Комета Понса-Брукса
© CC0
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована вчера в 23:12

Межзвёздная комета пережила встречу с Солнцем и раскрыла тайны чужих планетных систем

Межзвёздная комета 3I/ATLAS пережила экстремальное сближение с Солнцем и при этом дала учёным редкий шанс заглянуть в прошлое далёких планетных систем. Этот объект прилетел из другой звёздной среды и сохранил в себе следы процессов, которые невозможно наблюдать напрямую. После пролёта над Солнцем комета не разрушилась, а, наоборот, раскрыла новые научные детали. Об этом сообщает Space.

Гость из другой звёздной системы

Комета 3I/ATLAS относится к числу межзвёздных объектов — тел, сформировавшихся за пределами Солнечной системы. Такие "путешественники" считаются своеобразными капсулами времени, поскольку несут информацию о веществах и условиях, в которых зарождались чужие миры. Для астрономов они представляют особую ценность: изучая их состав, можно сравнивать процессы формирования планет в разных уголках галактики.

В конце октября 2025 года 3I/ATLAS прошла перигелий — точку максимального сближения с Солнцем. Это событие позволило учёным отследить, как меняется химический состав кометы под воздействием звёздного излучения, причём как до, так и после пролёта. Подобные наблюдения крайне редки даже для "родных" комет Солнечной системы.

Металлы как ключ к происхождению миров

Особое внимание исследователи уделили выбросам атомного никеля и железа. Эти элементы относятся к тяжёлым и считаются фундаментальными строительными блоками каменистых планет. Возможность наблюдать их поведение в объекте из другой звёздной системы открывает путь к изучению так называемой первичной металличности — исходного элементного состава протопланетного вещества.

Подобный объём данных ранее удавалось получить лишь по одной комете Солнечной системы, поэтому для межзвёздного объекта такой результат называют исключительным. Он позволяет сравнивать "набор ингредиентов", из которых формируются планеты, и проверять, насколько универсальны эти процессы во Вселенной.

Сюрпризы после сближения с Солнцем

Однако поведение 3I/ATLAS после перигелия оказалось не совсем таким, как ожидалось. Инфракрасные наблюдения показали наличие воды, углекислого газа, органических соединений и пыли — веществ, характерных для комет Солнечной системы. Это сходство указывает на то, что внешние слои кометы были значительно переработаны солнечным излучением.

Фактически астрономы наблюдали не первозданное вещество, а своего рода "корку", изменённую нагревом. Это усложняет задачу прямого определения исходного состава кометы, но одновременно даёт понимание того, как межзвёздные объекты эволюционируют при встрече со звездой.

Почему это всё равно важно

Даже с учётом влияния Солнца данные, полученные по 3I/ATLAS, остаются бесценными. Учёные теперь лучше понимают, как звёздное излучение меняет поверхность таких тел и как по изменённым сигналам можно восстановить их изначальные свойства. Это делает исследования сложнее, но и точнее.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

