёл из-за пределов Солнечной системы, как и ранее известные межзвёздные объекты — "Оумуамуа (1I/"Oumuamua) и 2I/Борисов. Учёные классифицировали его как 3I/ATLAS, третий зарегистрированный межзвёздный объект в истории наблюдений.

По предварительным оценкам, его возраст составляет около 7,5 млрд лет, что делает его старше Солнца примерно на 3 миллиарда лет. Это значит, что 3I/ATLAS сформировался ещё в раннюю эпоху существования Галактики.

Загадочная эволюция: почему объект меняет цвет

В сентябре исследователи зафиксировали необычное поведение кометы — она начала менять цвет, что может указывать на активные химические реакции на её поверхности. Возможные объяснения включают:

Сублимацию летучих веществ, которые ранее были заморожены. Взаимодействие с солнечным ветром, вызывающее ионизацию частиц. Разложение органических соединений, придающее комете иной оттенок.

Такие наблюдения особенно ценны: межзвёздные объекты — это своего рода "капсулы времени", сохранившие состав вещества, из которого формировались планетные системы других звёзд.

Таблица: основные характеристики 3I/ATLAS

Параметр Значение Классификация Межзвёздная комета Возраст ~7,5 млрд лет Происхождение Вне Солнечной системы Дата открытия 1 июля 2024 года Ближайшее сближение с Юпитером 16 марта 2026 года Зафиксированный сигнал Поглощение ОН (1665 и 1667 МГц) Телескоп наблюдения MeerKAT (Южная Африка)

Альтернативные версии происхождения

Некоторые исследователи выдвигают гипотезы, что 3I/ATLAS может быть не типичной кометой, а фрагментом разрушенного межзвёздного астероида или даже остатком древней протопланетной системы. Астрономы не исключают, что его необычная активность и изменение цвета могут быть связаны с материалами, не встречающимися в Солнечной системе.

"Мы находимся на самом начале понимания межзвёздных объектов. Каждый новый сигнал — это окно в историю других миров", — подчеркнули учёные Гарвардского университета.

Что дальше

В ближайшие два года 3I/ATLAS будет постепенно приближаться к Земле. Астрономы со всего мира готовят серию наблюдений с использованием радиотелескопов ALMA, FAST и Green Bank, чтобы составить подробную карту его спектра. Если сигнал повторится, это позволит создать первую радиомодель межзвёздной кометы в истории.

Интересные факты

MeerKAT способен регистрировать сигналы слабее 1 миллиджански — это чувствительность, эквивалентная улавливанию сигнала мобильного телефона с Луны.

"Оумуамуа, первый межзвёздный объект, также вызывал споры: его необычная траектория породила версии о "технологическом происхождении".

Радиолинии ОН (1665-1667 МГц) часто применяются при изучении туманностей и комет — они указывают на наличие воды в составе.