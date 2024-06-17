Причина гаджет-зависимости у детей всегда кроется в родителях, рассказала в беседе с NewsInfo.Ru психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова.

По словам эксперта, телефон — это лёгкий способ для родителей занять ребёнка и освободить время для себя. Однако, подчеркнула она, у детей изменчивая психика, и неизвестно, как содержимое интернета на неё повлияет.

"Это как ящик Пандоры. Мы сами не понимаем, насколько психика у детей изменится. Довольно тяжело контролировать, что они там откроют. Хотя в телефонах есть родительский контроль, но всё равно: открываешь короткие видео (шортсы) — там всё время то мат, то еще что-нибудь. И уберечься от каких-то непонятных историй всё равно тяжело", — отметила Морозова.

Техника забирает у родителей живое общение с детьми, как и работа, подчеркнула она.

"Есть такая притча: "Папа, сколько ты зарабатываешь?" — "Столько-то?" "А зачем ты зарабатываешь?" — "Чтобы тебе купить то-то и то-то". И ребенок говорит: "Пап, а давай ты один день не поработаешь, а будешь со мной. И не надо мне покупать это то-то", — рассказала она.

Психолог отметила, что "порочный круг" всегда начинается со взрослых, которые используют смартфон как средство отвлечь и занять ребёнка.

"Если мы сами пользуемся таким вариантом заткнуть ребёнка, чтобы он сидел и не мешал, то вопрос: зачем нам нужен этот ребенок? Воспитателем тогда становится телефон, а не человек, который таким образом заткнул дефицит внимания к ребёнку. Кого мы хотим воспитать, если мы просто хотим от детей устраниться через телефон? Тогда их просто воспитает интернет", — констатировала эксперт.

Если родители хотят избежать такого сценария, то нужно как минимум ограничивать время, которое ребёнок проводит в виртуальной реальности, рекомендовала Морозова. Например, в младенчестве допускать просмотр одного мультика в день, детям постарше разрешать просмотр фильма в течение часа, в юношестве — чуть больше и т. д.

Гаджеты — "мёртвая точка" для детей

По словам психолога, до 12 лет у детей развитие идёт через физические движения: прыжки, бег и т. д. Некоторые богатые люди намеренно не дают отпрыскам гаджеты, чтобы те осознали "физику жизни", добавила она.

"Не то что нажми на кнопку — получишь результат, а чтобы они чувствовали взаимодействие. И так до 10 или 12 лет. Чтобы они именно жили реальностью", — рассказала Морозова.

Несмотря на это, многие современные родители знакомят ребёнка со смартфоном уже с года, посетовала эксперт.

"Когда мы с детства начинаем пользоваться гаджетами, это мёртвая точка. То есть человек сидит и не двигается, он замер", — пояснила она.

Морозова добавила, что раньше люди были ближе к физической жизни, при этом у них было меньше времени. Нынешняя государственная политика всеобщей цифровизации позволяет иметь больше времени: например, благодаря интернету можно не стоять в очереди, а нажать на кнопку и заплатить за квартиру, однако освободившееся время люди снова тратят на гаджеты — получается замкнутый круг, подчеркнула эксперт.

"Технический прогресс, с одной стороны, за свободу людей. Мы не стираем уже, многие посуду не моют, потому что есть посудомоечные машины. Время освобождается. Вопрос: на что мы его тратим. Время освобождается техникой и техникой же поглощается, то есть всё ра﻿вно в итоге в эту воронку улетает", — рассказала она.

Как бороться с гаджет-зависимостью у ребёнка

В качестве способа борьбы с телефонной зависимостью эксперт посоветовала переключать ребёнка с виртуальной реальности на живую, предлагая ему разные занятия.

Другой вариант — направлять на "мирные" цели ту энергию, которую дети тратят на гаджеты: например, если у ребёнка есть таланты в сфере технологий, он может заняться робототехникой или стать программистом, добавила она.

"У моей дочери телефон был с 13-15 лет. Мы с ней договаривались, что она обязательно из того времени, которое там сидит, либо рецепт какой-то новый узнает, и мы что-то готовим, либо (она любит рисовать) смотрит мастер-класс по рисованию. То есть чтобы интернет был не только виртуальным, но и прикладным", — рассказала Морозова.

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