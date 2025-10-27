Комета, которую не видят телескопы: как астроном-любитель обошёл NASA
С начала октября астрономы мира напряжённо следят за необычным небесным событием — межзвёздная комета 3I/ATLAS скрылась в лучах Солнца и приблизилась к моменту возможного столкновения с ним, которое ожидается 29 октября. Этот космический странник на время стал невидим даже для самых мощных телескопов, но всё изменила находка одного энтузиаста.
Как астроном-любитель увидел то, что скрыто от Земли
Когда профессиональные обсерватории временно "ослепли" из-за солнечного сияния, тайский астроном-любитель Ворачате Бунплод неожиданно заметил комету на снимках, сделанных спутником GOES-19. Эти данные публикуются на платформе Spaceweather. com, где специалисты изучают космическую погоду и поведение звезды.
Бунплод обнаружил яркое пятно на изображениях, полученных с помощью инструмента CCOR-1 — коронографа, установленного на борту спутника. Благодаря этому прибору удалось "заглянуть" за ослепительный диск Солнца и увидеть межзвёздного гостя, движущегося к своему перигелию — ближайшей точке орбиты к звезде.
Кто такая комета 3I/ATLAS
Эта комета была замечена 1 июля 2025 года и стала третьим межзвёздным объектом, зарегистрированным в Солнечной системе. До неё человечество наблюдало астероид 1I/ʻОумуамуа (2017) и комету 2I/Борисов (2019). Каждая из них по-своему удивила исследователей, а 3I/ATLAS не стала исключением.
Учёные быстро подтвердили, что это именно комета, а не загадочный объект инопланетного происхождения, как предполагали любители сенсаций. Позже выяснилось, что у неё есть редкое явление — антихвост, направленный в противоположную сторону от обычного хвоста из-за особенностей угла освещения Солнцем.
Сейчас 3I/ATLAS проходит опасную стадию своего пути — приближение к Солнцу. Именно в этот период комета испытывает колоссальные термические нагрузки, которые могут привести к её разрушению и выбросу вещества в космос.
Как работает коронограф GOES-19
Главная особенность прибора CCOR-1 заключается в том, что он "отсекает" яркий диск Солнца, позволяя разглядеть детали его короны — внешнего слоя атмосферы звезды. Этот метод используют, чтобы наблюдать корональные выбросы массы (CME), но он также помогает замечать объекты, пролетающие рядом с солнечным диском, такие как кометы.
Таким образом, несмотря на полную невидимость 3I/ATLAS с Земли, спутник NOAA сумел запечатлеть её движение. На одном из кадров комета видна как светящееся пятно с лёгким ореолом — это кома, облако газа и пыли, испаряющихся с поверхности ядра.
Что даст новое наблюдение
Фотографии и данные с GOES-19 помогут учёным измерить изменение яркости кометы и определить, как она реагирует на солнечное излучение. При приближении к перигелию лёд и пыль на её поверхности начинают активно испаряться, образуя хвосты и выбрасывая частицы в межпланетное пространство.
Эти выбросы несут важную информацию о составе вещества кометы, происхождении и истории её путешествия. Исследователи сравнивают 3I/ATLAS с предыдущими "гостями" — особенно с кометой 2I/Борисов, которая помогла определить химические элементы, свойственные системам за пределами Млечного Пути.
Сравнение межзвёздных путешественников
|Объект
|Год открытия
|Тип
|Особенности
|Происхождение
|1I/ʻОумуамуа
|2017
|Астероид
|Без хвоста, необычная форма
|Другая система
|2I/Борисов
|2019
|Комета
|Классический хвост, испарения циана
|Межзвёздное облако
|3I/ATLAS
|2025
|Комета
|Антихвост, высокая скорость
|Неизвестный источник
Эта таблица помогает понять, насколько уникальна каждая из межзвёздных визитёров. Если ʻОумуамуа удивил формой, а Борисов — химическим составом, то 3I/ATLAS может рассказать о динамике разрушения комет при сближении с Солнцем.
Советы для наблюдателей
Хотя с Земли увидеть комету в телескоп пока невозможно, специалисты рекомендуют:
-
Следить за обновлениями платформ NASA и ESA, где публикуются снимки с орбитальных инструментов.
-
Использовать онлайн-обсерватории, например Virtual Telescope Project.
-
Проверять ресурсы космической погоды — они часто первыми публикуют сигналы о вспышках или появлении хвоста.
После 10 ноября, если 3I/ATLAS переживёт сближение с Солнцем, её можно будет снова увидеть на рассветном небе южного полушария.
Ошибки и мифы
Многие в сети снова связали появление 3I/ATLAS с теориями о "внеземном зондировании". Однако NASA уже официально заявило: объект имеет все признаки обычной кометы, прилетевшей из другой области галактики. Ошибка — путать межзвёздное происхождение с технологическим.
Ошибка: считать, что межзвёздная комета — искусственный объект.
Последствие: распространение фейков и дезинформация.
Альтернатива: обращаться к данным NASA, ESA и Spaceweather, где приводятся физические характеристики ядра и орбиты.
А что если она всё-таки столкнётся с Солнцем?
Такой сценарий не исключён. Комета может полностью разрушиться, испарившись при температуре в тысячи градусов. В этом случае астрономы смогут наблюдать эффектное явление — облако пыли и газа, образовавшееся после распада ядра. Оно даст редкую возможность изучить состав межзвёздного вещества вблизи Солнца.
Если же ядро частично уцелеет, 3I/ATLAS может снова появиться на небе, но уже ослабленной, с коротким хвостом и тусклым свечением.
Плюсы и минусы наблюдения через спутники
|Плюсы
|Минусы
|Возможность видеть за солнечным диском
|Ограниченная частота кадров
|Отсутствие влияния земной атмосферы
|Малый угол обзора
|Высокое качество данных для анализа
|Невозможность мгновенного наблюдения изменений
Такие инструменты, как CCOR-1, открывают новые горизонты астрономии, позволяя изучать явления, ранее недоступные с Земли.
FAQ
Когда можно будет снова увидеть комету?
После середины ноября, если она не разрушится при сближении с Солнцем.
Можно ли наблюдать её без телескопа?
Нет, 3I/ATLAS слишком тусклая. Даже при благоприятных условиях понадобится хотя бы 150-миллиметровый телескоп.
Почему она называется "межзвёздной”?
Потому что её орбита не связана с Солнцем — она прилетела из-за пределов нашей системы и после прохождения уйдёт обратно в межзвёздное пространство.
Мифы и правда
Миф: комета может изменить орбиту Земли.
Правда: масса 3I/ATLAS ничтожна по сравнению с планетами, её влияние нулевое.
Миф: она прилетела по направлению к нам.
Правда: её траектория проходит далеко от Земли, никакой угрозы нет.
Миф: комета — послание инопланетян.
Правда: учёные уже определили природное происхождение объекта и его химический состав.
Три интересных факта
-
3I/ATLAS движется со скоростью более 90 км/с — быстрее, чем любая из известных комет.
-
Её ядро предположительно не превышает 500 метров в диаметре.
-
С момента открытия межзвёздных тел их орбиты помогают уточнять модель движения Солнечной системы в галактике.
Исторический контекст
Первые упоминания о кометах, приходящих "извне", появились ещё у античных философов, но только в XXI веке человечество смогло доказать существование межзвёздных тел. ʻОумуамуа стал первой вехой, а 3I/ATLAS — подтверждением того, что наша система не изолирована и постоянно пересекается с посланниками из других миров.
