Зеленая комета Леммон в ночном небе
Зеленая комета Леммон в ночном небе
Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 16:43

Это не инопланетяне, но почти так же круто: что скрывает антихвост новой межзвёздной кометы

Комета 3I/ATLAS имеет необычный антихвост — Gazeta.SPb

Межзвёздный объект 3I/ATLAS буквально ворвался в новости — и не только потому, что это редкая находка. Он стал поводом для дискуссий о природе комет, границах современных телескопов и даже о том, как выглядят "гости" из других звёздных систем. Интерес к нему подогревают необычные наблюдения, а также то, что подобных тел человечество видело всего несколько раз. Об этом сообщает Gazeta. SPb.

Редкий шанс заглянуть за пределы Солнечной системы

Главная причина ажиотажа — исключительная редкость таких межзвёздных объектов. До появления 3I/ATLAS учёным удалось подтвердить лишь два межзвёздных "визитёра": 1I/Оумуамуа, открытый в 2017 году, и комету 2I/Борисова, обнаруженную в 2019-м. Каждый из них стал научной сенсацией, потому что они несут в себе информацию о веществах, которые формировались далеко от нашей системы.

Изучая поведение и состав межзвёздных объектов, исследователи получают возможность сравнивать химические и физические процессы в разных уголках Галактики. В отличие от привычных астероидов и комет, возникших рядом с Солнцем, такие тела могут быть "образцами" других планетных систем, случайно заброшенными к нам межзвёздными траекториями.

"Антихвост" и спор о природе 3I/ATLAS

Второй фактор, усиливший внимание к 3I/ATLAS, — его странные особенности. У объекта заметили так называемый "антихвост" — струю вещества, которая направлена не просто иначе, чем обычный хвост кометы, а выглядит как поток, исходящий по направлению движения тела. Для части аудитории это стало поводом говорить об аномалии, а в медийном пространстве даже появились версии об искусственном происхождении объекта.

Важно понимать, что само явление антихвоста не обязательно указывает на "неестественную" природу. В астрономии оно известно: иногда пылевой шлейф может выглядеть направленным "вперёд" из-за геометрии наблюдения, положения Земли и того, как солнечный свет подсвечивает частицы. Но именно сочетание редкости, необычной формы хвоста и слабой предсказуемости поведения кометы делает 3I/ATLAS удобной мишенью для споров.

Почему такие объекты сложно заметить заранее

Третий повод для обсуждений — технологическая сторона открытия. Как отмечают специалисты, 3I/ATLAS долгое время находился на фоне плотных звёздных полей Млечного Пути. В таких областях много ярких точек, и движущийся тусклый объект легко "теряется" даже для современных систем автоматического поиска. Это подчёркивает, насколько важны новые инструменты наблюдений и постоянное развитие алгоритмов обнаружения.

Каждый подобный визит напоминает: межзвёздные объекты могут появляться неожиданно, и человечество пока видит лишь малую часть того, что пролетает рядом. Чем быстрее и точнее будет работать техника, тем больше шансов успеть изучить таких гостей — оценить их орбиту, состав, активность и понять, как устроены процессы за пределами нашей системы, включая рентгеновское излучение при взаимодействии с солнечным ветром.

В итоге 3I/ATLAS стал популярным не только потому, что он необычный, но и потому, что он заставляет по-новому взглянуть на границы нашего знания о космосе — от механики комет до возможностей наблюдательной астрономии.

