Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:16

Ямал закрыл кошелёк: за что Курганскую область оставили без денег на ближайшие три года

ЯНАО исключил субсидии Курганской области из проекта бюджета на 2026–2028 годы

В новом проекте бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов исчез пункт о выделении субсидии Курганской области. Таким образом, межрегиональное соглашение о сотрудничестве с Южным Зауральем фактически потеряло финансовое наполнение.

Финансирование прекращено

Согласно проекту закона "Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", Ямал больше не будет субсидировать социально-экономическое развитие Курганской области.

Ранее подобные ассигнования составляли от 350 до 450 миллионов рублей ежегодно. Эти средства направлялись на развитие социальной инфраструктуры, модернизацию коммунальных объектов и транспортной сети соседнего региона.

Прежняя редакция бюджета предусматривала выделение 350 млн рублей в 2026 и 2027 годах. Теперь эта строка из документа исчезла.

История межрегионального соглашения

Соглашение о сотрудничестве между ЯНАО и Курганской областью было подписано в 2019 году. Оно стало частью комплексного партнёрства между регионами Уральского федерального округа.

  • В 2022 году Ямал выделил Курганской области 450 млн рублей,

  • В 2025 году - 350 млн рублей.

Субсидии от Ямала дополнялись аналогичной поддержкой из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.

В ноябре 2023 года губернаторы Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и Вадим Шумков (Курганская область) обсуждали эффективность расходования средств и планы по поставкам курганской техники в ЯНАО. Однако теперь финансовое сотрудничество, судя по документам, приостановлено.

Что это значит для регионов

Отказ от субсидий означает, что в 2026 году Курганская область не получит прямую финансовую поддержку от ЯНАО. По мнению экспертов, это может быть связано с оптимизацией бюджета округа и пересмотром приоритетов финансирования в условиях новых экономических реалий.

