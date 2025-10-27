Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Комета 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS
© NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI) is licensed under CC BY-SA 3.0 IGO
Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 4:26

Комета, которую не видят телескопы: как астроном-любитель обошёл NASA

NOAA: спутник GOES-19 зафиксировал движение межзвёздной кометы 3I/ATLAS

С начала октября астрономы мира напряжённо следят за необычным небесным событием — межзвёздная комета 3I/ATLAS скрылась в лучах Солнца и приблизилась к моменту возможного столкновения с ним, которое ожидается 29 октября. Этот космический странник на время стал невидим даже для самых мощных телескопов, но всё изменила находка одного энтузиаста.

Как астроном-любитель увидел то, что скрыто от Земли

Когда профессиональные обсерватории временно "ослепли" из-за солнечного сияния, тайский астроном-любитель Ворачате Бунплод неожиданно заметил комету на снимках, сделанных спутником GOES-19. Эти данные публикуются на платформе Spaceweather. com, где специалисты изучают космическую погоду и поведение звезды.

Бунплод обнаружил яркое пятно на изображениях, полученных с помощью инструмента CCOR-1 — коронографа, установленного на борту спутника. Благодаря этому прибору удалось "заглянуть" за ослепительный диск Солнца и увидеть межзвёздного гостя, движущегося к своему перигелию — ближайшей точке орбиты к звезде.

Кто такая комета 3I/ATLAS

Эта комета была замечена 1 июля 2025 года и стала третьим межзвёздным объектом, зарегистрированным в Солнечной системе. До неё человечество наблюдало астероид 1I/ʻОумуамуа (2017) и комету 2I/Борисов (2019). Каждая из них по-своему удивила исследователей, а 3I/ATLAS не стала исключением.

Учёные быстро подтвердили, что это именно комета, а не загадочный объект инопланетного происхождения, как предполагали любители сенсаций. Позже выяснилось, что у неё есть редкое явление — антихвост, направленный в противоположную сторону от обычного хвоста из-за особенностей угла освещения Солнцем.

Сейчас 3I/ATLAS проходит опасную стадию своего пути — приближение к Солнцу. Именно в этот период комета испытывает колоссальные термические нагрузки, которые могут привести к её разрушению и выбросу вещества в космос.

Как работает коронограф GOES-19

Главная особенность прибора CCOR-1 заключается в том, что он "отсекает" яркий диск Солнца, позволяя разглядеть детали его короны — внешнего слоя атмосферы звезды. Этот метод используют, чтобы наблюдать корональные выбросы массы (CME), но он также помогает замечать объекты, пролетающие рядом с солнечным диском, такие как кометы.

Таким образом, несмотря на полную невидимость 3I/ATLAS с Земли, спутник NOAA сумел запечатлеть её движение. На одном из кадров комета видна как светящееся пятно с лёгким ореолом — это кома, облако газа и пыли, испаряющихся с поверхности ядра.

Что даст новое наблюдение

Фотографии и данные с GOES-19 помогут учёным измерить изменение яркости кометы и определить, как она реагирует на солнечное излучение. При приближении к перигелию лёд и пыль на её поверхности начинают активно испаряться, образуя хвосты и выбрасывая частицы в межпланетное пространство.

Эти выбросы несут важную информацию о составе вещества кометы, происхождении и истории её путешествия. Исследователи сравнивают 3I/ATLAS с предыдущими "гостями" — особенно с кометой 2I/Борисов, которая помогла определить химические элементы, свойственные системам за пределами Млечного Пути.

Сравнение межзвёздных путешественников

Объект Год открытия Тип Особенности Происхождение
1I/ʻОумуамуа 2017 Астероид Без хвоста, необычная форма Другая система
2I/Борисов 2019 Комета Классический хвост, испарения циана Межзвёздное облако
3I/ATLAS 2025 Комета Антихвост, высокая скорость Неизвестный источник

Эта таблица помогает понять, насколько уникальна каждая из межзвёздных визитёров. Если ʻОумуамуа удивил формой, а Борисов — химическим составом, то 3I/ATLAS может рассказать о динамике разрушения комет при сближении с Солнцем.

Советы для наблюдателей

Хотя с Земли увидеть комету в телескоп пока невозможно, специалисты рекомендуют:

  1. Следить за обновлениями платформ NASA и ESA, где публикуются снимки с орбитальных инструментов.

  2. Использовать онлайн-обсерватории, например Virtual Telescope Project.

  3. Проверять ресурсы космической погоды — они часто первыми публикуют сигналы о вспышках или появлении хвоста.

После 10 ноября, если 3I/ATLAS переживёт сближение с Солнцем, её можно будет снова увидеть на рассветном небе южного полушария.

Ошибки и мифы

Многие в сети снова связали появление 3I/ATLAS с теориями о "внеземном зондировании". Однако NASA уже официально заявило: объект имеет все признаки обычной кометы, прилетевшей из другой области галактики. Ошибка — путать межзвёздное происхождение с технологическим.

Ошибка: считать, что межзвёздная комета — искусственный объект.
Последствие: распространение фейков и дезинформация.
Альтернатива: обращаться к данным NASA, ESA и Spaceweather, где приводятся физические характеристики ядра и орбиты.

А что если она всё-таки столкнётся с Солнцем?

Такой сценарий не исключён. Комета может полностью разрушиться, испарившись при температуре в тысячи градусов. В этом случае астрономы смогут наблюдать эффектное явление — облако пыли и газа, образовавшееся после распада ядра. Оно даст редкую возможность изучить состав межзвёздного вещества вблизи Солнца.

Если же ядро частично уцелеет, 3I/ATLAS может снова появиться на небе, но уже ослабленной, с коротким хвостом и тусклым свечением.

Плюсы и минусы наблюдения через спутники

Плюсы Минусы
Возможность видеть за солнечным диском Ограниченная частота кадров
Отсутствие влияния земной атмосферы Малый угол обзора
Высокое качество данных для анализа Невозможность мгновенного наблюдения изменений

Такие инструменты, как CCOR-1, открывают новые горизонты астрономии, позволяя изучать явления, ранее недоступные с Земли.

FAQ

Когда можно будет снова увидеть комету?
После середины ноября, если она не разрушится при сближении с Солнцем.

Можно ли наблюдать её без телескопа?
Нет, 3I/ATLAS слишком тусклая. Даже при благоприятных условиях понадобится хотя бы 150-миллиметровый телескоп.

Почему она называется "межзвёздной”?
Потому что её орбита не связана с Солнцем — она прилетела из-за пределов нашей системы и после прохождения уйдёт обратно в межзвёздное пространство.

Мифы и правда

Миф: комета может изменить орбиту Земли.
Правда: масса 3I/ATLAS ничтожна по сравнению с планетами, её влияние нулевое.

Миф: она прилетела по направлению к нам.
Правда: её траектория проходит далеко от Земли, никакой угрозы нет.

Миф: комета — послание инопланетян.
Правда: учёные уже определили природное происхождение объекта и его химический состав.

Три интересных факта

  1. 3I/ATLAS движется со скоростью более 90 км/с — быстрее, чем любая из известных комет.

  2. Её ядро предположительно не превышает 500 метров в диаметре.

  3. С момента открытия межзвёздных тел их орбиты помогают уточнять модель движения Солнечной системы в галактике.

Исторический контекст

Первые упоминания о кометах, приходящих "извне", появились ещё у античных философов, но только в XXI веке человечество смогло доказать существование межзвёздных тел. ʻОумуамуа стал первой вехой, а 3I/ATLAS — подтверждением того, что наша система не изолирована и постоянно пересекается с посланниками из других миров.



